Pronostico Tottenham-Wolverhampton: analisi, precedenti e news

La Premier League torna protagonista sabato 27 settembre 2025 con un match attesissimo: al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, alle ore 21:00, il Tottenham sfida i Wolverhampton Wanderers in una gara valida per la sesta giornata del massimo campionato inglese. Una sfida che, sulla carta, vede i padroni di casa favoriti, ma che potrebbe riservare colpi di scena, considerato il momento particolare vissuto da entrambe le formazioni. In questo articolo analizzeremo il contesto, le statistiche e il pronostico dei bookmaker per comprendere meglio cosa aspettarsi da questa partita.

Tottenham e Wolverhampton: situazioni opposte e motivazioni forti

Il Tottenham si presenta a questa sfida dopo un avvio di stagione positivo in Premier League, che lo vede nelle prime posizioni della classifica. Gli uomini guidati da Frank hanno dimostrato solidità in casa e una buona propensione offensiva, come testimoniato dalle recenti vittorie e da un attacco prolifico. Tuttavia, la squadra londinese deve fare i conti con diverse assenze di rilievo: giocatori come Kulusevski, Maddison e Dragusin sono indisponibili per infortunio, e anche altri elementi sono in dubbio per la sfida contro i Wolves. Nonostante queste difficoltà, il gruppo ha saputo reagire, trovando risorse in calciatori come Richarlison e mantenendo un buon livello di prestazioni sia in campionato che nelle coppe europee.

Ultime 5 partite del Tottenham: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

Assenze pesanti ma rosa profonda

Ottimo rendimento casalingo

Il Wolverhampton vive invece un avvio di stagione molto difficile: ancora a zero punti in campionato, la squadra allenata da Vitor Pereira fatica soprattutto in difesa, dove la fragilità è emersa in modo evidente. Tuttavia, in Carabao Cup è arrivata una vittoria importante contro l’Everton, segno che la squadra non è priva di qualità e può trovare spunti positivi anche nei momenti più complicati. Gli ospiti dovranno fare a meno di alcuni elementi per infortunio, tra cui il giovane Enso Gonzalez, ma punteranno su spirito di squadra e resilienza per tentare di mettere in difficoltà i padroni di casa.

Ultime 5 partite dei Wolves: tutte sconfitte in Premier League

Una vittoria in coppa contro l’Everton

Difesa con problemi strutturali: 14 gare senza “clean sheet”

I precedenti tra Tottenham e Wolverhampton: tradizione equilibrata

Storicamente, le sfide tra Tottenham e Wolverhampton hanno spesso regalato partite combattute e ricche di gol. Nella stagione precedente, i Wolves sono riusciti a imporsi in casa con un sorprendente 4-2, mentre la gara d’andata a Londra era terminata in parità (2-2). Un dato interessante è che il Tottenham non vince in casa contro il Wolverhampton dal 20 agosto 2022, segno che la squadra ospite ha saputo mettere spesso in difficoltà gli Spurs, nonostante i pronostici della vigilia.

Stagione Partita Risultato 2024/25 Wolverhampton-Tottenham 4-2 2024/25 Tottenham-Wolverhampton 2-2 2022/23 Tottenham-Wolverhampton 1-0

Questi risultati confermano che, nonostante la differenza di qualità e di ambizioni, il Wolverhampton è spesso riuscito a sorprendere gli Spurs, rendendo il pronostico della partita meno scontato di quanto sembri.

Pronostico degli esperti: Tottenham favorito ma attenzione alle sorprese

I principali bookmaker vedono il Tottenham favorito per la vittoria, sia per il valore della rosa sia per il rendimento casalingo. Gli Spurs hanno la necessità di vincere per continuare a inseguire le prime posizioni del campionato, e potranno contare sul sostegno del caloroso pubblico di Londra. Tuttavia, le numerose assenze e qualche incertezza difensiva potrebbero rendere la gara più complicata del previsto.

Tottenham favorito per il successo interno

Possibile partita con molti gol, viste le difficoltà difensive di entrambe

Attenzione a Richarlison, giocatore in grande forma

Il Wolverhampton, pur partendo sfavorito, può sfruttare la tradizione positiva recente negli scontri diretti e la voglia di riscatto dopo le difficoltà in campionato. Gli ospiti dovranno però migliorare la fase difensiva per sperare di strappare almeno un punto a Londra.

In conclusione, il match tra Tottenham e Wolverhampton si preannuncia interessante e non privo di insidie, soprattutto per i padroni di casa. Gli Spurs hanno i favori del pronostico, ma i precedenti consigliano prudenza: i Wolves sono spesso capaci di ribaltare i pronostici. Per chi fosse interessato a seguire le scommesse su questo evento, diversi operatori propongono offerte e bonus dedicati.

