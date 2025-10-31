Pronostico Saronno-VBC Mondovì: analisi e forma squadre

La Serie B maschile di volley propone una sfida di grande interesse: sabato alle ore 18 si affrontano VBC Mondovì e Saronno, in una gara che vede i piemontesi impegnati per la terza volta in quattro turni lontano dalle mura amiche. Il match si disputerà sul difficile campo lombardo, noto per l’atmosfera intensa e la tradizione vincente della squadra di casa. L’incontro rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni, in un girone che si sta dimostrando molto competitivo fin dalle prime giornate.

Stato di forma e caratteristiche delle due squadre in campo

Il VBC Mondovì, guidato da Vittorio Bertini e dal suo assistente Matteo Brignone, arriva a questa partita con il morale in crescita, grazie alla buona prestazione fornita nell’ultimo turno contro Garlasco. Nonostante il calendario abbia già imposto ai monregalesi tre trasferte su quattro incontri, la squadra sta mostrando segnali di crescita e coesione. L’atteggiamento tenace e la volontà di scendere in campo senza pressioni sembrano essere i punti di forza su cui lo staff tecnico punta per provare a sorprendere una delle formazioni più quotate del torneo.

L'ultima partita, sebbene non vittoriosa, ha dato fiducia e spinta mentale alla squadra.

Coach Bertini sottolinea la necessità di affrontare il match senza timori, cercando di ribaltare le aspettative.

Dall’altra parte, il Saronno si conferma una delle squadre più attrezzate della categoria. Sotto la guida di Luca Chiofalo, i lombardi hanno già conquistato sei punti in classifica e vantano un organico ricco di esperienza, con giocatori abituati da anni a giocare ai vertici della Serie B. Il gruppo si caratterizza per solidità in tutti i reparti e per la capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi delle partite.

La squadra è composta da atleti di spessore, come il palleggiatore Davide Monesi e il fuoriclasse Claudio Gaggini.

e il fuoriclasse . La tradizione vincente e la continuità nei risultati rendono i lombardi particolarmente temibili in casa.

Precedenti e dati statistici rilevanti della sfida

La storia recente degli scontri tra VBC Mondovì e Saronno evidenzia una netta superiorità dei lombardi, soprattutto tra le mura amiche. Saronno ha spesso confermato il proprio valore nella gestione delle partite chiave, mentre Mondovì cerca ancora la consacrazione in gare di alto livello. La squadra di Chiofalo ha costruito la propria forza su una rosa stabile e su un gruppo che conosce bene la categoria, come dimostra la presenza di giocatori dal passato importante anche in Serie A3 e in altri club blasonati.

Ultimi incontri diretti Vittorie Saronno Vittorie Mondovì Ultime 5 gare 4 1

Questo dato statistico, sebbene non determini il risultato finale, sottolinea come la trasferta sia storicamente difficile per Mondovì. Tuttavia, ogni partita rappresenta una nuova opportunità, e i piemontesi sono determinati a cambiare il trend negativo.

Il pronostico degli esperti: chi parte favorito e perché

Secondo gli addetti ai lavori e gli osservatori del campionato, il pronostico pende decisamente dalla parte di Saronno. I motivi principali sono legati alla maggiore esperienza del roster lombardo e alla solidità dimostrata soprattutto nei match casalinghi. L’organizzazione tattica e la presenza di giocatori di categoria superiore, come Massimo Stella e Stefano Miele, rappresentano un vantaggio notevole.

Saronno ha dimostrato di saper gestire la pressione nei momenti cruciali.

ha dimostrato di saper gestire la pressione nei momenti cruciali. Il gruppo lombardo ha una maggiore profondità rispetto agli avversari.

VBC Mondovì dovrà contare sulla determinazione e sulla spinta dell’ultima buona prestazione per provare a strappare almeno un punto.

Nonostante il pronostico sfavorevole, VBC Mondovì si presenta sul parquet con la consapevolezza di poter giocare a mente libera, trasformando la pressione in energia positiva. L’obiettivo minimo sarà provare a portare a casa un punto prezioso, ma la vera sfida sarà quella di invertire la tendenza storica e sorprendere una delle favorite del girone.

La sfida tra VBC Mondovì e Saronno si preannuncia intensa e combattuta, con i lombardi che partono favoriti ma i piemontesi pronti a dare il massimo senza timori. Chi ama il volley potrà seguire con interesse questa partita che promette emozioni e colpi di scena. Per scoprire tutti gli sviluppi e restare aggiornati sulle prossime gare e pronostici, seguite la nostra rubrica dedicata agli approfondimenti sulla Serie B di volley!