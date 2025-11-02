Pronostico Tottenham-Copenhagen: analisi e tutte le curiosità

La sfida tra Tottenham e Copenhagen, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, si terrà martedì 4 novembre 2025 alle ore 21:00 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Questo match rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre: gli inglesi cercano conferme davanti al proprio pubblico, mentre i danesi sono chiamati a un’impresa per non abbandonare le speranze europee. In questo articolo analizziamo stato di forma, dati storici e il pronostico degli esperti per questa importante partita.

Il momento di Tottenham e Copenaghen: stato di forma e situazione attuale

La formazione inglese, allenata da Thomas Frank, arriva a questa sfida dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti. In Premier League i Tottenham hanno mostrato difficoltà nel trovare continuità, alternando buone prestazioni a passi falsi, come la recente sconfitta nel derby contro il Chelsea. In Champions League, invece, i londinesi hanno raccolto 5 punti nelle prime tre giornate, frutto di una vittoria e due pareggi, segnando tre reti e subendone solo due. Il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo: l’unica partita interna della fase a gironi è stata infatti vinta dagli Spurs, e il sostegno del pubblico di Londra rappresenta una spinta importante. Tuttavia, la rosa deve fare i conti con numerosi infortuni, soprattutto tra centrocampo e attacco. Mancheranno elementi chiave come Maddison e Drăgușin, mentre rimane in dubbio la presenza di Romero e Udogie. Nonostante queste assenze, la squadra è chiamata a ottenere una vittoria per non complicare il cammino nel girone.

Ultime 6 partite: 2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte

Gol segnati in Champions: 3

Gol subiti in Champions: 2

Assenze pesanti: Maddison, Drăgușin

Dall’altra parte, il Copenhagen si presenta a Londra con un ruolino di marcia negativo. I danesi hanno conquistato un solo punto nelle prime tre giornate del girone, con 8 gol subiti e 4 segnati. La squadra di Neestrup fatica soprattutto in trasferta, dove ha mostrato una difesa particolarmente vulnerabile. Anche il campionato nazionale non regala sorrisi: nelle ultime uscite sono arrivate sconfitte contro Silkeborg e Hobro, oltre a un pareggio deludente contro il Viborg. Il giocatore più determinante resta Elyounoussi, autore di 4 reti in Champions League, ma spesso poco supportato dal resto del gruppo. Inoltre, la squadra dovrà fare a meno di elementi rilevanti come Mattsson e Højer, rendendo la trasferta inglese ancora più complicata.

Ultime 3 partite di Champions: 1 pareggio, 2 sconfitte

Gol subiti in Champions: 8

Assenze: Mattsson, Højer

I precedenti tra Tottenham e Copenhagen e dati salienti

Quella del Tottenham Hotspur Stadium sarà la prima sfida ufficiale tra Tottenham e Copenhagen nella massima competizione europea. Non esistono dunque precedenti diretti tra i due club in Champions League, rendendo questa partita ancora più interessante dal punto di vista statistico. Analizzando i dati, emergono alcune considerazioni chiave:

Tottenham ha mantenuto la porta inviolata nell’unica gara casalinga di questa edizione della Champions.

ha mantenuto la porta inviolata nell’unica gara casalinga di questa edizione della Champions. Copenhagen ha la peggior difesa del girone, con una media di oltre 2 gol subiti a partita.

ha la peggior difesa del girone, con una media di oltre 2 gol subiti a partita. Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo risultati deludenti nelle rispettive competizioni nazionali.

Squadra Punti in Champions Gol segnati Gol subiti Tottenham 5 3 2 Copenhagen 1 4 8

Pronostico degli esperti: Tottenham favorito, ma attenzione alle sorprese

Secondo le analisi degli esperti, il Tottenham parte con i favori del pronostico in virtù di una rosa più competitiva, del fattore campo e di una maggiore solidità in ambito europeo. Gli Spurs hanno dimostrato di poter essere molto efficaci tra le mura amiche, mentre il Copenhagen fatica soprattutto lontano dalla Danimarca. La partita si preannuncia a senso unico, ma il calcio spesso regala sorprese e la pressione sulle spalle degli inglesi potrebbe essere un fattore da non sottovalutare. Gli esperti suggeriscono di tenere d’occhio la possibilità che la squadra di Frank chiuda la pratica già nella prima ora di gioco, mentre è meno probabile che il Copenhagen riesca a trovare la via della rete, data la solidità difensiva mostrata dai londinesi in Champions. Tuttavia, il calcio scandinavo ha spesso sorpreso in Europa, e i danesi cercheranno di giocarsi tutte le carte a disposizione per restare in corsa nel girone.

Tottenham favorito per qualità tecnica e spinta del pubblico

favorito per qualità tecnica e spinta del pubblico Attenzione a eventuali cali di concentrazione degli inglesi

Il Copenhagen dovrà puntare su ripartenze e sfruttare eventuali errori avversari

La gara tra Tottenham e Copenhagen si preannuncia decisiva per il futuro europeo di entrambe le squadre. Gli Spurs partono nettamente favoriti, ma il calcio ci insegna a non dare mai nulla per scontato. Sarà interessante seguire l’evoluzione della partita e verificare se i londinesi sapranno sfruttare il fattore campo o se i danesi riusciranno a sorprendere. Per chi desidera approfondire ulteriormente, sono disponibili numerosi portali dedicati dove confrontare pronostici e analisi degli esperti.

