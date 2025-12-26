Pronostico Venezia-Virtus Entella: analisi e consigli Serie B

Il 27 dicembre 2025, alle ore 15:00, lo Stadio Pierluigi Penzo sarà teatro di una sfida importante del campionato di Serie B. Protagoniste saranno il Venezia e la Virtus Entella, due squadre con ambizioni opposte ma determinate a ottenere punti fondamentali in questo momento della stagione. L’incontro promette equilibri interessanti e mette a confronto una formazione in crescita contro una in cerca di riscatto.

Venezia e Virtus Entella: obiettivi e stato di forma a confronto

Il Venezia arriva a questa gara dopo una serie di risultati positivi che hanno consolidato la squadra nella parte alta della classifica. Nelle ultime cinque partite, i lagunari hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Particolarmente degne di nota sono state le vittorie contro Modena (1-2), Monza (2-0) e Mantova (3-0), che hanno confermato la solidità del gruppo soprattutto tra le mura amiche. Il rendimento casalingo si distingue per efficacia e intensità, con un attacco che ha realizzato otto reti nelle ultime cinque gare, segno di un reparto avanzato in salute.

Punti di forza: gioco dal basso, ampiezza sulle fasce con giocatori come R. Haps e qualità in mediana con G. Busio .

e qualità in mediana con . Assenze: la mancanza di M. Svoboda limita la solidità difensiva.

limita la solidità difensiva. Giocatori chiave: il dinamismo di J. Yeboah e l’equilibrio di A. Duncan.

Al contrario, la Virtus Entella arriva a Venezia dopo un periodo complicato. Nelle ultime cinque gare sono arrivati tre pareggi e due sconfitte, mostrando difficoltà soprattutto in trasferta. La squadra ligure ha evidenziato una certa fragilità difensiva, subendo quasi due gol a partita lontano da casa e faticando a mantenere una continuità di rendimento. Tuttavia, la rosa è al completo, senza infortuni, e questo consente all’allenatore di dare stabilità tattica alla formazione.

Modulo prevalentemente attendista, densità centrale e ripartenze rapide.

Punti fermi: Ahmed Benali in regia e la coppia difensiva con A. Tiritiello .

in regia e la coppia difensiva con . Difficoltà: rendimento alterno ed efficacia offensiva ridotta.

I dati e i precedenti: numeri che raccontano la sfida

Analizzando le statistiche recenti, emerge un netto divario tra le due formazioni. Il Venezia ha vinto tre delle ultime cinque partite, segnando con regolarità e mantenendo una media realizzativa elevata in casa. La Virtus Entella, invece, non vince da cinque incontri e, soprattutto in trasferta, ha mostrato vulnerabilità difensive. Le ultime gare raccontano una squadra che fatica a trovare la via del gol e a reggere l’urto delle formazioni più organizzate.

Squadra Ultime 5 partite Vittorie Pareggi Sconfitte Gol segnati Venezia 3V, 1N, 1P 3 1 1 8 Virtus Entella 0V, 3N, 2P 0 3 2 5

Il confronto diretto più recente rafforza la percezione di una maggiore organizzazione e incisività offensiva da parte dei lagunari. L’analisi dei dati sugli expected goals evidenzia come il Venezia sia in grado di creare occasioni pericolose sia su azione che su palla ferma, mentre la Virtus Entella fa fatica a concretizzare le poche opportunità create.

Il pronostico dei bookmaker: analisi e motivazione

L’analisi degli esperti tende a privilegiare il Venezia, forte del suo rendimento casalingo e della capacità di segnare con regolarità. Nonostante l’assenza di Svoboda in difesa, la squadra lagunare ha mostrato una tenuta generale superiore, sia sotto il profilo tattico che mentale. La Virtus Entella invece, pur potendo contare su una rosa senza infortuni, non sembra in grado di invertire una tendenza negativa, soprattutto quando gioca lontano dal proprio pubblico.

Il Venezia ha segnato in quattro delle ultime cinque gare e mostra un trend positivo soprattutto in casa.

ha segnato in quattro delle ultime cinque gare e mostra un trend positivo soprattutto in casa. La Virtus Entella alterna prestazioni discrete in casa a prove sottotono in trasferta.

alterna prestazioni discrete in casa a prove sottotono in trasferta. L’analisi orienta su un esito favorevole ai padroni di casa, considerando anche la maggiore spinta offensiva e la capacità di gestire il possesso palla.

Gli elementi raccolti portano dunque a ritenere che la partita possa vedere il Venezia protagonista, con buone possibilità di confermare il proprio momento positivo e consolidare la posizione in classifica.

In sintesi, la sfida del Pierluigi Penzo tra Venezia e Virtus Entella si preannuncia intensa e ricca di spunti tattici. I lagunari partono con i favori del pronostico, grazie a una maggiore continuità e incisività. Per chi desidera seguire l’evento o approfondire dove poter scommettere, le principali piattaforme di betting online offrono ampie possibilità di scelta. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!