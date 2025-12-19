Pronostico Scandiano-Castelnovo Monti: sfida decisiva in Serie C

Il campionato di Serie C di basket offre questa sera uno dei confronti più sentiti della stagione: il derby tra Emil Gas Scandiano e E80 Castelnovo Monti, in programma alle ore 20:30 al PalaRegnani. Si tratta dell’ultima giornata del girone di andata, un momento chiave per entrambe le formazioni che cercano di chiudere questa prima parte di stagione nel miglior modo possibile. Il match promette intensità e spettacolo, rappresentando un importante crocevia per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre.

Il momento delle due squadre: tra ambizioni e difficoltà

La sfida di questa sera vede contrapposte due formazioni con ambizioni diverse, ma accomunate dalla voglia di affermarsi nel torneo. L’Emil Gas Scandiano arriva al derby dopo tre sconfitte consecutive che hanno interrotto un periodo positivo vissuto a novembre. La squadra, guidata da Fabio Pozzi, ha mostrato un andamento altalenante: a ottimi risultati si sono alternati momenti di difficoltà, che ora devono essere superati per rimanere in corsa per i vertici della classifica. Pozzi sottolinea la necessità di trovare finalmente solidità in difesa e maggiore disciplina in attacco.

Ottimo mese di novembre per Scandiano .

. Tre battute d’arresto nelle ultime uscite.

Obiettivo: recuperare fiducia e continuità di rendimento.

Dall’altra parte, gli ospiti dell’E80 Castelnovo Monti, allenati da Giuseppe Vozza, sono tra le capoliste del girone insieme alla Virtus Medicina. La stagione dei montanari è stata fin qui molto positiva, nonostante le recenti sconfitte contro Molinella e proprio Virtus Medicina. Questi insuccessi, però, hanno rafforzato la consapevolezza della squadra di poter competere ai massimi livelli del girone, anche in assenza di un giocatore importante come Reale.

Castelnovo Monti tra le squadre più attrezzate.

tra le squadre più attrezzate. Grande fisicità ed esperienza a disposizione.

Assenza pesante di Reale, ma gruppo compatto.

Derby di grande rivalità e precedenti recenti

L’incontro odierno si inserisce nell’alveo delle grandi rivalità regionali, dove il valore dei punti in palio si somma al prestigio del derby. Gli ultimi precedenti di regular season tra Scandiano e Castelnovo Monti hanno mostrato partite combattute e risultati mai scontati, con il fattore campo che non sempre si è rivelato determinante. La direzione di gara è stata affidata ai bolognesi Calabrese e Tugnoli, garanzia di esperienza e imparzialità in una sfida così sentita. Le due squadre si conoscono bene e la tensione sarà palpabile lungo tutto l’arco dei quaranta minuti.

Pronostico e chiavi della partita secondo gli allenatori

La previsione per un derby come questo è sempre difficile. Il tecnico dell’E80 Castelnovo Monti, Vozza, sottolinea come “i derby non hanno mai un favorito” e che a fare la differenza saranno l’intensità e la pressione difensiva che ciascuna squadra riuscirà a mettere in campo. Gli ospiti partono con i favori del pronostico per la loro maggiore continuità e per la solidità del gruppo, ma lo stesso tecnico pugliese riconosce il valore e il talento dell’Emil Gas Scandiano, squadra che può mettere in difficoltà chiunque se gioca con disciplina e concentrazione.

Partita aperta a ogni risultato.

L’intensità difensiva sarà decisiva.

Discipline in attacco e solidità dietro: le chiavi per Scandiano .

. Castelnovo Monti vuole confermare la vetta.

In sintesi, si prevede un incontro combattuto e dall’esito incerto, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare due punti fondamentali.

Il derby tra Emil Gas Scandiano e E80 Castelnovo Monti rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket regionale. La posta in palio è alta e il clima sarà quello delle grandi occasioni, con entrambe le formazioni determinate a chiudere il girone di andata nel modo migliore. Chi vorrà seguire le sorti delle squadre e i prossimi pronostici potrà farlo attraverso le principali piattaforme sportive online e i canali ufficiali delle società. Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!