Pronostico US Open: Musetti e Sonego, sfide e analisi primo turno

L’attesa per il primo turno degli US Open 2025 sta per terminare. Martedì 26 agosto, sui campi in cemento di New York, due tra i migliori tennisti italiani, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, faranno il loro debutto nella competizione. Entrambi dovranno affrontare avversari ostici: il francese Giovanni Mpetshi Perricard e l’australiano Tristan Schoolkate. L’evento, che si svolge tra il 24 agosto e il 7 settembre, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario tennistico mondiale e vede una folta rappresentanza italiana impegnata sia nel tabellone maschile che in quello femminile.

Stato di forma e contesto degli atleti italiani e avversari

L’edizione 2025 degli US Open si preannuncia ricca di emozioni, con particolare attenzione sulla prestazione dei tennisti italiani. Lorenzo Musetti, numero di punta del tennis azzurro, si presenta a New York forte di due vittorie recenti proprio contro Giovanni Mpetshi Perricard, l’avversario francese del primo turno. Musetti ha dimostrato una buona continuità di rendimento nell’ultimo anno, capace di imporsi sia su superfici veloci che su erba, come testimoniato dal recente successo a Wimbledon contro lo stesso Mpetshi Perricard.

Anche Lorenzo Sonego arriva a questo appuntamento con motivazione e fiducia, sebbene l’australiano Tristan Schoolkate rappresenti un’incognita: i due non si sono mai affrontati in precedenza e Schoolkate è reduce da una stagione positiva, con vittorie nel circuito Challenger e un buon rendimento nei tornei sul cemento. Sonego, più esperto e con un ranking superiore, è chiamato a gestire la pressione del debutto e l’assenza di precedenti diretti, elementi che possono rendere il match particolarmente imprevedibile.

Musetti: due vittorie nei precedenti contro Mpetshi Perricard (2024)

Sonego: nessun precedente con Schoolkate, ma ranking superiore

Schoolkate: predilige il cemento, recente vincitore di Challenger

Dati, precedenti e curiosità sui protagonisti

Analizzando i precedenti, Lorenzo Musetti ha già affrontato due volte Giovanni Mpetshi Perricard nel 2024, portando a casa entrambi i confronti: il primo in Germania, al torneo di Stoccarda, vinto al tiebreak, e il secondo a Wimbledon con una vittoria più netta. Questi risultati rafforzano la fiducia dell’italiano ma confermano anche la crescita del giovane francese, attualmente numero 37 del ranking ATP, con un best ranking al 29.

Per quanto riguarda Lorenzo Sonego e Tristan Schoolkate, non esistono precedenti ufficiali tra i due. Schoolkate, classe 2001, ha iniziato la carriera professionistica nel 2021 e nel 2024 ha trovato i suoi migliori risultati, vincendo il Challenger di Guangzhou e il torneo di Ilkley. Pur non avendo ancora conquistato un titolo nel circuito maggiore, ha dimostrato solidità soprattutto sul cemento, superficie degli US Open.

Giocatore Posizione ATP Miglior Risultato 2024 Lorenzo Musetti Top 20 Vittorie su Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 37 ATP 500 Basilea Lorenzo Sonego Top 50 Buoni risultati su cemento Tristan Schoolkate 96 Vittoria Challenger Ilkley

Analisi dei pronostici sul primo turno degli US Open 2025

Secondo le valutazioni degli esperti, sia Lorenzo Musetti che Lorenzo Sonego partono con i favori del pronostico nei rispettivi incontri di primo turno agli US Open. Musetti, grazie ai precedenti favorevoli e a una maggiore esperienza negli Slam, appare in grado di gestire la pressione e il gioco potente di Mpetshi Perricard, il cui servizio rimane una delle principali armi (capace di superare i 240 km/h) ma che potrebbe soffrire la varietà di colpi dell’italiano.

Per Sonego, la sfida con Schoolkate si presenta più incerta, soprattutto per l’assenza di precedenti e per la crescita dell’australiano sul cemento. Tuttavia, l’azzurro può contare su una maggiore esperienza a livello ATP e su una solidità mentale che in questo tipo di appuntamenti fa spesso la differenza. Gli addetti ai lavori indicano Sonego come favorito, pur sottolineando la necessità di non sottovalutare Schoolkate, che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari meglio classificati.

Musetti favorito per precedenti e maggiore esperienza

Sonego indicato come favorito, ma Schoolkate può sorprendere

Entrambi gli italiani dovranno mantenere alta la concentrazione

In conclusione, il primo turno degli US Open 2025 vede protagonisti assoluti gli italiani Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, chiamati a confermare le aspettative contro avversari di talento come Giovanni Mpetshi Perricard e Tristan Schoolkate. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go. Resta aggiornato con le nostre analisi e non perdere tutte le novità e gli approfondimenti sulle sfide più attese del torneo!