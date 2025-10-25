Pronostico Tortona-Trapani: analisi, precedenti e consigli LBA

Il prossimo fine settimana, precisamente sabato 25 ottobre 2025 alle ore 20:30, il PalaFerraris di Casale Monferrato sarà teatro della sfida tra Bertram Derthona Tortona e Trapani Shark, valida per la quarta giornata della Lega Basket Serie A 2025/2026. L’evento, particolarmente atteso dagli appassionati di basket italiano, mette di fronte due squadre in stato di forma differente ma entrambe ambiziose, pronte a contendersi punti preziosi per la classifica e la continuità nei rispettivi percorsi stagionali.

Analisi della forma e delle motivazioni delle due squadre

La Bertram Derthona Tortona, allenata da Mario Fioretti, ha iniziato il campionato con due vittorie e una sconfitta, mostrando una squadra solida e ben organizzata. L’ultima gara ha visto Tortona sottovalutare la giovane energia di Trento, subendo così la prima battuta d’arresto stagionale. Nonostante ciò, il progetto tecnico guidato da Fioretti appare già ben avviato, con elementi come Olejniczak, Manjon e Gorham che rappresentano le colonne portanti del quintetto titolare, mentre su Pecchia ricadono grandi aspettative per il prosieguo della stagione. L’obiettivo per Tortona è quello di confermare la propria competitività ai piani alti della classifica.

Tortona : 2 vittorie, 1 sconfitta

: 2 vittorie, 1 sconfitta Punti in classifica: 4

Quintetto titolare: Vital, Manjon, Gorham, Olejniczak, Pecchia

Dall’altra parte, la Trapani Shark guidata da Jasmin Repesa ha avuto un avvio di stagione esaltante, collezionando tre vittorie consecutive e portandosi a 2 punti in classifica dopo l’annullamento della penalizzazione di 4 punti. Il roster sembra aver mantenuto, se non migliorato, il livello della scorsa stagione. In particolare, Paul Eboua si sta imponendo come uno dei migliori giocatori di questo avvio di campionato, mentre il centro Sanogo mostra segnali evidenti di crescita. Il quintetto titolare dovrebbe vedere in campo il playmaker Ford e giocatori di affidabilità come Rossato, Allen e Alibegovic.

Trapani Shark : 3 vittorie, 0 sconfitte

: 3 vittorie, 0 sconfitte Punti in classifica: 2 (dopo penalizzazione)

Quintetto titolare: Ford, Rossato, Allen, Sanogo, Alibegovic

I dati e i precedenti tra Tortona e Trapani

Le statistiche degli ultimi incontri tra Tortona e Trapani mostrano un equilibrio significativo: negli ultimi sei scontri diretti, le vittorie si sono equamente suddivise con tre successi per parte. Questo dato evidenzia come la sfida sia spesso combattuta e incerta fino agli ultimi minuti. Gli incontri precedenti hanno spesso visto partite intense, caratterizzate da ritmi elevati e numerose transizioni, aspetto che potrebbe riproporsi anche in questa occasione, data la propensione di entrambe le squadre a giocare a viso aperto.

Ultimi 6 confronti Vittorie Tortona Vittorie Trapani Totale 3 3

Pronostico e valutazione degli esperti sulla sfida

Gli esperti prevedono un match molto equilibrato tra Tortona e Trapani Shark. Da un lato, Tortona cerca riscatto dopo la prima sconfitta stagionale e punta su un collettivo rodato e su un quintetto di valore; dall’altro, Trapani arriva con il morale alto, forte di tre successi consecutivi e di un gruppo che sembra aver già assimilato le idee di Repesa. Elementi come il talento di Eboua, l’esperienza di Ford e la crescita di Sanogo rappresentano i punti di forza degli ospiti. Le motivazioni sono alte per entrambe: Tortona vuole consolidarsi tra le prime otto, mentre Trapani mira a proseguire la striscia positiva. La partita dovrebbe giocarsi sul filo dell’equilibrio, con la possibilità che piccoli dettagli possano fare la differenza nei minuti finali.

Match ad alta intensità e con ritmi elevati

Entrambe le squadre puntano sulla solidità difensiva e sulla velocità nelle transizioni

Possibile protagonista: Paul Eboua (Trapani Shark)

In conclusione, la sfida tra Bertram Derthona Tortona e Trapani Shark si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della quarta giornata di Lega Basket Serie A. Le due squadre arrivano con motivazioni e ambizioni importanti, pronte a regalare spettacolo agli appassionati. Gli appassionati possono seguire la partita in diretta streaming su piattaforme ufficiali come LBATV e Sky Sport. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!