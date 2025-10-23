Pronostico Sinner-Cobolli: il derby di Vienna per i quarti

Il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli si preannuncia come uno degli incontri più attesi dell’ATP 500 di Vienna, in programma giovedì 23 ottobre alle ore 17:30. Un appuntamento che non solo mette in palio l’accesso ai quarti di finale, ma che si carica di ulteriori significati per la presenza di due protagonisti del tennis azzurro, divisi tra ambizioni personali e prospettive di Coppa Davis.

Un derby italiano con vista sulla Coppa Davis

L’incrocio tra Sinner e Cobolli non è solo una sfida tra due generazioni di tennisti italiani, ma anche l’occasione per il giovane romano di dimostrare di essere pronto per i grandi palcoscenici. Sinner, attualmente numero due del mondo, si presenta a Vienna da campione in carica e con il favore dei pronostici. Il suo debutto nel torneo è stato autoritario, con una netta vittoria contro Daniel Altmaier, dominando gli scambi e imponendo il proprio ritmo fin dal primo game. Dalla sua parte, Cobolli ha saputo superare l’ostacolo Tomáš Macháč all’esordio, mostrando carattere e determinazione in un match tutt’altro che semplice.

I precedenti e i dati chiave della sfida

Questa sarà la prima volta che Sinner e Cobolli si affrontano a livello ATP, rendendo il derby ancora più interessante. Il dato che salta agli occhi è la notevole continuità di rendimento di Sinner contro avversari italiani: sono ben 16 le vittorie ottenute nei precedenti derby disputati nel circuito maggiore. La sua capacità di esprimersi ad altissimo livello nei confronti diretti con i connazionali è un fattore che potrebbe pesare anche in questa occasione.

Giocatore Vittorie nei derby ATP Ultime 5 partite indoor Sinner 16 5 vittorie Cobolli 0 (nessun precedente) 3 vittorie, 2 sconfitte

Per Cobolli, il percorso recente è stato caratterizzato da alti e bassi: dopo una sconfitta ad Almaty, si è riscattato superando il top player Andrey Rublev a Pechino, mentre nella stessa trasferta era stato fermato da Tien. La sfida con Sinner rappresenta quindi una preziosa occasione di crescita e di confronto con l’élite del tennis mondiale.

Pronostico dei bookmaker: Sinner favorito ma attenzione a Cobolli

Le analisi degli esperti indicano Sinner come principale favorito per il passaggio del turno, alla luce della sua superiorità tecnica e della maggiore esperienza in partite di questa importanza. La prestazione fornita all’esordio nel torneo, la solidità al servizio e la capacità di comandare il gioco da fondo campo sono elementi che rafforzano questa visione. Tuttavia, l’aspetto motivazionale potrebbe giocare un ruolo rilevante per Cobolli, chiamato a dimostrare il proprio valore in vista di una possibile titolarità in Coppa Davis. Gli addetti ai lavori tendono a prevedere una partita in cui la maggiore solidità di Sinner dovrebbe prevalere, ma senza escludere che Cobolli possa giocare con determinazione e mettere in difficoltà il favorito, soprattutto nei primi scambi.

La sfida tra Sinner e Cobolli a Vienna rappresenta non solo un momento chiave del torneo, ma anche un banco di prova per il futuro del tennis italiano. Da un lato la conferma di un campione affermato, dall'altro la crescita di una giovane promessa.