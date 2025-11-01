Pronostico Sunderland-Everton: analisi, precedenti e formazioni

La decima giornata della Premier League inglese si chiuderà con un Monday Night ad alta tensione: lunedì 3 novembre 2025, alle ore 21:00, lo Stadium Of Light ospiterà la sfida tra Sunderland ed Everton. Un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. I Black Cats partono da una posizione di vantaggio in classifica, mentre le Toffees cercano riscatto dopo alcune prestazioni deludenti.

Un Sunderland sorprendente contro un Everton in difficoltà

Il Sunderland, guidato da Le Bris, è senza dubbio la rivelazione di questa prima parte di campionato. Partiti come possibile sorpresa, i biancorossi si sono guadagnati un posto tra le prime della classe grazie a prestazioni solide e determinazione. Il recente successo contro il Chelsea allo Stamford Bridge ha ulteriormente rafforzato la posizione dei Black Cats, ora terzi in classifica a pari merito con il Tottenham e a sole cinque lunghezze dalla capolista Arsenal. L’entusiasmo dello spogliatoio e il supporto del pubblico dello Stadium Of Light rappresentano un’ulteriore spinta per la squadra di casa.

Stato di forma eccellente dopo la vittoria con il Chelsea

Sorprendente terzo posto in classifica

Grande fiducia nei propri mezzi

Dall’altra parte, l’Everton di Moyes sta attraversando un momento difficile. Dopo un inizio di stagione incoraggiante, le due sconfitte consecutive contro Manchester City e Tottenham hanno fatto scivolare i Toffees nella parte bassa della classifica. La necessità di invertire la tendenza e raccogliere punti è quindi fondamentale per non compromettere ulteriormente la stagione.

Ultime due partite perse contro avversari di livello

Classifica che preoccupa l'ambiente

Pressione crescente su Moyes e i suoi ragazzi

Precedenti e statistiche: equilibrio e storia recente

Analizzando i precedenti tra Sunderland ed Everton, emerge un quadro di sostanziale equilibrio, con alcune sfide degne di nota negli ultimi anni. L’ultimo confronto ufficiale in coppa risale alla stagione 2017/18, con una netta vittoria per 3-0 dell’Everton in casa. In campionato, invece, la stagione 2016/17 vide i Toffees imporsi sia all’Stadium Of Light (0-3) sia al Goodison Park (2-0). Per trovare l’ultimo successo del Sunderland, bisogna tornare all’11 maggio 2016, quando i biancorossi vinsero con un secco 3-0. L’ultimo pareggio tra le due squadre è datato 9 novembre 2014.

Data Evento Risultato 2017/18 EFL Cup Everton-Sunderland 3-0 2016/17 Premier League Sunderland-Everton 0-3 2016/17 Premier League Everton-Sunderland 2-0 11/05/2016 Premier League Sunderland-Everton 3-0 09/11/2014 Premier League Pareggio

Questi dati suggeriscono che la sfida tra Sunderland ed Everton storicamente è sempre stata combattuta e ricca di colpi di scena, lasciando aperta ogni possibilità di risultato anche per questa edizione.

Pronostico degli esperti: equilibrio e possibile pareggio

Le valutazioni degli esperti e dei principali bookmaker convergono su un punto: la sfida tra Sunderland ed Everton appare estremamente equilibrata e difficile da prevedere con certezza. Entrambe le squadre hanno motivazioni importanti, ma per ragioni diverse: i Black Cats vogliono confermare l’ottimo momento mantenendo la posizione in zona Champions, mentre i Toffees cercano un risultato positivo per risalire la classifica e ritrovare fiducia.

I padroni di casa possono contare su una buona organizzazione difensiva e su un attacco in forma, guidato da Isidor e supportato da Le Fée e Xhaka .

L'Everton, invece, cerca risposte da giocatori esperti come Pickford e Grealish, oltre alla solidità di Tarkowski in difesa.

Considerando il momento di forma delle due squadre e i precedenti storici, il pareggio potrebbe essere un risultato plausibile, con la possibilità di assistere a una partita con poche reti ma ricca di emozioni. Le formazioni annunciate fanno pensare a un confronto tattico, dove nessuna delle due vorrà scoprirsi troppo. Un esito finale di 1-1 appare tra i più probabili, ma non si esclude qualche sorpresa dell’ultimo minuto.

In conclusione, il Monday Night tra Sunderland ed Everton promette spettacolo ed equilibrio, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti fondamentali.