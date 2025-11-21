Pronostico Siracusa-Team Altamura: analisi dettagliata Serie C

L’attesa cresce per la sfida di Serie C tra Siracusa e Team Altamura, in programma il 22 novembre 2025 alle 14:30 presso lo Stadio Nicola De Simone. L’incontro si preannuncia determinante per le ambizioni di entrambe le formazioni, impegnate a consolidare la propria posizione in classifica e desiderose di dimostrare solidità e continuità in un campionato sempre imprevedibile.

Il momento di forma di Siracusa e Team Altamura: analisi e dettagli

Il Siracusa attraversa una fase caratterizzata da risultati alterni, con un rendimento che evidenzia sia punti di forza che alcune lacune. Nelle ultime cinque gare disputate, i siciliani hanno raccolto tre vittorie e due sconfitte, mostrando un attacco prolifico capace di realizzare ben 11 reti, a fronte di 6 gol subiti. Ecco i risultati più recenti:

AZ Picerno 1-2 Siracusa

Siracusa 3-1 Latina

Giugliano 2-1 Siracusa

Siracusa 4-1 Casarano

Casertana 1-0 Siracusa

Il Team Altamura si presenta con un percorso più equilibrato: due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. La squadra pugliese ha dimostrato una buona capacità di gestione delle gare, alternando prestazioni offensive incisive a momenti di maggiore attenzione difensiva. Questi i risultati recenti:

Team Altamura 1-2 Salernitana

Catania 2-0 Team Altamura

Team Altamura 1-1 Cosenza

Foggia 0-1 Team Altamura

Team Altamura 3-1 AZ Picerno

Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida senza infortuni rilevanti, una condizione che permette agli allenatori di schierare le migliori formazioni possibili. Il Siracusa si affida a un modulo 4-3-3 orientato sulle transizioni rapide e sull’ampiezza, mentre il Team Altamura preferisce un’impostazione più solida con blocco medio e ripartenze verticali. La capacità di sfruttare le situazioni da palla ferma e il fattore campo potrebbero risultare determinanti.

I dati più rilevanti e i precedenti tra le squadre

L’analisi statistica mette in luce alcune tendenze interessanti. Sia il Siracusa che il Team Altamura hanno spesso registrato partite con più di due reti segnate (frequenza Over 2.5) e la propensione di entrambe a trovare la via del gol. Le statistiche sugli expected goals indicano due squadre dinamiche ma talvolta discontinui nella gestione difensiva, segno di una partita che potrebbe essere ricca di occasioni da entrambe le parti.

Per quanto riguarda i precedenti recenti, non emergono dati particolarmente sbilanciati, segno di un equilibrio di fondo tra le due compagini. Tuttavia, il Siracusa si distingue per un rendimento interno molto solido, mentre il Team Altamura ha mostrato una crescita in trasferta, con due risultati utili consecutivi lontano da casa.

Pronostico dei bookmaker: chi parte favorito e perché

L’analisi delle tendenze e dei dati più recenti conduce a un pronostico orientato verso la doppia chance a favore del Siracusa o del pareggio. Questo suggerimento si basa sul forte rendimento casalingo dei siciliani e sulla capacità offensiva dimostrata, soprattutto tra le mura amiche. La solidità difensiva ritrovata e l’entusiasmo della tifoseria locale rappresentano ulteriori elementi a favore del Siracusa.

D’altro canto, il Team Altamura non va sottovalutato: la squadra pugliese ha migliorato la compattezza in fase di non possesso e può essere molto pericolosa nelle ripartenze, specialmente contro avversari votati all’attacco. Il match si preannuncia quindi aperto, con la possibilità di vedere entrambe le squadre a segno e diversi cambi di ritmo nel corso dei novanta minuti.

In sintesi, Siracusa e Team Altamura si sfidano in una gara dal grande equilibrio, dove il fattore campo e la forma recente sembrano premiare leggermente i padroni di casa. Per chi è interessato al mondo delle scommesse, sono numerosi i siti autorizzati dove è possibile seguire e puntare su questa partita. Per non perdere nessun aggiornamento e approfondire le analisi sulle partite più attese, consulta regolarmente la nostra sezione dedicata ai pronostici sportivi!