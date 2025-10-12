Pronostico Scozia-Bielorussia: analisi e focus qualificazioni

Scozia e Bielorussia si affronteranno domenica alle ore 18:00 presso l’Hampden Park di Glasgow in una sfida valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Questa partita si inserisce in un contesto cruciale per la selezione britannica, impegnata nella corsa alla qualificazione diretta contro avversari di livello, mentre la Bielorussia cerca ancora i primi punti in un girone difficile.

Analisi del momento: la forma di Scozia e Bielorussia

Il percorso della Scozia in queste qualificazioni si sta rivelando sorprendente e incoraggiante per i tifosi. Dopo tre giornate, la nazionale guidata da Steve Clarke si trova appaiata a quota 7 punti con la più accreditata Danimarca, segno di una solidità ritrovata e di una mentalità vincente. Il successo recente contro la Grecia, superata 3-1, ha rappresentato un passaggio fondamentale: la squadra, sotto di un gol nella ripresa, ha saputo reagire prontamente grazie alle reti di Christie, Ferguson e Dykes. Questa vittoria, oltre a fornire una sorta di rivincita per la sconfitta subita negli scorsi playoff di Nations League, evidenzia la capacità della Scozia di esprimere il massimo potenziale soprattutto davanti al proprio pubblico.

Al contrario, il cammino della Bielorussia è stato finora molto complicato. La squadra allenata da Carlos Alos Ferrer ha rimediato tre sconfitte su tre, incluso un pesante 6-0 subito dalla Danimarca, e non ha ancora raccolto punti. La difficoltà nel segnare e la fragilità difensiva rappresentano i principali problemi delle Ali Bianche, che si presentano all’appuntamento quasi rassegnate ma intenzionate a vendere cara la pelle.

I precedenti e i dati salienti della sfida

Analizzando i precedenti tra Scozia e Bielorussia, emerge un chiaro vantaggio per la formazione britannica. L’incontro più recente, disputato lo scorso settembre, ha visto la Scozia imporsi con un convincente 2-0. Inoltre, la tradizione favorevole tra le mura amiche dell’Hampden Park rafforza le ambizioni della Tartan Army.

Dal punto di vista statistico, la Scozia si contraddistingue per la solidità difensiva e la capacità di gestire la partita, mentre la Bielorussia fatica sia a costruire gioco che a mantenere la concentrazione per tutti i novanta minuti. Le tabelle delle ultime partite confermano una netta differenza tra le due squadre, sia per numero di punti raccolti che per reti realizzate e subite.

Squadra Punti Gol Fatti Gol Subiti Scozia 7 6 2 Bielorussia 0 1 10

Il pronostico dei bookmaker e l’analisi della gara

L’analisi degli esperti e dei bookmaker vede chiaramente favorita la Scozia. La differenza di valori tecnici, la determinazione mostrata nelle ultime uscite e il fattore campo pesano molto nell’equilibrio della partita. Tuttavia, è importante sottolineare che la Scozia raramente si impone con larghi margini: la squadra predilige un gioco ordinato e attento, cercando di non concedere troppo agli avversari.

Per la Bielorussia, la sfida rappresenta soprattutto un’occasione per migliorare la tenuta difensiva e tentare di limitare il passivo, cercando magari di ripetere la buona prestazione difensiva vista a tratti nelle sfide precedenti. Nonostante ciò, la qualità e la motivazione della squadra di Clarke dovrebbero garantire il risultato pieno agli scozzesi.

Le probabili formazioni vedono la Scozia schierarsi con un 4-2-3-1 solido e propositivo, mentre la Bielorussia dovrebbe optare per una linea difensiva rafforzata, puntando sulla compattezza.

In conclusione, la partita tra Scozia e Bielorussia si preannuncia come un’occasione importante per la nazionale britannica di consolidare la propria posizione nel girone e continuare a inseguire il sogno della qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta tv e streaming attraverso i principali canali sportivi.

