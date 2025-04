Pronostico Southampton-Fulham: statistiche, quote e analisi

Southampton e Fulham si sfideranno nella trentaquattresima giornata di Premier League, un incontro che mette di fronte due squadre con motivazioni completamente differenti. Da una parte i padroni di casa cercano di concludere la stagione con dignità, dall’altra gli ospiti puntano a interrompere una serie negativa e a superare un piccolo tabù che li ha visti incapaci di battere il Southampton nelle sfide precedenti di questo campionato.

Statistiche e curiosità: il tabù Fulham e i numeri del Southampton

Il Southampton è riuscito recentemente a evitare un record storico negativo pareggiando contro il West Ham, evitando così di diventare la squadra con meno di undici punti in una stagione di Premier League. Tuttavia, la squadra rimane in una posizione difficile in classifica e il morale non è dei più alti. Il dato più significativo riguarda la serie casalinga: la squadra non vince tra le mura amiche dallo scorso dicembre, collezionando da allora solo un pareggio a fronte di numerose sconfitte. Il Fulham, dal canto suo, non ha ancora battuto il Southampton in questa stagione e arriva all’appuntamento dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, ma senza particolari pressioni di classifica.

Le probabili formazioni vedono il Fulham schierato con il classico 4-2-3-1: Leno tra i pali, Tete, Andersen, Bassey e Robinson in difesa, Lukic e Berge in mediana, con Sessegnon, Pereira e Iwobi alle spalle di Jimenez. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW, offrendo così molteplici possibilità di visione agli appassionati.

