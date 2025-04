Pronostico Venezia-Milan: statistiche e curiosità da non perdere

Il prossimo incontro tra Venezia e Milan si preannuncia particolarmente interessante, non solo per la situazione di classifica ma anche per le statistiche individuali che caratterizzano questa sfida. Uno dei protagonisti più attesi sarà senza dubbio Theo Hernandez, giocatore che ha spesso lasciato il segno proprio contro la squadra lagunare. Analizzare le tendenze e le curiosità legate a questo match permette di comprendere meglio quali possano essere gli sviluppi più probabili e le possibili sorprese.

L’impatto di Theo Hernandez nei precedenti Venezia-Milan

Il duello tra Venezia e Milan rappresenta una sfida storica della Serie A, ma negli ultimi anni si è arricchita di un ulteriore elemento di interesse grazie alle prestazioni di Theo Hernandez. L’esterno francese, infatti, ha dimostrato di essere una vera e propria bestia nera per il Venezia:

Ha segnato complessivamente 4 gol contro gli arancioneroverdi.

La sua media contro il Venezia è di 1,33 reti a partita, la più alta registrata contro qualsiasi squadra affrontata in Serie A .

è di 1,33 reti a partita, la più alta registrata contro qualsiasi squadra affrontata in . Nel campionato 2021-2022 ha realizzato una doppietta in trasferta e una rete nella gara di andata a San Siro.

Questi numeri fanno di Theo Hernandez un osservato speciale, sia per gli appassionati di statistiche che per chi si interessa alle previsioni sulle partite.

Guardando ai precedenti tra le due formazioni, il bilancio vede una netta prevalenza dei rossoneri:

Partite giocate Vittorie Venezia Pareggi Vittorie Milan 13 3 2 8

Da segnalare inoltre:

Lo 0-0 manca addirittura dal 1941.

L’ultimo pareggio con reti risale al 1947.

Questi dati suggeriscono come le sfide tra Venezia e Milan siano spesso ricche di gol e poco inclini a chiudersi senza reti. Anche il contesto attuale vede il Milan favorito, ma il calcio sa sempre regalare sorprese, specie quando si affrontano squadre con motivazioni importanti.

In sintesi, il confronto tra Venezia e Milan si prospetta ricco di spunti, soprattutto considerando il rendimento di Theo Hernandez contro i lagunari. Le statistiche storiche e i precedenti sembrano sorridere ai rossoneri, mentre la rarità dei pareggi senza gol rende ancor più interessante la valutazione delle quote sulle possibili opzioni di risultato. Restate aggiornati con le nostre analisi approfondite per non perdere le ultime novità e tutti i dettagli sulle sfide più appassionanti della Serie A!