Pronostico Udinese-Bologna: equilibrio e analisi Serie A

La 12ª giornata di Serie A Enilive si prepara a regalare emozioni con la sfida tra Udinese e Bologna, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00 presso la Bluenergy Arena. Un appuntamento importante per entrambe le formazioni, desiderose di consolidare le proprie ambizioni in campionato: i friulani cercano punti per avvicinarsi alla zona Europa, mentre i rossoblù vogliono confermare la sorprendente posizione nei piani alti della classifica. La partita si preannuncia equilibrata e dal risultato tutt’altro che scontato.

Udinese e Bologna: due squadre in buona forma e con obiettivi diversi

La Udinese arriva a questa sfida dopo la pausa per le nazionali con una posizione di classifica rassicurante: decima, a quattro punti dalla zona Champions League e con un buon margine sulla zona retrocessione. Tuttavia, gli ultimi turni sono stati complicati dagli infortuni: oltre alle assenze certe di Goglichidze e Miller, rimane in dubbio fino all’ultimo Kristensen. Una nota positiva è il possibile rientro di Davis, fondamentale per l’attacco dei bianconeri. La squadra allenata da Runjaic punta su esperienza e qualità, con Zaniolo a guidare la manovra e un gruppo giovane rinvigorito dall’esperienza internazionale con le selezioni giovanili. Il morale è buono, ma la consapevolezza è che ogni passo falso può costare caro.

Classifica: 10° posto, a 4 punti dalla zona Champions

Infortuni: Goglichidze , Miller out; Kristensen in dubbio

, out; in dubbio Recupero importante: possibile ritorno di Davis

Il Bologna vive invece un momento magico. La squadra guidata da Vincenzo Italiano si trova al quinto posto, frutto di due vittorie consecutive che hanno dato ulteriore slancio alle ambizioni europee. Nonostante le assenze pesanti di Holm, Freuler, Cambiaghi e Rowe, il gruppo ha mostrato carattere e profondità. In porta torna Ravaglia, mentre in attacco le speranze sono riposte in Orsolini, Bernardeschi e Castro. La solidità difensiva e la capacità di proporre gioco rendono il Bologna una delle realtà più interessanti della stagione.

Classifica: 5° posto, in piena corsa per l’Europa

Assenze: Holm , Freuler , Cambiaghi , Rowe

, , , Attacco: fari puntati su Orsolini, Bernardeschi e Castro

Precedenti e dati storici tra Udinese e Bologna

Il bilancio degli scontri tra Udinese e Bologna negli ultimi anni evidenzia un equilibrio quasi perfetto. Nei precedenti si contano 26 vittorie dell’Udinese, 28 del Bologna e numerosi pareggi. L’ultimo confronto, disputato nell’agosto 2024, si è concluso con un pareggio, confermando la tendenza a partite combattute e incerte fino all’ultimo minuto. Questo storico suggerisce che anche la sfida di sabato possa essere caratterizzata da grande equilibrio e colpi di scena.

Vittorie Udinese Vittorie Bologna Pareggi Ultimo incontro 26 28 Molti Pareggio (agosto 2024)

Analisi del pronostico: equilibrio e possibili sorprese

La partita tra Udinese e Bologna si presenta come una delle più incerte della giornata. La formazione friulana, nonostante qualche problema di organico, potrà contare sul vantaggio del fattore campo e sulla fame di punti per restare agganciata ai piani alti. Dall’altro lato, il Bologna arriva con entusiasmo e la consapevolezza di poter ottenere un risultato positivo anche in trasferta, grazie a una rosa profonda e un sistema di gioco collaudato. Gli ultimi tre confronti diretti sono terminati in parità, elemento che rafforza l’idea di una gara combattuta dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Le previsioni degli esperti suggeriscono che entrambe le squadre hanno le qualità per segnare almeno una rete, rendendo probabile una partita vivace e ricca di occasioni.

Equilibrio storico nei risultati

Entrambe le squadre con individualità in grado di decidere la partita

Possibilità di vedere gol da entrambe le parti

In conclusione, Udinese-Bologna si conferma una delle sfide più interessanti di questa giornata di Serie A. L’incertezza regna sovrana e il confronto tra due squadre in buona forma promette spettacolo ed emozioni fino al triplice fischio. Gli appassionati potranno seguire la partita e valutare le proprie previsioni sui principali siti di scommesse autorizzati. Dai un’occhiata ai nostri ultimi articoli e scopri le analisi dettagliate sulle competizioni più seguite!