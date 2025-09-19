Pronostico Torino-Atalanta: analisi, dati e previsioni Serie A

La Serie A torna protagonista con la sfida tra Torino e Atalanta, in programma il 21 settembre 2025 alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Il match, valido per la quarta giornata di campionato, vede due squadre alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione segnato da risultati alterni e da importanti cambiamenti in panchina. L’incontro si prospetta già decisivo per il morale e il posizionamento in classifica di entrambe le formazioni.

Il momento delle squadre: tra riscatto e crescita

Torino e Atalanta arrivano a questa sfida con stati d’animo diversi ma con la stessa necessità di dare un segnale di forza. I granata, guidati da Marco Baroni, hanno finalmente ritrovato la vittoria nell’ultimo turno di campionato contro la Roma con un risultato di misura (1-0), interrompendo una serie negativa che durava da sette gare. Il successo ha restituito entusiasmo all’ambiente, sottolineato dalla prestazione solida della difesa e dal gol decisivo di Giovanni Simeone. Tuttavia, restano le difficoltà in fase offensiva: solo due reti nelle ultime cinque partite sono un campanello d’allarme per un reparto che fatica a concretizzare le occasioni create, nonostante la vivacità di Cesare Casadei a centrocampo.

Dall’altra parte, la Dea di Ivan Juric è chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta europea subita contro il Paris Saint-Germain (4-0). In campionato, però, l’Atalanta è ancora imbattuta e ha ottenuto la prima vittoria stagionale contro il Lecce (4-1), dopo due pareggi e una sconfitta di misura contro la Juventus. Un elemento di preoccupazione è rappresentato dall’assenza di Ademola Lookman, escluso per motivi disciplinari, che priva la squadra di imprevedibilità sulla trequarti. L’attesa sugli spalti sarà tutta per il ritorno da avversario di Juric a Torino, mentre il fattore pubblico potrebbe incidere notevolmente sull’andamento della gara.

Dati, statistiche e precedenti che pesano sull’incontro

L’analisi dei dati conferma quanto questa sfida sia aperta e densa di incognite:

Il Torino è l’unica squadra nel campionato in corso a non essere mai arrivata in area avversaria dopo almeno dieci passaggi consecutivi, segno di un gioco meno elaborato rispetto ad altre squadre.

è l’unica squadra nel campionato in corso a non essere mai arrivata in area avversaria dopo almeno dieci passaggi consecutivi, segno di un gioco meno elaborato rispetto ad altre squadre. L’ Atalanta , dal canto suo, ha già registrato undici sequenze di possesso superiori ai dieci passaggi e si distingue per la capacità di ripartire in contropiede, con cinque tiri tentati a seguito di queste azioni (solo la Roma ha fatto meglio).

, dal canto suo, ha già registrato undici sequenze di possesso superiori ai dieci passaggi e si distingue per la capacità di ripartire in contropiede, con cinque tiri tentati a seguito di queste azioni (solo la ha fatto meglio). Nei precedenti più recenti, il Torino ha ottenuto due vittorie nelle ultime quattro sfide dirette in Serie A (con un pareggio e una sconfitta), mentre l’ Atalanta ha perso le ultime due trasferte contro i granata, dopo una serie di quattro successi consecutivi in trasferta.

ha ottenuto due vittorie nelle ultime quattro sfide dirette in (con un pareggio e una sconfitta), mentre l’ ha perso le ultime due trasferte contro i granata, dopo una serie di quattro successi consecutivi in trasferta. In questo 2025, la Dea ha perso solo una delle dieci partite giocate lontano da casa, segnando una media di 2,5 gol a partita, un dato che sottolinea la pericolosità offensiva della squadra di Juric quando gioca in trasferta.

Questi numeri scandiscono l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano il match, rendendo difficile qualsiasi previsione scontata.

Pronostico degli esperti: equilibrio e voglia di rivalsa

Il pronostico degli esperti individua in questa gara una sfida all’insegna dell’equilibrio e della determinazione. Il Torino può contare sul supporto del proprio pubblico e su una difesa che, guidata da un ottimo Franco Israel tra i pali, ha dimostrato compattezza nelle ultime uscite. L’entusiasmo derivante dal successo sulla Roma e le iniziative del club per coinvolgere i giovani tifosi rappresentano ulteriori stimoli per i granata.

L’Atalanta, invece, è chiamata a riscattare la sconfitta europea e a confermare il trend positivo in trasferta. Nonostante il caso Lookman e le assenze sugli spalti dei tifosi ospiti, la squadra resta una delle più temibili per qualità e quantità di gioco espresso, soprattutto nella fase offensiva. Gli esperti ritengono che i bergamaschi abbiano le carte in regola per ottenere almeno un risultato positivo, ma prevedono una partita con diverse reti, considerando la tendenza recente delle due squadre a concedere occasioni agli avversari.

In conclusione, Torino–Atalanta si preannuncia come una delle gare più intriganti della quarta giornata di Serie A, con entrambe le squadre determinate a dare continuità ai rispettivi percorsi. Lo spettacolo è assicurato allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove il pubblico sarà pronto a sostenere i propri beniamini. Per chi desidera approfondire la propria conoscenza sulle scommesse legate a questo e ad altri incontri, numerose piattaforme online offrono servizi e sezioni dedicate al gioco responsabile. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!