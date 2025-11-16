Pronostico Spagna-Turchia: analisi, precedenti e stato di forma

Spagna e Turchia si preparano a sfidarsi il 18 novembre 2025 alle 20:45 presso l’Estadio de la Cartuja di Siviglia, in una gara decisiva per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. L’incontro mette di fronte la dominatrice del Gruppo E, ormai quasi certa della qualificazione, e una Turchia che cerca il colpaccio per alimentare le proprie speranze di accesso attraverso i playoff. Di seguito, analizziamo forma, statistiche e pronostico di questa attesa sfida internazionale.

La forma di Spagna e Turchia: due stati d’animo opposti

Il percorso della Spagna in queste qualificazioni è stato semplicemente impeccabile: cinque partite disputate, tutte vinte, ben 19 gol segnati e nessuna rete subita. Una marcia trionfale che dimostra la forza e la qualità del gruppo guidato dal commissario tecnico De la Fuente. La Roja arriva dunque alla Cartuja con il morale alle stelle, reduce da vittorie nette come il 4-0 contro Bulgaria e Georgia, e dal roboante 6-0 ottenuto proprio nella gara d’andata contro la Turchia. Nonostante qualche assenza di peso — tra cui Lamine Yamal, Rodrygo, Nico Williams, Le Normand, Pedri e Carvajal — la profondità della rosa e la mentalità vincente restano i punti di forza principali.

Spagna : 5 vittorie su 5, 19 gol fatti, 0 subiti

: 5 vittorie su 5, 19 gol fatti, 0 subiti Assenze di rilievo ma ampia scelta tra i rincalzi

Serie positiva e fiducia alle stelle

La Turchia, invece, si presenta con uno stato d’animo ben diverso. La squadra allenata da Vincenzo Montella conta 4 vittorie e 1 sconfitta (proprio il 6-0 con la Spagna), con 15 reti realizzate e 10 incassate. Il reparto offensivo può contare su giocatori di talento come Yildiz e Calhanoglu, ma la difesa appare vulnerabile e l’ambiente è stato scosso da scandali scommesse che hanno coinvolto anche la nazionale, portando a sospensioni di elementi chiave come Elmali. Nonostante ciò, la squadra cercherà di reagire e offrire una prestazione d’orgoglio, anche se la differenza reti difficilmente potrà essere colmata.

Turchia : 4 vittorie, 1 sconfitta, 15 gol fatti, 10 subiti

: 4 vittorie, 1 sconfitta, 15 gol fatti, 10 subiti Difesa in difficoltà e ambiente turbolento

Assenze importanti e pressione alta

Precedenti e dati chiave tra Spagna e Turchia

I confronti diretti tra le due squadre sorridono nettamente alla Spagna. Negli ultimi sei incontri ufficiali, la Roja ha ottenuto cinque vittorie e un solo pareggio, mantenendo spesso la porta inviolata e dimostrando una superiorità sia tecnica che fisica. Il precedente più recente — il 6-0 in casa della Turchia — resta una ferita aperta per la formazione di Montella e un segnale chiaro per l’approccio mentale con cui le due squadre si presenteranno a Siviglia.

Ultimi 6 incontri Risultato Spagna – Turchia 6-0 Spagna – Turchia 4-0 Spagna – Turchia 2-0 Spagna – Turchia 1-0 Spagna – Turchia 3-1 Spagna – Turchia 1-1

Questi dati evidenziano come la Spagna abbia storicamente saputo imporsi con autorità, sia in fase offensiva sia difensiva. La Turchia sarà dunque chiamata a una vera e propria impresa per invertire la tendenza.

Pronostico e analisi della sfida tra Spagna e Turchia

L’analisi dei dati, dello stato di forma e dei precedenti suggerisce una netta prevalenza della Spagna in questa sfida. La squadra di De la Fuente può contare su un gruppo coeso, abituato a gestire la pressione e a giocare partite decisive davanti al proprio pubblico. Nonostante alcune assenze, la qualità del collettivo e la solidità difensiva rappresentano valori aggiunti. La Turchia, dal canto suo, dovrà puntare tutto sulle ripartenze e sulla verve dei suoi uomini migliori, ma dovrà anche fare i conti con una fase difensiva poco affidabile e con il peso delle recenti vicende extra-campo.

Spagna favorita per la vittoria, grazie a risultati e stato di forma

favorita per la vittoria, grazie a risultati e stato di forma Possibile partita ricca di gol, vista la propensione offensiva di entrambe

Difesa spagnola ancora imbattuta: difficile per la Turchia trovare spazi

trovare spazi La Turchia dovrà limitare i danni e cercare di giocare senza pressione eccessiva

In sintesi, la partita si annuncia spettacolare, ma sulla carta la Spagna appare nettamente favorita rispetto a una Turchia che dovrà superare molte difficoltà per uscire indenne dall’Estadio de la Cartuja.

