Pronostico Spezia-Bari: analisi, precedenti e stato di forma

La dodicesima giornata di Serie B propone un anticipo particolarmente interessante tra Spezia e Bari, in programma venerdì 7 novembre alle ore 20:30 presso lo stadio Alberto Picco. Si tratta di una sfida che mette di fronte due formazioni desiderose di invertire la tendenza in campionato: i liguri cercano il primo successo interno, mentre i pugliesi rincorrono il primo trionfo esterno della stagione. L’arrivo di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia aggiunge ulteriore curiosità a questa partita, che promette equilibrio e intensità.

Le condizioni di Spezia e Bari: nuovi impulsi e obiettivi da rincorrere

Lo Spezia arriva a questa sfida in una situazione di classifica complicata: la squadra occupa l’ultimo posto con soli 7 punti, come la Sampdoria, e ancora non è riuscita a festeggiare una vittoria davanti al proprio pubblico. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Roberto Donadoni, rappresenta un tentativo di dare una svolta alla stagione, puntando sulla solidità difensiva e sull’esperienza del nuovo tecnico. La formazione ligure ha cambiato diversi elementi durante l’estate e ha perso giocatori chiave come Esposito, rendendo ancor più difficile l’avvio di campionato. Tuttavia, il potenziale della rosa rimane elevato, con giocatori come Lapadula e Vlahovic chiamati a fare la differenza.

Il Bari, dal canto suo, ha vissuto un inizio di stagione altalenante, ma nelle ultime settimane sembra aver trovato maggiore continuità. Dopo una serie di sei partite senza vittorie, i biancorossi guidati da Fabio Caserta hanno ottenuto tre successi nelle ultime quattro gare, risalendo così la classifica. Il rendimento esterno, però, resta un punto dolente: nessuna vittoria fuori casa e un solo punto conquistato lontano dal San Nicola. La formazione pugliese, che può contare su elementi di qualità come Castrovilli, Antonucci e Moncini, è determinata a spezzare questo tabù.

Precedenti e statistiche: equilibrio e partite combattute

La storia degli scontri tra Spezia e Bari è caratterizzata da grande equilibrio. In 30 confronti ufficiali, i pugliesi vantano 11 vittorie contro le 10 dei liguri, mentre i pareggi sono stati 9. Tutte le sfide si sono disputate in Serie B, ad eccezione di due incontri in Coppa Italia. Il fattore campo si è spesso rivelato determinante: allo stadio Picco, lo Spezia ha perso solo una volta dal 2006/07, collezionando sei vittorie e tre pareggi nelle ultime nove gare casalinghe contro il Bari. Nelle ultime due stagioni, i risultati a La Spezia sono stati 1-0 e 0-0.

Un dato curioso riguarda le reti: negli ultimi sette incontri al Picco, il punteggio non è mai andato oltre i due gol e il Bari non ha segnato in queste sfide. L’ultimo gol dei biancorossi in trasferta contro lo Spezia risale infatti alla stagione 2012/13, segno di una certa difficoltà offensiva per gli ospiti su questo campo.

L’analisi dei pronostici: Spezia favorito, ma attenzione alle sorprese

I principali operatori vedono lo Spezia leggermente favorito per la vittoria, anche grazie alla spinta del pubblico di casa e al possibile effetto positivo legato al cambio di allenatore. Gli esperti sottolineano che spesso, quando una squadra cambia guida tecnica, si assiste a una reazione di orgoglio e determinazione, soprattutto se la rosa dispone di elementi di livello.

Il Bari, però, arriva a La Spezia con il morale alto dopo le ultime vittorie e con l’obiettivo di sfatare il tabù delle trasferte. Entrambe le squadre hanno segnato e subito lo stesso numero di reti, ma i pugliesi vantano cinque punti in più in classifica. Si prospetta una gara equilibrata, in cui ogni episodio potrebbe risultare decisivo. Secondo le analisi, il match potrebbe risolversi con un margine minimo, magari con un solo gol di scarto, in linea con la tradizione recente di questa sfida.

Le probabili formazioni vedono lo Spezia schierarsi con il 3-5-2, affidandosi a Lapadula come terminale offensivo, mentre il Bari dovrebbe optare per un 3-4-2-1 con Moncini in attacco supportato da Castrovilli e Antonucci. Il confronto tra i due allenatori, Donadoni e Caserta, aggiunge ulteriore interesse a un match che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre.

In sintesi, la sfida tra Spezia e Bari si preannuncia avvincente e ricca di spunti, con due squadre che hanno bisogno di punti per rilanciarsi. Il risultato potrebbe essere influenzato dal debutto di Donadoni in panchina e dalla voglia del Bari di interrompere la serie negativa in trasferta. Per chi desidera seguire il match in diretta, la partita sarà trasmessa su DAZN e sul canale LaB Channel di Amazon Prime Video.

