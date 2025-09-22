Pronostico Stella Rossa-Celtic: equilibrio e spettacolo a Belgrado

La Europa League 2025/26 prende il via con una delle sfide più attese della prima giornata della fase a gironi: Stella Rossa contro Celtic. L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21:00 presso lo storico Rajko Mitic Stadium di Belgrado. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver vissuto emozioni contrastanti nelle rispettive competizioni nazionali e cercano ora riscatto e conferme in campo europeo.

Stato di forma e motivazioni delle due squadre alla vigilia

La Stella Rossa di Milojevic si presenta all’esordio in Europa League con grande voglia di riscatto, dopo la cocente eliminazione nei playoff di Champions League contro il Pafos. In campionato, però, la formazione serba sta dominando con prestazioni di alto livello, come dimostrano le recenti vittorie contro Zeleznicar Pancevo e Novi Pazar. L’orgoglio della squadra è stato ulteriormente acceso dalla recente e dolorosa scomparsa della leggenda del club Dejan Milovanovic, un evento che potrebbe trasformarsi in una fonte di motivazione supplementare per scendere in campo con determinazione e cuore.

Stella Rossa imbattuta in campionato

imbattuta in campionato Vittoria nel sentito derby contro il Partizan

Ambiente emotivamente carico dopo la perdita di Milovanovic

Dall’altra parte, il Celtic allenato da Rodgers si presenta a Belgrado forte del recente trionfo nella Scottish League Cup e un primato condiviso in campionato. Vincente anche nella sfida di coppa contro il Partick Thistle, la squadra scozzese ha mostrato solidità soprattutto in difesa, come testimoniano il successo per 2-1 sul Kilmarnock e il pareggio a reti inviolate contro i Rangers. Tuttavia, il reparto offensivo ha evidenziato qualche difficoltà, complici anche le assenze di giocatori chiave come il talento portoghese Jota e le condizioni incerte di Trusty e Johnston. Il tecnico potrebbe dunque affidarsi a qualche seconda linea e puntare sulle ripartenze, caratteristica tipica del gioco del Celtic di Rodgers.

Recente vittoria nella Scottish League Cup

Alcuni infortuni influenzano le scelte di formazione

Solidità difensiva, ma qualche incertezza in attacco

Precedenti storici e dati a confronto tra Stella Rossa e Celtic

Il confronto tra Stella Rossa e Celtic ha radici lontane: per ritrovare un precedente ufficiale tra le due squadre bisogna infatti tornare alla stagione di Champions League 1968/69. In quell’occasione, gli scozzesi si imposero con un netto 5-1 nella gara di ritorno, dopo l’1-1 dell’andata. Da allora, i due club non si sono più incrociati in match ufficiali, rendendo questa sfida ancora più ricca di fascino e attesa.

Anno Competizione Risultato 1968/69 Champions League Celtic-Stella Rossa 5-1 (ritorno), 1-1 (andata)

Questo dato storico mette in evidenza la lunga attesa e la curiosità per una sfida che, sebbene priva di precedenti recenti, promette spettacolo grazie alle rinnovate ambizioni delle due formazioni.

Analisi e pronostico dei bookmaker: equilibrio e spettacolo attesi

I principali bookmaker vedono questa gara come una delle più equilibrate della giornata, sottolineando come la differenza potrebbe essere fatta da dettagli e dalla gestione delle emozioni. Il fattore campo rappresenta un elemento chiave in favore della Stella Rossa: il Rajko Mitic è noto per essere uno degli stadi più caldi d’Europa, capace di trasmettere grande energia ai padroni di casa e mettere pressione agli avversari. Tuttavia, il Celtic ha spesso dimostrato di sapersi adattare a contesti difficili, grazie al suo pragmatismo e a una fase difensiva organizzata.

La Stella Rossa tende a esprimersi meglio in casa, sostenuta da un pubblico appassionato

tende a esprimersi meglio in casa, sostenuta da un pubblico appassionato Il Celtic si affida alla sua solidità difensiva e a veloci ripartenze

si affida alla sua solidità difensiva e a veloci ripartenze Entrambe le squadre hanno motivazioni particolari: i serbi cercano riscatto e omaggio a Milovanovic, gli scozzesi vogliono partire bene nel girone

Analizzando i dati e lo stato di forma, l’ipotesi di una gara combattuta e aperta è molto concreta. Gli esperti prevedono una partita in cui entrambe le squadre potrebbero andare a segno, con un risultato finale equilibrato. Il pareggio sembra essere l’esito più probabile, ma non sono da escludere colpi di scena, dato il contesto emotivo e l’importanza della posta in palio.

In conclusione, Stella Rossa–Celtic si prospetta come una delle partite più incerte e appassionanti di questa prima giornata di Europa League. Il match promette emozioni, equilibrio e la possibilità di vedere entrambe le squadre lottare fino all’ultimo secondo per iniziare al meglio la loro avventura europea. Gli appassionati potranno seguire l’incontro e, se interessati, approfondire le opzioni di scommessa presso i principali operatori specializzati.

