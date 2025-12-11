Pronostico Stoccarda-Maccabi Tel Aviv: analisi e focus Europa League

Giovedì alle 18:45, nell’ambito della Europa League, si disputerà un incontro che vede contrapposte due squadre con obiettivi e motivazioni molto differenti: Stoccarda e Maccabi Tel Aviv. La partita, valida per la sesta giornata della League Phase, si svolgerà in un momento cruciale per i tedeschi che inseguono il sogno di un passaggio diretto alla fase successiva, mentre gli ospiti israeliani sono ormai quasi fuori dai giochi.

Stoccarda lanciato verso la qualificazione, Maccabi in difficoltà

Lo Stoccarda si trova in una posizione delicata ma promettente: con nove punti ottenuti nelle prime cinque partite, la squadra tedesca ha ancora concrete possibilità di accedere direttamente alla fase ad eliminazione diretta, evitando così i playoff. La formazione allenata da Bruno Labbadia (o altro allenatore, qualora fosse aggiornato), ha dimostrato solidità nel corso di questa fase a gironi, mantenendo un buon ritmo sia in attacco che in difesa. Il calendario sembra inoltre sorridere ai padroni di casa, che possono sfruttare l’occasione di affrontare una delle formazioni più in difficoltà del torneo proprio nell’ultimo turno.

arriva invece a questa sfida in una situazione quasi disperata: penultima posizione e un solo punto conquistato in cinque incontri. La squadra israeliana ha mostrato tutte le sue fragilità, sia a livello difensivo che offensivo, risultando la peggiore per gol subiti e segnati.

La differenza di motivazioni e valori tecnici tra le due squadre sembra dunque giocare nettamente a favore dello Stoccarda, che avrà anche il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

Tutti i numeri negativi del Maccabi Tel Aviv in Europa

Le statistiche della fase a gironi raccontano con chiarezza il momento difficile del Maccabi Tel Aviv. La squadra ha subito ben 14 reti, risultando la difesa meno solida dell’intera competizione. Non solo: in attacco, sono riusciti a segnare un solo gol, dato che li posiziona come il peggior reparto offensivo della manifestazione. Questi numeri, oltre a rendere evidente la crisi della formazione israeliana, rafforzano i pronostici che vedono i tedeschi nettamente favoriti nella sfida.

Squadra Punti Gol fatti Gol subiti Stoccarda 9 – – Maccabi Tel Aviv 1 1 14

Le difficoltà del Maccabi sono emerse sia contro avversari diretti che contro squadre più quotate, e la sfida con lo Stoccarda potrebbe rappresentare l’ennesima prova in salita.

Le previsioni degli esperti per la sfida di Europa League

Gli osservatori e gli analisti di calcio concordano nell’identificare lo Stoccarda come favorito per la vittoria di questo incontro. La differenza di rendimento tra le due squadre, i dati raccolti nelle precedenti giornate e la spinta motivazionale dei tedeschi fanno pensare a un match che potrebbe essere risolto già nella prima frazione di gioco. Inoltre, la solidità difensiva della squadra di casa e le difficoltà realizzative degli ospiti suggeriscono una gara che lo Stoccarda potrebbe gestire senza grandi rischi, mettendo al sicuro il risultato con largo anticipo.

La partita dovrebbe vedere i padroni di casa imporsi fin dai primi minuti, sfruttando la loro superiorità tecnica e tattica.

Il Maccabi Tel Aviv, con una difesa fragile e un attacco poco prolifico, dovrà soprattutto cercare di limitare i danni.

La sensazione generale è che la squadra tedesca possa raggiungere facilmente il proprio obiettivo e confermare le attese degli esperti.

In conclusione, la sfida tra Stoccarda e Maccabi Tel Aviv si presenta come un'occasione importante per i tedeschi, che puntano a chiudere al meglio la fase a gironi di Europa League. Gli appassionati potranno seguire l'incontro su Sky Sport Uno, Sky Sport e in streaming tramite Sky Go e NOW.