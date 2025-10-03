Pronostico Südtirol-Empoli: analisi, precedenti e stato di forma

Il prossimo 5 ottobre 2025, alle ore 15:00, lo Stadio Druso di Bolzano si prepara ad ospitare una sfida di grande interesse tra Südtirol ed Empoli, valida per la settima giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. L’incontro rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni: da una parte i padroni di casa desiderosi di confermare le loro ambizioni, dall’altra i toscani a caccia del riscatto dopo un avvio di stagione complicato.

Stato di forma e ambizioni delle due squadre in campo

La situazione attuale vede il Südtirol in una posizione favorevole in classifica, grazie ad un avvio di stagione solido e regolare. Attualmente occupano la sesta posizione, con un bilancio che nelle ultime cinque partite racconta di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. La squadra altoatesina ha mostrato una particolare solidità tra le mura amiche, conquistando due vittorie nelle tre gare giocate allo Stadio Druso. Questa attitudine a capitalizzare il fattore campo trasforma Bolzano in un vero e proprio fortino, rendendo ogni trasferta degli avversari una sfida ancor più ardua.

6ª posizione in classifica

2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta nelle ultime 5 gare

Solida prestazione casalinga

L’Empoli, invece, vive un periodo decisamente più difficile. Attualmente quindicesimi, non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria nelle ultime cinque partite, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte. Le ultime trasferte sono state particolarmente ostiche, con due sconfitte consecutive fuori casa. Oltre ai risultati non positivi, la squadra mostra segni di nervosismo, come dimostrano le due espulsioni nelle ultime cinque gare e i gol subiti nei minuti finali. Questi elementi evidenziano una certa difficoltà nel gestire la pressione e mantenere la concentrazione fino al termine delle partite. Per mister Pagliuca, la gara contro il Südtirol rappresenta una vera e propria ultima spiaggia.

15ª posizione in classifica

0 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte nelle ultime 5 gare

Due espulsioni e diversi gol subiti nei minuti finali

Precedenti e statistiche utili per l’analisi

Analizzando i precedenti tra le due formazioni, si nota che l’unico confronto recente ha visto prevalere nettamente l’Empoli con un risultato di 5-1. Tuttavia, il contesto attuale appare profondamente mutato rispetto a quella sfida: il Südtirol oggi è una squadra più compatta e determinata, mentre l’Empoli sembra ancora alla ricerca della giusta identità. In generale, il trend delle partite disputate dallo Südtirol in casa suggerisce una buona capacità di tenuta difensiva e una notevole vivacità in attacco, fattori che potrebbero essere determinanti anche in questa occasione.

Ultimi 5 incontri Südtirol Ultimi 5 incontri Empoli 2 vittorie 0 vittorie 2 pareggi 3 pareggi 1 sconfitta 2 sconfitte

Analisi del pronostico: Südtirol favorito contro un Empoli in difficoltà

Alla luce dei dati raccolti, il pronostico per Südtirol-Empoli pende a favore dei padroni di casa. La squadra altoatesina ha dimostrato di saper sfruttare al meglio il proprio stadio, mentre l’Empoli soffre particolarmente lontano dal Castellani. Inoltre, la solidità difensiva e la capacità di restare sempre in partita fino all’ultimo minuto rendono il Südtirol una formazione difficile da affrontare, specie per una squadra in difficoltà come quella toscana. Nonostante il precedente favorevole all’Empoli, il momento attuale suggerisce maggiore fiducia nei confronti dei padroni di casa. Si prevede una gara combattuta, con possibili emozioni e reti da entrambe le parti, ma con il Südtirol che parte con un leggero vantaggio nei pronostici degli esperti.

In sintesi, il match tra Südtirol ed Empoli si presenta come una delle sfide più interessanti della giornata di Serie B, con i padroni di casa decisi a consolidare la propria posizione e gli ospiti chiamati a reagire per non complicare ulteriormente la loro stagione. Gli appassionati potranno seguire l’evoluzione degli eventi presso i principali operatori del settore, sempre prestando attenzione al gioco responsabile. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!