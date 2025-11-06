Pronostico Roma-Udinese: analisi, precedenti e focus Serie A

L’incontro tra Roma e Udinese, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà allo stadio Olimpico di Roma domenica 9 novembre alle ore 18:00. Una sfida interessante che precede il big match tra Inter e Lazio e che mette di fronte due squadre con ambizioni differenti, ma entrambe desiderose di riscatto e continuità.

Situazione attuale e forma delle squadre alla vigilia del match

La Roma arriva a questa sfida dopo una sconfitta contro la squadra di Massimiliano Allegri a Milano, la seconda battuta d’arresto contro compagini di vertice dopo quella rimediata in casa contro l’Inter a metà ottobre. Nonostante il risultato negativo, i giallorossi hanno mostrato una buona organizzazione di gioco, in particolare nella prima frazione di gara, durante la quale sono riusciti a mettere in difficoltà i rossoneri. L’assenza di Dybala, che ha fallito un rigore importante nel finale, ha pesato notevolmente sull’esito della partita. La squadra di Mourinho dovrà quindi trovare nuove soluzioni offensive, probabilmente affidandosi ancora una volta alla leadership di Pellegrini, chiamato a guidare la manovra anche in fase realizzativa.

Assenza pesante di Dybala

Buona tenuta difensiva, ma sterilità offensiva da risolvere

Necessità di riscatto davanti ai propri tifosi

Dall’altra parte, l’Udinese continua a sorprendere per solidità e continuità di rendimento. Dopo la sconfitta contro la Juventus a Torino, la formazione friulana ha saputo reagire imponendosi contro l’Atalanta. Il tecnico Runjaic, ormai alla sua seconda stagione sulla panchina friulana, si conferma un allenatore pragmatico e capace di motivare il gruppo, portando la squadra a metà classifica con 15 punti già conquistati, al pari della Lazio e davanti all’Atalanta. L’ambiente sereno e la fiducia nella guida tecnica rappresentano un valore aggiunto per i bianconeri.

Solidità difensiva e ottimo spirito di gruppo

Tecnico confermato e ambiente sereno

Risultati sopra le aspettative nelle prime dieci giornate

Precedenti e dati chiave: il confronto tra Roma e Udinese

Storicamente, gli incontri tra Roma e Udinese hanno spesso regalato partite combattute e risultati mai scontati. In casa, la Roma si è spesso dimostrata superiore, ma l’Udinese ha saputo, in più occasioni, mettere in difficoltà i giallorossi sfruttando ripartenze e organizzazione difensiva. I dati delle ultime stagioni mostrano una leggera prevalenza della squadra capitolina negli scontri diretti giocati allo Olimpico, ma il recente stato di forma dell’Udinese lascia presagire una gara tutt’altro che semplice per i padroni di casa.

Ultimi 5 incontri Vittorie Roma Pareggi Vittorie Udinese 2021-2023 3 1 1

Questi numeri evidenziano come la sfida sia aperta, con la Roma che però parte spesso con un leggero vantaggio tra le mura amiche.

Pronostico e analisi degli esperti: cosa aspettarsi dal match

Secondo gli esperti, la partita tra Roma e Udinese si preannuncia equilibrata, con i giallorossi favoriti grazie al fattore campo e a una rosa qualitativamente superiore nonostante l’assenza di Dybala. La squadra di Mourinho avrà il compito di imporre il proprio ritmo, cercando di sfruttare la spinta del pubblico e la capacità di giocatori come Pellegrini di inserirsi e finalizzare. L’Udinese, dal canto suo, potrà contare su una difesa solida e su un’organizzazione tattica che ha già messo in difficoltà avversari di alto livello. La chiave della partita potrebbe essere la capacità della Roma di sbloccare il risultato nei primi minuti, mentre l’Udinese potrebbe puntare su ripartenze rapide e su una fase difensiva attenta. In sintesi, il pronostico degli addetti ai lavori pende leggermente dalla parte della squadra di casa, ma non si escludono sorprese.

Roma favorita per rosa e fattore campo

favorita per rosa e fattore campo Udinese pericolosa in contropiede e su palla inattiva

pericolosa in contropiede e su palla inattiva Possibile partita equilibrata fino al termine

In conclusione, Roma-Udinese si profila come una delle sfide più interessanti dell’undicesima giornata di Serie A, con entrambe le squadre determinate a rilanciarsi dopo risultati altalenanti. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sui principali operatori autorizzati. Resta aggiornato con i nostri approfondimenti per non perdere nessuna analisi sulle partite più importanti!