Pronostico Sampdoria-Mantova: analisi, statistiche e focus

Il 1 novembre 2025, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, si disputerà uno degli incontri più delicati della stagione di Serie B: Sampdoria contro Mantova. Il fischio d’inizio è previsto per le 19.30 e l’atmosfera si preannuncia incandescente, dato che entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per la salvezza. La gara, trasmessa in diretta su Sky Sport e DAZN, vede di fronte la penultima e l’ultima della classifica, due formazioni che hanno urgente bisogno di punti per invertire la rotta di un inizio stagione complicato.

La situazione di Sampdoria e Mantova: due squadre in cerca di riscatto

L’avvio di campionato per entrambe le formazioni è stato tutt’altro che positivo. Attualmente, la Sampdoria occupa la penultima posizione con sette punti, mentre il Mantova segue a ruota con cinque. In questo scenario, nessuna delle due squadre può dirsi in una situazione rassicurante. La Sampdoria ha mostrato piccoli segnali di ripresa nelle ultime quattro partite, raccogliendo cinque punti grazie a due pareggi consecutivi che hanno permesso ai blucerchiati di muovere leggermente la classifica. Tuttavia, la squadra ligure continua a mostrare alcune fragilità difensive, subendo gol in tutte le ultime quattro gare ma riuscendo comunque a segnare con discreta regolarità. Di questi sette punti, ben cinque sono arrivati tra le mura amiche di Marassi, un segnale che fa ben sperare in vista della sfida contro il Mantova.

La Sampdoria ha ottenuto 5 punti nelle ultime 4 partite

ha ottenuto 5 punti nelle ultime 4 partite Ha sempre subito gol nelle ultime 4 gare

La maggior parte dei punti sono arrivati in casa

Il Mantova, invece, sta vivendo un periodo ancora più difficile. Dopo una vittoria ottenuta nelle primissime giornate, la squadra ha raccolto solo due pareggi nelle ultime otto partite. Il dato più allarmante riguarda l’attacco: con sole sette reti realizzate, il Mantova si colloca come il peggior reparto offensivo del torneo. In trasferta, la situazione si complica ulteriormente, con appena una rete segnata e cinque subite su un totale di diciotto. Il morale della squadra virgiliana è quindi ai minimi storici e la partita contro la Sampdoria rappresenta un vero e proprio spartiacque.

Il Mantova ha segnato solo 7 gol in stagione

ha segnato solo 7 gol in stagione Una sola vittoria nelle prime giornate

In trasferta ha segnato appena 1 gol

Precedenti e dati da tenere d’occhio per Sampdoria-Mantova

Le due squadre si sono affrontate in appena due precedenti recenti, con un bilancio che vede una vittoria per la Sampdoria (1-0 in casa) e un pareggio (2-2 lo scorso gennaio). Da questi match emergono alcuni dati interessanti:

1 vittoria della Sampdoria

1 pareggio

In una partita si è verificato il “no gol”

In una partita si è verificato l’”over”

Questi precedenti, seppur limitati, confermano come le sfide tra le due squadre siano spesso combattute e non scontate. Anche l’attuale situazione in classifica e la posta in palio fanno pensare che la gara potrebbe essere decisa da pochi episodi, con entrambe le formazioni molto attente a non concedere troppo agli avversari.

Precedente Risultato Ottobre Sampdoria 1-0 Mantova Gennaio Sampdoria 2-2 Mantova

Pronostico per Sampdoria-Mantova: equilibrio e attenzione difensiva

Analizzando i dati e il momento delle due squadre, emerge che la Sampdoria parte con un leggero vantaggio, soprattutto grazie al rendimento positivo tra le mura amiche. Tuttavia, il distacco in classifica è minimo e la paura di perdere potrebbe condizionare entrambe le squadre, spingendole a un approccio più prudente. Le statistiche suggeriscono infatti che entrambe hanno difficoltà a mantenere la porta inviolata, ma anche che faticano a segnare con regolarità, soprattutto il Mantova lontano da casa. Per questo motivo, il pronostico degli esperti indica una gara con pochi gol, dove l’attenzione tattica e la concentrazione difensiva potrebbero prevalere sull’audacia offensiva. In sintesi, ci si attende una partita equilibrata, nella quale la Sampdoria potrebbe riuscire a sfruttare il fattore campo, ma senza aspettarsi una goleada.

Possibile partita con pochi gol

Favorita la squadra di casa, ma equilibrio in campo

Attenzione alle fasi difensive di entrambe le squadre

In conclusione, Sampdoria-Mantova rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe le squadre, che si giocano punti pesanti per la salvezza. Il match si preannuncia combattuto e teso, con la Sampdoria leggermente favorita grazie al rendimento casalingo, ma con il Mantova determinato a invertire la tendenza negativa. Gli appassionati potranno seguire la partita su Sky Sport e DAZN.