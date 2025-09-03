Pronostico Ucraina-Francia: analisi e previsioni Qualificazioni

Il grande calcio internazionale torna protagonista con la sfida tra Ucraina e Francia, in programma venerdì 5 settembre 2025 alle ore 20:45 presso lo Stadion Wrocław di Breslavia. La partita inaugura la prima giornata del Gruppo D delle qualificazioni al Mondiale 2026, proponendo subito un confronto ad alta intensità tra una delle favorite assolute e una nazionale determinata a sorprendere. L’attesa è alta sia tra gli appassionati sia tra chi segue da vicino le dinamiche delle qualificazioni, con occhi puntati sulle scelte tecniche e sulle possibili sorprese in campo.

Qual è lo stato di forma di Ucraina e Francia in vista della sfida?

Entrambe le nazionali arrivano a questo appuntamento con motivazioni e percorsi differenti. L’Ucraina, guidata da Serhiy Rebrov, si presenta dopo una vittoria in amichevole contro la Nuova Zelanda, risultato che ha rilanciato entusiasmo e fiducia nell’ambiente. Nelle ultime cinque gare ufficiali, la squadra ucraina ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, confermando una certa discontinuità nei risultati. La difesa, affidata a giocatori come Lunin, Zabarnyi e Matviienko, alterna buone prestazioni a momenti di incertezza, mentre il reparto offensivo vede in Dovbyk il punto di riferimento, ben supportato sulle fasce da Tsygankov e Sudakov. Il centrocampo, orchestrato da Zinchenko, garantisce qualità ma manca ancora un vero leader nei momenti decisivi.

L’Ucraina si affida a un modulo 4-2-3-1, consolidato ma che necessita di maggiore continuità.

Il pubblico di Breslavia rappresenta una spinta emotiva importante, anche se si gioca in campo neutro a causa delle note vicende geopolitiche.

La Francia di Didier Deschamps si presenta invece con lo status di favorita, forte di una rosa ricca di talento e fisicità. I transalpini hanno recentemente battuto la Germania e perso contro la Spagna nelle Final Four di Nations League, ma nelle qualificazioni stanno mostrando una solidità impressionante: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. Nonostante alcune assenze importanti – come Kolo Muani in attacco e difensori esperti come Kalulu e Pavard – la squadra resta compatta e affidabile in ogni reparto.

La formazione tipo vede Maignan tra i pali, una difesa rocciosa e un attacco capeggiato da Mbappé .

tra i pali, una difesa rocciosa e un attacco capeggiato da . La profondità della rosa consente a Deschamps di trovare sempre soluzioni efficaci, anche in caso di imprevisti.

Precedenti e dati storici tra Ucraina e Francia

I confronti diretti tra Ucraina e Francia raccontano di un equilibrio maggiore di quanto si possa pensare. Negli ultimi cinque scontri ufficiali, si registra una vittoria per parte e due pareggi, spesso caratterizzati da partite combattute ed episodi decisivi. Gli ultimi due incontri hanno visto entrambe le squadre andare a segno, segno di una rivalità viva e di una certa imprevedibilità nei risultati.

Data Evento Risultato 2023 Nations League Pareggio 2022 Qualificazioni Mondiali Pareggio

L’ultima vittoria della Ucraina contro la Francia risale a diversi anni fa, mentre i transalpini possono vantare successi più recenti, ma mai ottenuti con facilità. Questi dati suggeriscono che, pur partendo sfavorita, la nazionale gialloblù può trovare motivazioni extra per tentare l’impresa.

Analisi e pronostico: chi parte con i favori del pronostico?

Analizzando le rose e il recente percorso, la Francia si presenta come la grande favorita per la vittoria. Il gruppo guidato da Deschamps vanta una qualità tecnica superiore, una difesa solida e una capacità di gestione della gara che raramente trova eguali nel panorama europeo. Mbappé, candidato a diventare uno dei protagonisti assoluti della manifestazione, guida un attacco ricco di alternative e di esperienza internazionale. Il centrocampo, con elementi come Rabiot e Thuram, unisce forza fisica e visione di gioco, mentre la difesa offre garanzie in ogni situazione.

I bookmaker e la stampa internazionale individuano nella Francia la candidata principale al primato del girone.

la candidata principale al primato del girone. La partita si gioca in campo neutro, ma la pressione resta tutta sui transalpini, chiamati a un debutto convincente.

L’Ucraina dovrà puntare sulla rapidità degli esterni e su una prestazione difensiva impeccabile per tenere testa ai Bleus.

Nonostante qualche variabile, le gerarchie sembrano nette: la Francia ha tutte le carte in regola per partire con il piede giusto, ma il calcio regala spesso sorprese e l’Ucraina, in casa seppur a Breslavia, ha già dimostrato in passato di saper mettere in difficoltà avversari di grande caratura.

In conclusione, Ucraina-Francia si prospetta come una sfida ricca di spunti e di emozioni, con i transalpini favoriti ma chiamati a non sottovalutare una nazionale ucraina in cerca del colpaccio. La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su UEFA TV, offrendo la possibilità di seguire ogni fase di questa importante gara di qualificazione. Per restare sempre aggiornato sulle analisi, sugli sviluppi e sui pronostici delle principali competizioni internazionali, consulta la nostra sezione dedicata e scopri tutte le ultime novità sulle sfide più attese!