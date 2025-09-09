Pronostico Serbia-Inghilterra: analisi e previsioni qualificazioni

Serbia e Inghilterra si affrontano martedì 9 settembre alle 20:45 per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. L’incontro, valido per il gruppo K, rappresenta un crocevia importante, non solo per la classifica ma anche per il percorso di crescita di entrambe le nazionali. Il match si terrà in un contesto di grande attenzione mediatica, grazie anche alla possibilità di seguirlo in diretta streaming su UEFA TV e in televisione su Sky Sport.

Analisi del momento: Serbia e Inghilterra in crescita e imbattute

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con un percorso solido e senza sconfitte. L’Inghilterra ha raccolto il massimo dei punti nelle prime quattro giornate, dimostrando una solidità difensiva notevole: nessun gol subito e otto realizzati. La Serbia, dal canto suo, occupa il secondo posto nel girone con sette punti in tre partite, confermando la propria affidabilità con quattro reti segnate e nessuna subita.

Inghilterra : percorso netto, con una rosa ampia e di qualità.

: percorso netto, con una rosa ampia e di qualità. Serbia: solida e concreta, pronta a difendere il secondo posto utile per i playoff.

I tecnici di entrambe le nazionali possono contare su formazioni giovani ma già mature calcisticamente, segno di una crescita costante negli ultimi anni. In particolare, la guida dell’Inghilterra è affidata a un allenatore dal curriculum vincente come Tuchel, che ha portato nuove certezze e ambizioni alla nazionale dei Tre Leoni.

Confronto tra le squadre: dati e precedenti da non sottovalutare

L’aspetto più interessante di questo scontro è rappresentato dal fatto che nessuna delle due squadre ha ancora subito reti nelle qualificazioni, un dato che testimonia l’attenzione difensiva e la disciplina tattica di Serbia e Inghilterra. Inoltre, la differenza di reti a favore degli inglesi mostra una maggiore capacità offensiva degli ospiti, che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni avute.

Squadra Punti Gol fatti Gol subiti Inghilterra 12 (in 4 partite) 8 0 Serbia 7 (in 3 partite) 4 0

Questi numeri fanno presagire una sfida equilibrata, in cui entrambe le nazionali cercheranno di mantenere l’imbattibilità difensiva, ma con la consapevolezza che il valore offensivo degli attaccanti potrebbe sbloccare la partita.

Le previsioni dei bookmaker: Inghilterra favorita ma attenzione ai gol

Secondo gli esperti, l’Inghilterra parte con i favori del pronostico. La maggiore esperienza internazionale, la qualità della rosa e la guida di un tecnico come Tuchel fanno pendere l’ago della bilancia verso la nazionale inglese. Tuttavia, la Serbia ha dimostrato di essere una formazione solida e ben organizzata, soprattutto in fase difensiva.

Gli inglesi sono considerati i principali candidati alla vittoria finale, ma non si esclude che la Serbia possa trovare la via del gol grazie alla presenza di attaccanti talentuosi come Mitrovic e Vlahovic .

possa trovare la via del gol grazie alla presenza di attaccanti talentuosi come e . È plausibile che entrambe le squadre possano segnare, vista la qualità degli interpreti offensivi e la voglia di mettere in mostra il proprio valore in una sfida di prestigio internazionale.

Le probabili formazioni vedono la Serbia schierata con un 4-1-4-1 e l’Inghilterra disposta con il classico 4-3-3, che garantisce equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

In conclusione, Serbia-Inghilterra si presenta come una partita dal grande fascino, con entrambe le formazioni pronte a giocarsi le proprie carte per consolidare le ambizioni di qualificazione. L’appuntamento è per martedì sera, in un match che promette emozioni e che sarà seguito da milioni di appassionati su UEFA TV e Sky Sport.

Consulta le nostre analisi, dati e statistiche per restare sempre informato sulle principali sfide internazionali!