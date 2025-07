Pronostico Rublev-Sonego: analisi e precedenti ATP Toronto

Il torneo ATP di Toronto si prepara a ospitare un incontro di grande interesse tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev, in programma venerdì 1 agosto non prima delle 17:00. La partita si svolgerà su campi particolarmente veloci, caratteristica che potrebbe influenzare l’andamento del match e le strategie dei due protagonisti. L’evento sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati Sky e disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

Situazione attuale e stato di forma dei tennisti in campo

Entrambi i protagonisti arrivano a questo appuntamento con motivazioni differenti e con un percorso recente da analizzare. Lorenzo Sonego, attualmente numero 38 del ranking mondiale, ha dimostrato nelle ultime stagioni una notevole crescita soprattutto sulle superfici veloci. In particolare, la sua prestazione agli ultimi Australian Open, dove è riuscito a raggiungere i quarti di finale, ha evidenziato un adattamento sempre migliore su questi tipi di campi. Dopo un periodo di difficoltà a confermarsi, Sonego si è presentato a Toronto mostrando solidità già dal primo turno, superato senza particolari problemi.

Rublev, invece, ha avuto un cammino recente più incostante. Nonostante la facilità con cui ha superato il primo turno contro Hugo Gaston, le sue dichiarazioni post-partita hanno lasciato trasparire qualche incertezza. Ha sottolineato le difficoltà incontrate sui campi molto veloci di Toronto e ha ammesso di preferire quando il torneo si svolgeva a Montreal. Inoltre, il caldo intenso sembra aver influito sulle sue prestazioni e sulla sua capacità di controllare la palla.

Precedenti e dati statistici chiave per l’analisi

Analizzando i precedenti tra i due tennisti, emerge un dato interessante: in quattro confronti diretti, Sonego è riuscito a imporsi in due occasioni. L’ultimo incontro risale al torneo di Metz della scorsa stagione, dove Rublev si è imposto in un match molto equilibrato, deciso da un solo break. Un altro elemento da considerare è la capacità di Sonego di sorprendere avversari più quotati, soprattutto quando parte sfavorito dai pronostici. Dopo il Roland Garros, Rublev ha ottenuto una sola vittoria contro un giocatore tra i primi 100 e nessuna contro un top 50, dato che evidenzia qualche difficoltà nell’affrontare avversari di alto livello nell’ultimo periodo.

Precedenti Vittorie Sonego Vittorie Rublev Totale 2 2

Pronostico degli esperti: equilibrio e possibili sorprese

Gli analisti vedono Rublev leggermente favorito, ma la partita si preannuncia aperta e tutt’altro che scontata. La superficie veloce potrebbe avvantaggiare Sonego, spesso sottovalutato su questi campi, ma capace di esprimere un tennis aggressivo che può mettere in difficoltà anche avversari di alto livello. Le recenti dichiarazioni di Rublev sul clima e sulla difficoltà di adattamento ai campi canadesi potrebbero rappresentare un ulteriore elemento a favore dell’italiano. Guardando al passato, i confronti diretti sono stati sempre molto equilibrati, e anche in questa occasione ci si aspetta una sfida combattuta, con la possibilità che Sonego possa sorprendere ancora una volta. In definitiva, il pronostico degli esperti suggerisce attenzione a una possibile vittoria di Sonego, o comunque a un match molto tirato che potrebbe risolversi solamente nei dettagli.

In conclusione, il match tra Sonego e Rublev al torneo ATP di Toronto promette spettacolo e grande equilibrio, con l’italiano pronto a giocarsi le sue carte contro un avversario di valore. Gli appassionati potranno seguire la sfida in esclusiva su Sky Sport 1 e in streaming tramite Sky Go e NOW. Segui le nostre analisi per non perderti tutte le novità e i pronostici sui principali eventi del tennis mondiale!