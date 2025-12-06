Pronostico Sorrento-Potenza: analisi e focus sul derby di Serie C

Il match tra Sorrento e Potenza, previsto per sabato 6 dicembre 2025 alle ore 14.30, rappresenta uno degli incroci più singolari della diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Questa gara, che si disputerà allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, assume i contorni di un vero e proprio derby, non solo per la vicinanza geografica, ma anche per le vicende che hanno legato le due squadre negli ultimi anni. L’evento offre spunti interessanti sia dal punto di vista sportivo che da quello delle previsioni e dei pronostici.

Un derby atipico: contesto e forma delle due squadre

La partita tra Sorrento e Potenza è carica di significati particolari. Dal 2023, infatti, il Sorrento ha scelto Potenza come sua sede per le partite casalinghe in Serie C, una soluzione che, se da un lato ha consentito ai campani di mantenere la categoria, dall’altro ha complicato la vita ai propri tifosi, costretti a lunghe trasferte. Questo scenario ha contribuito a rafforzare una sorta di “gemellaggio forzato”, che ormai rende questa sfida quasi un derby, nonostante le due squadre appartengano a realtà territoriali distinte.

Guardando alla forma recente, il Sorrento arriva da una vittoria importante contro l’Altamura, risultato che ha interrotto un periodo negativo e portato la squadra a 16 punti in classifica. Tuttavia, la posizione resta delicata, e ogni punto può rivelarsi fondamentale per la lotta salvezza. Il Potenza, invece, ha trovato nuova linfa grazie al successo contro il Casarano, raggiungendo quota 23 punti e consolidandosi nella zona playoff. Il pubblico di casa, inevitabilmente, farà sentire il proprio sostegno ai rossoblù, desiderosi di continuare il momento positivo.

Precedenti e dati da tenere in considerazione

I precedenti tra Sorrento e Potenza sono relativamente recenti, dato il ritorno dei campani in Serie C nel 2023. Da allora, le sfide tra queste due formazioni si sono spesso contraddistinte per equilibrio e risultati mai scontati. Il Potenza ha generalmente sfruttato al meglio il fattore campo, anche se la presenza del Sorrento nello stesso stadio ha reso talvolta meno “casalinga” l’atmosfera. Nelle ultime uscite, entrambe le squadre hanno mostrato segnali di crescita: il Sorrento ha ottenuto una vittoria di prestigio, mentre il Potenza ha proseguito la sua striscia positiva. Da segnalare anche la recente partita tra Salernitana e Potenza, terminata in pareggio, che conferma quanto i lucani siano avversari ostici da affrontare.

Analisi del pronostico: equilibrio e motivazioni

La partita tra Sorrento e Potenza si preannuncia estremamente equilibrata. Gli analisti pongono le due squadre quasi sullo stesso livello, indice di una sfida aperta a qualsiasi risultato. Il Sorrento ha ritrovato entusiasmo dopo il recente successo, ma deve ancora dimostrare continuità, soprattutto contro avversarie di livello. D’altro canto, il Potenza appare più solido e motivato, forte del supporto del proprio pubblico e di una classifica che invita a puntare ancora più in alto.

Sorrento : cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda e punta sulla freschezza ritrovata in attacco.

: cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda e punta sulla freschezza ritrovata in attacco. Potenza: mira a consolidare la zona playoff e a sfruttare il fattore campo, con un attacco in buona forma e un centrocampo affidabile.

Le probabili formazioni annunciate vedono il Sorrento schierato con un modulo 3-4-2-1, affidandosi a Di Somma in difesa e alla fantasia di Esposito e Bolsius sulle fasce a sostegno di D’Ursi. Il Potenza risponde con un 4-3-3, dove spiccano i nomi di Felippe in regia e di Mazzeo come riferimento offensivo, affiancato da Schimmenti e Petrungaro. L’incertezza regna sovrana, rendendo questa partita particolarmente interessante anche per chi segue i pronostici sportivi.

In conclusione, Sorrento–Potenza si candida a essere uno degli incontri più avvincenti della giornata di Serie C. Il derby “adottato” offre motivazioni forti a entrambe le formazioni, con il Potenza che punta al salto di qualità e il Sorrento determinato a proseguire il suo cammino positivo. Gli appassionati potranno seguire l’evento su Sky Sport e, per chi fosse interessato, le piattaforme di scommesse online offrono la possibilità di analizzare ulteriormente l’evento. Resta aggiornato con le nostre analisi esclusive e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite di Serie C!