Pronostico Sassuolo-Pisa: analisi, precedenti e previsioni Serie A

Lunedì 24 novembre 2025 alle ore 20:45, il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà la sfida tra Sassuolo e Pisa, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Un appuntamento significativo per entrambe le squadre, che si trovano a vivere momenti diversi ma accomunate dall’obiettivo di consolidare la propria posizione nel massimo campionato italiano. La gara si preannuncia equilibrata e carica di tensione, con punti pesanti in palio sia in chiave salvezza che per avvicinarsi alle zone alte della classifica.

Un duello tra neopromosse: ambizioni e attese di Sassuolo e Pisa

La stagione 2025/2026 di Serie A vede protagoniste due neopromosse che hanno saputo affrontare con coraggio e determinazione l’impatto con la massima serie. Il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, ha sorpreso positivamente per la qualità espressa in campo e per il ritmo tenuto nelle prime undici giornate. Dopo una vittoria convincente in trasferta contro l’Atalanta, la squadra emiliana si trova attualmente all’ottavo posto con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Il reparto offensivo, trainato da nomi come Berardi, Pinamonti e Laurienté, garantisce sempre spettacolo e possibilità di andare a segno, mentre la difesa, seppur solida, ha mostrato qualche fragilità, soprattutto nelle gare casalinghe.

D’altro canto, il Pisa di Alberto Gilardino arriva all’appuntamento forte di una striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi, compresa la prima vittoria stagionale ai danni della Cremonese. La squadra toscana ha costruito la propria solidità su una difesa meno perforabile rispetto all’avvio di stagione e su una mentalità compatta e combattiva. Pur occupando la sedicesima posizione con 9 punti (una vittoria, sei pareggi e quattro sconfitte), i nerazzurri hanno dimostrato di saper soffrire e resistere anche contro avversari più quotati, strappando punti a squadre come Milan e Lazio. Le assenze pesano, in particolare quelle di Cuadrado e Akinsamiro, ma la determinazione non manca.

Precedenti e statistiche: equilibrio nei confronti diretti

La storia recente degli scontri tra Sassuolo e Pisa racconta di un sostanziale equilibrio. Nei sei precedenti ufficiali, entrambe le formazioni hanno ottenuto due vittorie ciascuna e due pareggi. L’ultimo confronto disputato ha visto prevalere il Sassuolo per 1-0, ma il bilancio generale suggerisce che la sfida di lunedì potrebbe essere tutt’altro che scontata.

Totale incontri Vittorie Sassuolo Vittorie Pisa Pareggi 6 2 2 2

Sassuolo : rendimento altalenante in casa (2 vittorie, 3 sconfitte).

: rendimento altalenante in casa (2 vittorie, 3 sconfitte). Pisa: ancora nessuna vittoria in trasferta nella stagione in corso.

Il pronostico: equilibrio e gol attesi al Mapei Stadium

L’analisi dei dati e dei momenti di forma lascia prevedere una partita combattuta e aperta a tutte le soluzioni. Il Sassuolo, favorito dagli addetti ai lavori grazie al morale alto dopo la vittoria in trasferta e alla maggiore qualità complessiva della rosa, dovrà però fare i conti con alcune assenze e con la pressione di dover invertire il trend negativo negli incontri casalinghi. Gli emiliani possono contare su giocatori in grado di cambiare il corso della partita in qualsiasi momento, ma sarà essenziale mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

Il Pisa, invece, arriva con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e con la consapevolezza di avere una difesa finalmente solida. La squadra di Gilardino ha dimostrato di saper gestire le situazioni complicate e potrebbe puntare a ottenere almeno un punto contro un avversario temibile, sfruttando la compattezza e le ripartenze veloci.

Entrambe le squadre sono motivate da obiettivi chiari: il Sassuolo sogna l’Europa, il Pisa una salvezza tranquilla.

sogna l’Europa, il una salvezza tranquilla. La tendenza ai pareggi degli ospiti e la propensione al gol dei padroni di casa lasciano presagire una gara con reti da entrambe le parti.

In sintesi, la sfida potrebbe vedere un equilibrio sostanziale, con la possibilità concreta che entrambe le squadre trovino la via del gol e che il risultato finale sia un pareggio, come spesso accaduto nei precedenti.

In conclusione, Sassuolo–Pisa si presenta come una delle partite più interessanti della giornata: equilibrio, ambizioni e voglia di stupire saranno gli ingredienti principali di una serata tutta da vivere. Gli appassionati potranno seguire l'incontro su DAZN.

