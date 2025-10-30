Pronostico Standard Liegi-Charleroi: analisi derby Vallonia

Il derby della Vallonia tra Standard Liegi e Charleroi inaugura la tredicesima giornata della Pro League belga. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Maurice Dufrasne. Entrambe le formazioni sono chiamate a riscattare un avvio di stagione poco entusiasmante, con i tre punti che rappresentano una vera svolta per il prosieguo del campionato.

Standard Liegi e Charleroi: due squadre in cerca di riscatto

La stagione per Standard Liegi e Charleroi si sta rivelando complessa, con entrambe le compagini posizionate nella parte destra della classifica e distanziate da un solo punto. Lo Standard Liegi, guidato da Vincent Euvrad, ha mostrato una partenza incoraggiante grazie a due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate. Tuttavia, questa iniziale solidità ha presto lasciato spazio a una serie di sconfitte: ben sei nelle successive nove partite di campionato. Un dato preoccupante riguarda la disciplina, con ben quattro espulsioni in appena dodici turni, aspetto che ha influenzato pesantemente il rendimento della squadra. Nell’ultima gara di coppa, i biancorossi hanno ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Beveren, formazione di seconda divisione, risultato che potrebbe rappresentare un piccolo segnale di ripresa.

Dall’altra parte, lo Sporting Charleroi di Rik de Mil ha vissuto un inizio altalenante: nessuna vittoria nelle prime quattro giornate, poi una serie positiva con tre successi consecutivi, seguita però da un nuovo periodo negativo caratterizzato da quattro sconfitte di fila. Recentemente, il Charleroi sembra aver ritrovato la giusta rotta, grazie a due vittorie ottenute tra campionato e coppa. Va ricordato che i bianconeri hanno anche affrontato i preliminari di Conference League, venendo però eliminati dagli svedesi dell’Hammarby. La loro rosa e modulo, così come quella dello Standard, sono molto simili: entrambi gli allenatori adottano il 4-2-3-1.

I precedenti e i dati storici del derby della Vallonia

Il derby tra Standard Liegi e Charleroi è uno degli incontri più sentiti e longevi della massima serie belga, con ben 119 precedenti ufficiali. Il bilancio complessivo sorride nettamente allo Standard Liegi, che vanta 68 vittorie contro le 23 del Charleroi, a fronte di 28 pareggi. Anche il dato relativo ai gol evidenzia la supremazia storica dei biancorossi: 224 reti realizzate contro le 111 degli avversari. Tuttavia, l’equilibrio è aumentato negli ultimi anni: considerando gli ultimi 22 incontri, si contano ben 11 pareggi, 7 vittorie per lo Standard Liegi e 4 per il Charleroi. Un elemento da sottolineare è la difficoltà attuale di entrambe le formazioni nel trovare la via del gol, aspetto che potrebbe rendere la partita particolarmente combattuta e tattica.

Il pronostico della redazione: partita intensa e dal risultato incerto

Alla luce di quanto emerso dall’analisi, il derby della Vallonia si prospetta come una sfida estremamente equilibrata e carica di tensione agonistica. Entrambe le squadre hanno alternato prestazioni convincenti a momenti di difficoltà, e il loro percorso in questa stagione è stato segnato da una certa discontinuità. Il recente successo in coppa potrebbe aver dato un pizzico di fiducia in più allo Standard Liegi, ma la storia recente degli scontri diretti suggerisce che il pareggio sia un esito tutt’altro che improbabile. La propensione di entrambe le squadre a subire e commettere errori, così come la scarsa prolificità offensiva, fanno pensare a una gara tesa e priva di grandi sbalzi nel punteggio. In sintesi, ci si attende un match combattuto fino all’ultimo minuto, dove ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo per l’esito finale.

Il focus della tredicesima giornata della Pro League belga è senza dubbio il derby tra Standard Liegi e Charleroi, che si affrontano in un momento delicato per entrambe. Chi riuscirà a prevalere potrebbe dare una svolta significativa alla propria stagione. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!