Pronostico Sassuolo Catanzaro: statistiche e precedenti chiave

La sfida tra Sassuolo e Catanzaro, valida per la trentottesima giornata di Serie B, si preannuncia particolarmente interessante sia per l’importanza in classifica che per il contesto arbitrale. In campo venerdì 9 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, le due squadre cercano punti preziosi in una stagione ricca di colpi di scena e risultati sorprendenti. Il tema centrale di questo incontro riguarda la designazione arbitrale e le statistiche che accompagnano le formazioni alla vigilia dell’ultimo turno della stagione regolare.

Sassuolo e Catanzaro: precedenti, statistiche e designazione arbitrale

La direzione di gara sarà affidata al signor Davide Perenzoni della sezione di Rovereto, un arbitro che quest’anno ha già avuto modo di incrociare le strade di entrambe le squadre. Perenzoni ha diretto 18 incontri in questa stagione, di cui 13 in Serie B, 2 in Serie A e 3 in Coppa Italia. Per quanto riguarda il Sassuolo, sono due i precedenti stagionali con questo direttore di gara:

Lecce- Sassuolo 0-2 in Coppa Italia (gol di Muharemovic e D’Andrea )

0-2 in (gol di e ) Mantova-Sassuolo 0-3 in Serie B

La squadra emiliana, sotto la guida di Perenzoni, ha dunque sempre vinto in questa stagione, evidenziando una certa sintonia con la direzione arbitrale. Curiosamente, invece, nella categoria Primavera, il bilancio dei “neroverdini” diretti da Perenzoni parla di tre sconfitte e un pareggio.

Per il Catanzaro gli incroci con Perenzoni in questa stagione sono stati quattro: il bilancio è di due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (contro il Modena alla 31ª giornata). In totale, considerando anche le stagioni precedenti, il Catanzaro ha incontrato Perenzoni 11 volte ottenendo 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Solo il Modena vanta più incroci con questo arbitro (12).

Il team arbitrale sarà completato dagli assistenti Scarpa M. e Di Giacinto, dal IV ufficiale Mazzoni, con Serra al VAR e Muto AVAR, entrambi presenti sul campo del Mapei Stadium.

In conclusione, la partita tra Sassuolo e Catanzaro rappresenta non soltanto un importante crocevia per la classifica, ma anche un interessante banco di prova dal punto di vista arbitrale. Le statistiche dei precedenti diretti da Perenzoni sorridono leggermente al Sassuolo, ma il Catanzaro si è dimostrato avversario capace di ottenere risultati positivi. Le quote delle scommesse, in assenza di dettagli precisi, potrebbero riflettere questo equilibrio, con lieve vantaggio ai padroni di casa.

