Pronostico Superbike 2026: Bulega favorito dopo l’addio di Razgatlioglu

Il prossimo campionato Superbike si preannuncia ricco di aspettative e interrogativi, soprattutto in vista della stagione 2026. Dopo un biennio che ha visto la costante ascesa di Nicolò Bulega, il panorama del mondiale delle derivate di serie è pronto a cambiare volto, anche a causa dell’addio di Toprak Razgatlioglu, ormai destinato alla MotoGP. In questa analisi approfondiremo il contesto della stagione, i protagonisti più attesi e cercheremo di delineare un quadro previsionale su chi potrebbe imporsi come nuovo dominatore della categoria.

Il contesto della Superbike 2026: cambiamenti e protagonisti

La stagione 2026 della Superbike si presenta come un vero e proprio spartiacque per la categoria. Il ritiro di Razgatlioglu, che passerà in MotoGP con la Yamaha del Team Pramac, lascia un vuoto importante tra i principali contendenti al titolo. Negli ultimi anni, proprio il duello tra il turco e Bulega aveva infiammato le piste e catalizzato l’attenzione degli appassionati. Con la sua partenza, gli equilibri sembrano destinati a cambiare radicalmente.

Tra i piloti più attesi, Nicolò Bulega appare come il naturale favorito. Dopo aver conquistato per due stagioni consecutive il titolo di vice-campione del mondo, l’italiano è stato indicato dallo stesso Razgatlioglu come suo “erede universale”. Nel 2024, Bulega si è imposto come nuova punta di diamante della Ducati, superando anche il compagno di squadra Alvaro Bautista, già due volte campione del mondo. La sua crescita tecnica e mentale lascia presagire che la stagione 2026 possa essere davvero l’anno della sua definitiva consacrazione.

Le altre squadre principali, come Yamaha, Honda e Kawasaki, si trovano in fasi di ricostruzione o di transizione. Andrea Locatelli sarà la nuova punta della Yamaha, ma fino ad ora ha mostrato un divario prestazionale rispetto ai migliori. Honda e Kawasaki sembrano ancora distanti dalla competitività necessaria per lottare per il vertice. L’unica vera incognita potrebbe essere rappresentata dalla BMW, che ha perso Razgatlioglu ma ha puntato sull’esperienza di Danilo Petrucci e sull’arrivo di Miguel Oliveira, pilota che ha già dimostrato il suo valore in MotoGP ma la cui costanza resta da valutare.

I dati e i precedenti: la crescita di Bulega e le alternative

Analizzando i risultati delle ultime due stagioni, emerge chiaramente la progressione di Bulega: nel 2024 si è guadagnato la posizione di riferimento nella Ducati, mentre nel 2025 è stato l’unico a tenere testa alla BMW di Razgatlioglu. Entrambi i piloti hanno corso a livelli superiori rispetto al resto della concorrenza, segnando un solco importante tra loro e gli altri.

È significativo osservare che, con l’uscita di scena del turco, il percorso verso il titolo per Bulega sembra meno irto di ostacoli. Il nuovo compagno di squadra, Iker Leucona, non sembra rappresentare una seria minaccia, viste le difficoltà incontrate negli anni con Honda. Anche le alternative proposte dalle altre squadre – come Miguel Oliveira in BMW o Andrea Locatelli in Yamaha – appaiono ancora in fase di rodaggio o in cerca della giusta continuità.

Il palmares di Oliveira, che conta cinque vittorie in MotoGP, testimonia il suo talento, ma la costanza di rendimento non è mai stata il suo punto di forza. Questo elemento potrebbe rivelarsi determinante in una stagione lunga e combattuta come quella della Superbike.

Il pronostico per la Superbike 2026: Bulega favorito, ma attenzione alle sorprese

Alla luce delle considerazioni emerse, la maggior parte degli addetti ai lavori e degli appassionati vede in Bulega il principale favorito per la conquista del titolo mondiale Superbike nel 2026. Il pilota italiano non solo ha dimostrato di possedere il talento e la determinazione necessari, ma ha anche saputo innalzare il proprio livello di prestazioni, diventando il nuovo standard di riferimento nella categoria.

La concorrenza appare, almeno sulla carta, meno agguerrita rispetto alle stagioni precedenti. Le squadre rivali stanno ancora lavorando per colmare il gap tecnico e organizzativo che le separa dalla Ducati di Bulega. Tuttavia, in un campionato dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo, sarà fondamentale monitorare l’adattamento di piloti come Oliveira e la crescita di giovani come Leucona.

In sintesi, il pronostico più condiviso punta sulla definitiva affermazione di Nicolò Bulega, ma il fascino della Superbike risiede proprio nella sua imprevedibilità e nella capacità di regalare colpi di scena fino all’ultima gara.

La stagione 2026 della Superbike promette emozioni e nuovi scenari competitivi, con Bulega pronto a raccogliere l’eredità di Razgatlioglu. Per chi vuole seguire da vicino tutte le novità, le analisi e i pronostici aggiornati, è consigliabile consultare le principali testate specializzate.

