Pronostico Venezia-Monza: analisi, forma e precedenti Serie B

Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 15:00, lo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia sarà il teatro di una sfida cruciale per la Serie B: i padroni di casa del Venezia ospiteranno il Monza in un incontro che profuma già di spareggio promozione. Entrambe le formazioni si presentano all’appuntamento con grandi ambizioni e la consapevolezza che questa partita rappresenta un passaggio fondamentale nella corsa verso la massima serie.

Venezia e Monza: momento di forma e ambizioni a confronto

Il Venezia arriva a questo big match dopo aver superato una fase intensa di impegni tra Coppa Italia e campionato, mostrando una notevole solidità, in particolare tra le mura amiche. I lagunari, guidati da Giovanni Stroppa, sono in crescita, forti di una striscia positiva in campionato e di un ambiente che trasmette fiducia e ambizione. Pur avendo subito una sconfitta pesante contro l’Inter in coppa, la squadra ha reagito con determinazione, come confermato dalle parole di spogliatoio e staff tecnico: c’è voglia di riscatto e di confermare il proprio valore tra le candidate principali per la promozione in Serie A.

Ultime 5 partite interne: tutte vittorie, con una sola rete subita.

Rotazioni in rosa che non compromettono l’identità di squadra.

Atmosfera carica di aspettative tra tifosi e addetti ai lavori.

Dall’altra parte, il Monza di Paolo Bianco si conferma una delle realtà più solide della categoria. Nonostante due pareggi consecutivi che hanno rallentato la rincorsa alla vetta, i brianzoli rimangono agganciati alle prime posizioni e puntano decisi al ritorno immediato in Serie A. La rosa è profonda, l’ambiente sereno e la gestione delle pressioni “da favorita” è ormai una costante. L’assenza di infortuni e polemiche rafforza la percezione di una squadra matura e consapevole dei propri mezzi.

Sette vittorie consecutive prima degli ultimi due pareggi.

Squadra equilibrata, senza drammi né eccessi, sempre concentrata sull’obiettivo.

I precedenti e i dati chiave di Venezia-Monza

Analizzando i dati delle ultime stagioni, lo scontro tra Venezia e Monza si preannuncia estremamente equilibrato. I lagunari, in casa, si sono dimostrati particolarmente efficaci, mentre il Monza non ha mai smesso di mantenersi competitivo anche lontano dal proprio stadio. Un elemento interessante è rappresentato dal fatto che, nelle ultime cinque gare disputate dal Venezia tra le mura amiche, la squadra ha subito soltanto una rete, segno di una difesa molto organizzata. Tuttavia, il Monza è avversario ostico e capace di colpire in qualsiasi momento.

Ultimi 5 incontri a Venezia Risultato Venezia-Monza (2024) 2-1 Venezia-Monza (2023) 1-1 Venezia-Monza (2022) 2-0 Venezia-Monza (2021) 0-1 Venezia-Monza (2020) 1-0

Gli incontri diretti suggeriscono una tendenza verso partite combattute e spesso decise da episodi, con almeno una rete segnata da entrambe le formazioni in diverse occasioni.

Analisi del pronostico e fattori decisivi della sfida

La valutazione degli esperti e le previsioni degli operatori sottolineano quanto questa partita sia difficile da pronosticare. Entrambe le squadre hanno elementi di qualità nei rispettivi reparti offensivi e si giocano molto in ottica promozione. In incontri di questo genere, spesso, sono gli episodi e la gestione emotiva a fare la differenza. Il Venezia vorrà riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta in coppa e difendere la propria imbattibilità casalinga, mentre il Monza proverà a mantenere il passo delle prime, affidandosi alla propria solidità e all’esperienza di gruppo.

Partita dal pronostico incerto, con possibilità di gol da entrambe le parti.

Pochi tatticismi attesi, gara aperta e ricca di intensità.

L’importanza della posta in palio potrebbe aumentare il nervosismo in campo.

L’analisi generale porta a prevedere una gara equilibrata, in cui il Venezia potrebbe sfruttare il fattore campo, ma il Monza non si farà sorprendere facilmente. Da sottolineare anche la particolare motivazione di Stroppa, ex tecnico del Monza, che vorrà ben figurare contro il suo passato.

In conclusione, Venezia-Monza rappresenta uno dei punti più alti della stagione di Serie B, sia per la classifica che per il valore delle due squadre. La partita promette spettacolo ed equilibrio, con la sensazione che saranno i dettagli a fare la differenza. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sui principali siti e piattaforme dedicate alle scommesse sportive, approfondendo ulteriormente le analisi e le previsioni degli esperti. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!