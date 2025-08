Pronostico RFS-KuPS: analisi e previsioni Europa League

Il 6 agosto 2025 alle ore 19:00, lo stadio LNK Sporta Parks di Riga ospiterà la sfida del secondo turno di Europa League tra RFS e KuPS. La partita rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, reduci dalla recente eliminazione nei turni preliminari di Champions League. L’incontro promette equilibrio e grande intensità, considerando il valore e le ambizioni delle due compagini.

Situazione attuale e stato di forma delle due squadre

Entrambe le formazioni si presentano a questo appuntamento dopo aver vissuto un’estate europea ricca di emozioni ma anche di delusioni. Il RFS, squadra lettone di Riga, è stato eliminato dalla Champions League dal Malmo, compromettendo il passaggio del turno già nella gara d’andata con una dura sconfitta interna (1-4), seguita da un ulteriore ko nella partita di ritorno (1-0). In campionato, il RFS si trova impegnato nella lotta per il vertice, contendendo la prima posizione all’altra squadra della capitale, attualmente avanti di tre punti. Tuttavia, qualche passo falso di troppo, con quattro sconfitte raccolte finora, ha complicato il cammino.

Il KuPS, dal canto suo, aveva iniziato positivamente il proprio percorso estivo nel continente, superando il Milsami e battendo il Kairat in casa. Tuttavia, la difesa finlandese ha mostrato qualche fragilità di troppo, crollando nella gara di ritorno e incassando tre reti fatali. Anche nel campionato finlandese, il KuPS fatica a mantenere solidità difensiva, avendo subito gol nelle ultime quattro partite (sette reti complessive), situazione che ha costretto la squadra a inseguire Inter Turku e Ilves nella corsa al titolo.

Analisi dei dati e precedenti tra RFS e KuPS

Nessun precedente ufficiale tra RFS e KuPS è stato registrato nelle maggiori competizioni europee o amichevoli riconosciute. Questo aspetto rende il confronto particolarmente interessante, poiché entrambe le squadre dovranno adattarsi rapidamente allo stile di gioco dell’avversario. L’esperienza internazionale recente del RFS, che nella scorsa stagione di Europa League ha ottenuto risultati di rilievo, tra cui una sorprendente vittoria sull’Ajax, potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio psicologico per i padroni di casa.

Squadra Ultimi Risultati Europei Posizione in Campionato RFS Eliminato dal Malmo (Champions) Seconda KuPS Eliminato dopo KO difensivo Terza

Il pronostico degli esperti e le motivazioni

Gli analisti individuano nel RFS la formazione favorita per il passaggio del turno, soprattutto grazie al fattore campo e alla maggiore abitudine a disputare partite di rilievo in ambito europeo. La squadra lettone ha dimostrato di saper reggere la pressione e, anche se reduce da alcune battute d’arresto, sembra poter contare su un gruppo solido e ben organizzato. La difesa del KuPS rappresenta attualmente il punto debole dei finlandesi: i numerosi gol subiti nelle ultime uscite hanno compromesso sia il percorso in Europa che le ambizioni in patria.

Le probabili formazioni vedono il RFS schierarsi con un modulo 5-3-2, guidato dal tecnico V. Morozs, mentre il KuPS opterà per il 4-2-3-1 con J. Wiss in panchina. La gara promette quindi equilibrio, ma con una leggera preferenza per i padroni di casa, che hanno già saputo distinguersi in passato contro squadre di caratura superiore.

In sintesi, RFS e KuPS si giocano una fetta importante della stagione europea nel secondo turno di Europa League. La sfida appare equilibrata, ma il fattore campo e l’esperienza internazionale recente dei lettoni potrebbero risultare decisivi. Per chi è interessato a seguire l’incontro, la partita sarà trasmessa in streaming e rappresenta un’occasione per osservare due squadre determinate a riscattarsi dopo le delusioni estive.

