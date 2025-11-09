Pronostico Roma-Valerenga: analisi Women’s Champions League

La Women’s Champions League entra nel vivo con la terza giornata della fase a gironi, che vedrà affrontarsi Roma Femminile e Valerenga martedì 11 novembre 2025 alle ore 18:45 presso lo Stadio Tre Fontane di Roma. Entrambe le squadre, reduci da risultati negativi nelle prime due sfide europee, sono a caccia dei primi punti in questa edizione del torneo. L’incontro rappresenta un banco di prova importante per le ragazze guidate da Luca Rossettini, chiamate a reagire dopo una serie di prestazioni difficili sia in campo continentale che nazionale.

Situazione attuale e stato di forma delle due squadre

Sia la Roma Femminile che il Valerenga arrivano a questa partita con la necessità di invertire la rotta dopo un avvio complicato nella competizione europea. Le giallorosse hanno subito due sconfitte pesanti contro avversarie di alto livello come Real Madrid (6-2) e Barcellona (0-5), evidenziando alcune difficoltà sia in fase difensiva che nella gestione della pressione internazionale. Anche in campionato la squadra capitolina ha dovuto fare i conti con una battuta d’arresto contro la Fiorentina, risultato che ha ulteriormente complicato il morale del gruppo.

La Roma si presenta con un organico di qualità e l’obiettivo di riscattarsi davanti al proprio pubblico.

Il Valerenga, formazione norvegese, ha anch'essa incassato due sconfitte nei primi due turni, sebbene con risultati meno pesanti rispetto alle avversarie italiane.

Per entrambe le squadre, la partita di martedì 11 novembre rappresenta un’opportunità fondamentale per restare in corsa nel gruppo e alimentare le speranze di qualificazione alla fase successiva.

I dati e i precedenti delle protagoniste in Champions

Analizzando i primi risultati della fase a gironi, emerge un quadro simile per entrambe le squadre, unite dall’urgenza di muovere la classifica. Il Valerenga ha perso di misura sia contro il Manchester United (1-0 in trasferta), sia contro il Lione (1-2 in casa), dimostrando una certa solidità difensiva ma poca incisività in fase offensiva. La Roma, invece, ha pagato dazio contro le due grandi favorite del girone, subendo un alto numero di gol ma mostrando comunque sprazzi di qualità e personalità, soprattutto nella trasferta di Madrid dove è riuscita a segnare due reti.

Squadra Risultati prime 2 giornate Roma 0 punti (6-2 vs Real Madrid, 0-5 vs Barcellona) Valerenga 0 punti (0-1 vs Manchester United, 1-2 vs Lione)

Nessun precedente recente tra le due formazioni a livello europeo, rendendo questa sfida ancora più intrigante e aperta a qualsiasi risultato.

Il pronostico: le chance della Roma e le motivazioni

Le valutazioni degli addetti ai lavori e degli osservatori sono concordi nell’indicare la Roma Femminile come favorita in questa terza giornata di Women’s Champions League. Nonostante le sconfitte pesanti subite, le giallorosse possono contare su una rosa di maggiore qualità ed esperienza rispetto alle norvegesi. La presenza di calciatrici abituate a palcoscenici importanti e il sostegno del pubblico di Roma, spesso decisivo allo Stadio Tre Fontane, sono elementi che possono fare la differenza.

La Roma cercherà di sfruttare al massimo la spinta emotiva per conquistare i primi punti e rilanciarsi in classifica.

Il Valerenga, seppur squadra compatta e ben organizzata, sembra avere qualcosa in meno dal punto di vista tecnico e offensivo.

L’approccio tattico delle due squadre potrebbe essere determinante: le giallorosse dovranno gestire la pressione e non concedere spazi, mentre le norvegesi potrebbero puntare su ripartenze rapide. In ogni caso, il pronostico pende dalla parte della squadra italiana, che ha tutte le carte in regola per ottenere una vittoria fondamentale.

In conclusione, la sfida tra Roma Femminile e Valerenga si preannuncia decisiva per le sorti del girone. Le giallorosse hanno l’occasione di riscattare un inizio difficile e rilanciare le proprie ambizioni europee davanti ai propri tifosi. Gli abbonati potranno seguire il match in diretta streaming su Disney+. Consulta la nostra sezione pronostici per non perderti tutte le analisi e restare aggiornato sugli sviluppi delle principali competizioni europee!