Pronostico Terzo-Bertiolo: statistiche e analisi decisive

La penultima giornata del Girone C di Seconda Categoria si preannuncia carica di tensione e incertezza, alimentata dalla lotta serrata sia per la promozione che per la salvezza. La posta in gioco è altissima: alcune squadre puntano al sogno promozione, altre invece lottano per evitare la retrocessione. In questo scenario, le statistiche e le dinamiche delle formazioni coinvolte diventano cruciali per comprendere meglio l’andamento del campionato e le possibili sorprese.

Terzo e Bertiolo: lotta al vertice e statistiche a confronto

La capolista Terzo mantiene un vantaggio di due punti sul Bertiolo, ma questa penultima giornata potrebbe essere decisiva. Il Terzo sarà impegnato in trasferta contro il Camino, una sfida delicata in cui i primi della classe dovranno difendere il primato. Il Bertiolo, invece, farà visita al Buttrio, formazione ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere. Analizzando le statistiche stagionali:

ha conquistato la vetta grazie a una difesa solida e a una media gol elevata in trasferta. Il Bertiolo ha mostrato grande costanza nei risultati, ma nelle ultime giornate ha risentito della pressione del finale di stagione.

Questa giornata potrebbe dunque cambiare le sorti del campionato, con le quote che rispecchiano il sostanziale equilibrio tra le due squadre.

Non meno avvincente è la situazione nella zona bassa della classifica. Buttrio, Lestizza, Santamaria, 3 Stelle e Rangers sono tutte coinvolte in una lotta serrata per la permanenza. Il calendario propone scontri diretti di grande importanza, come Rangers-Santamaria, che vede i padroni di casa avanti di tre punti. Anche Lestizza e 3 Stelle dovranno affrontare rispettivamente Gonars e Palazzolo, due squadre tra le migliori del girone, rendendo ancora più difficile la missione salvezza.

Match Obiettivo Squadra in Casa Squadra in Trasferta Buttrio – Bertiolo Salvezza/Promozione Buttrio Bertiolo Camino – Terzo Promozione Camino Terzo Rangers – Santamaria Salvezza Rangers Santamaria

Interessante anche la sfida tra Zompicchia e Castions: i padroni di casa, spinti dal pubblico nell’ultima casalinga, sono pronti a tentare il tutto per tutto per avvicinarsi alla zona playoff, mentre Flambro, già salvo, affronta lo Strassoldo per chiudere con un’altra vittoria.

In sintesi, questa penultima giornata mette in palio punti pesanti sia per chi ambisce alla promozione sia per chi cerca la salvezza. Le quote delle scommesse riflettono grande equilibrio, soprattutto nei match chiave come Buttrio-Bertiolo e Rangers-Santamaria, dove l’imprevedibilità regna sovrana.

