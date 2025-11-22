Pronostico Torino-Como: analisi e previsioni Serie A 24/11/25

Torino e Como si preparano a scendere in campo per la 12ª giornata di Serie A lunedì 24 novembre 2025 alle ore 18:30 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. L’attesa è alta per una sfida che mette di fronte due squadre in ottima forma, entrambe determinate a proseguire il loro positivo cammino nella massima serie italiana. L’incontro promette spettacolo e tensione agonistica, con punti pesanti in palio per le ambizioni stagionali delle due compagini.

Due squadre in crescita: il momento di Torino e Como

Il Torino, dopo un inizio di stagione complicato, sta vivendo un periodo di ripresa. La formazione guidata da Marco Baroni ha messo insieme una serie di sei risultati utili consecutivi, dimostrando solidità soprattutto nel reparto difensivo. Le recenti vittorie casalinghe contro squadre di rilievo come Genoa e Napoli, oltre a un derby combattuto con la Juventus, hanno restituito fiducia all’ambiente granata. Tuttavia, la squadra deve fare i conti con diverse assenze importanti: tra queste, pesano quelle di Schuurs, Ilic, Simeone e Nkounkou. In attacco si attende il ritorno al gol di Duván Zapata, mentre Ngonge è chiamato a confermare le buone impressioni delle ultime uscite.

6 risultati utili consecutivi per il Torino

Difesa finalmente compatta e difficile da superare

Assenze di rilievo che condizionano le scelte di formazione

Dall’altra parte il Como di Cesc Fabregas è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Dopo una sola sconfitta a fine agosto contro il Bologna, i lariani sono imbattuti da dieci giornate e occupano la parte alta della classifica. Nonostante le ultime due partite senza gol segnati, il gruppo ha mostrato carattere e grande organizzazione. Anche il Como, però, dovrà rinunciare a diversi titolari: assenti Dossena, Goldaniga, Sergi Roberto e soprattutto Diao, elemento fondamentale nello scacchiere offensivo. L’attacco sarà affidato a Morata, supportato dalla vivacità di Addai e Paz.

10 risultati utili consecutivi per il Como

Settimo posto in classifica e ambizioni europee

Problemi di organico, soprattutto in attacco

Precedenti e dati storici: equilibrio e curiosità

La storia dei confronti tra Torino e Como conta 38 precedenti, con un bilancio che sorride ai granata: 21 vittorie, 10 pareggi e 7 successi per i lariani. L’ultimo incontro ufficiale, però, ha visto il Como prevalere per 1-0. Questo dato suggerisce che la sfida è tutt’altro che scontata e che entrambi i club hanno le qualità per mettere in difficoltà l’avversario.

Totale incontri Vittorie Torino Pareggi Vittorie Como 38 21 10 7

Curiosità: il Como non perde in trasferta da diverse giornate e il Torino ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare casalinghe.

Pronostico degli esperti: equilibrio in campo ma Como leggermente favorito

L’analisi degli esperti evidenzia come la partita possa essere molto equilibrata, soprattutto per via delle molte assenze che condizionano entrambe le squadre. Il Torino sembra aver trovato una certa stabilità difensiva, ma fatica ancora a esprimere brillantezza in fase offensiva, complice anche l’assenza di interpreti chiave. Il Como, invece, nonostante un calo recente in zona gol, ha dimostrato solidità e capacità di portare a casa risultati anche nei momenti di difficoltà. L’approccio di Fabregas punta su un gioco propositivo, ma per sorprendere la retroguardia granata servirà maggiore incisività sotto porta.

Entrambe le squadre potrebbero segnare, vista la voglia di riscatto degli attaccanti

La solidità del Torino contro la freschezza tattica del Como

Un pareggio o una vittoria ospite sono giudicati scenari plausibili

Considerando il momento delle due compagini e le rispettive assenze, il Como parte leggermente favorito, ma il Torino potrà contare sul calore del proprio pubblico e sulla buona tenuta difensiva. Gli appassionati possono aspettarsi una sfida intensa e ricca di episodi chiave.

In conclusione, Torino e Como si sfideranno in una partita dal pronostico aperto, con entrambe le squadre desiderose di confermare i rispettivi progressi. L’equilibrio e le assenze renderanno la gara ancora più interessante e imprevedibile. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta su DAZN, Sky Go, NOW e Sky Sport. Consulta le nostre analisi e resta aggiornato sulle sfide più avvincenti della Serie A!