Pronostico Shelbourne-Rijeka: analisi Europa League 12/8

La sfida tra Shelbourne e Rijeka, valida per il terzo turno di qualificazione all’Europa League, si disputerà martedì 12 agosto 2025 alle ore 20:45 presso il Tolka Park di Dublino. Dopo la sorprendente vittoria esterna degli irlandesi nell’andata, le due formazioni si giocano l’accesso al turno successivo in un match che promette grande equilibrio e tensione.

Stato di forma e contesto delle due squadre alla vigilia

Il Shelbourne si presenta a questa gara forte di una storica vittoria per 2-1 ottenuta in trasferta contro il Rijeka. Gli irlandesi, guidati da O’Brien, hanno messo in mostra una buona organizzazione difensiva e grande cinismo nei momenti chiave, capitalizzando su alcune disattenzioni avversarie. Un elemento chiave sarà il supporto del pubblico del Tolka Park, dove la squadra è imbattuta da cinque partite ufficiali consecutive, anche se raramente riesce a mantenere la porta inviolata.

Shelbourne : imbattuto in casa nelle ultime 5 gare ufficiali

: imbattuto in casa nelle ultime 5 gare ufficiali Difesa solida ma non sempre impeccabile

Capacità di colpire in contropiede e su palla inattiva

Il Rijeka, campione di Croazia e vincitore dell’ultima coppa nazionale, arriva a Dublino con l’obbligo di ribaltare il risultato. L’andata è stata segnata da alcune assenze pesanti – tra cui Fruk e Rukavina – che hanno inciso sulla prestazione. Nonostante la rosa sia, sulla carta, superiore a quella avversaria, la formazione di Đalović ha evidenziato difficoltà in Europa quando si trova a inseguire, soprattutto lontano dal proprio pubblico.

Rijeka : rosa di qualità, ma chiamata a una difficile rimonta fuori casa

: rosa di qualità, ma chiamata a una difficile rimonta fuori casa Assenze importanti e rendimento non sempre costante in trasferta europea

Costretti a scoprirsi per cercare il gol

I precedenti e i dati più rilevanti della sfida

L’ultimo confronto ha visto il Shelbourne imporsi in Croazia per 2-1, risultato che ha sorpreso molti osservatori e che conferma la competitività della squadra irlandese. Nel contesto europeo, il Rijeka ha spesso trovato difficoltà quando chiamato a recuperare uno svantaggio in trasferta, mentre il Shelbourne ha costruito parte delle sue fortune sulle prestazioni casalinghe.

Ultimo precedente Luogo Risultato Rijeka vs Shelbourne Rijeka (Croazia) 1-2

Negli ultimi cinque incontri casalinghi, il Shelbourne non ha mai perso

non ha mai perso Il Rijeka fatica a imporsi in trasferta nelle competizioni europee

fatica a imporsi in trasferta nelle competizioni europee Entrambe le squadre hanno segnato con regolarità negli ultimi match

Pronostico dei bookmaker e motivazioni dell’analisi

Secondo le analisi degli esperti, la partita si preannuncia equilibrata, con una leggera preferenza per il Rijeka in virtù della maggiore esperienza internazionale e della qualità della rosa. Tuttavia, il vantaggio dell’andata e la spinta del pubblico fanno sì che il Shelbourne abbia concrete possibilità di qualificazione.

Il Rijeka dovrà giocare una gara d’attacco, lasciando però spazi che gli irlandesi potrebbero sfruttare in contropiede

dovrà giocare una gara d’attacco, lasciando però spazi che gli irlandesi potrebbero sfruttare in contropiede Le statistiche indicano una partita aperta, con buone probabilità di vedere reti da entrambe le parti

Un eventuale pareggio o una vittoria di misura del Rijeka sono tra gli scenari più quotati

In sintesi, si prospetta un confronto combattuto, dove la solidità casalinga degli irlandesi si scontra con la necessità dei croati di attaccare e rischiare. Gli esperti suggeriscono di attendersi una partita con gol da entrambe le squadre e possibilità di esito incerto fino all’ultimo minuto.

La sfida tra Shelbourne e Rijeka promette equilibrio e spettacolo, con entrambe le formazioni intenzionate a conquistare l’accesso al turno successivo di Europa League. Chi volesse seguire l’andamento delle scommesse può consultare i principali siti di betting sportivo autorizzati. Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!