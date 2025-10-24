Pronostico Renate-Lecco: analisi dettagliata Serie C Girone A

La sfida tra Renate e Lecco si disputerà sabato alle ore 17:30 presso lo stadio Mino Favini di Meda, per l’undicesima giornata del campionato di Serie C – Girone A. L’incontro mette di fronte due squadre che stanno vivendo una stagione positiva e che sono in piena corsa per le posizioni di vertice, rendendo questa partita una delle più attese della giornata.

Renate e Lecco: due squadre in lotta per i vertici del Girone A

Il Renate arriva a questo appuntamento occupando il sesto posto in classifica, un risultato che testimonia la buona continuità di rendimento mostrata in questa prima parte di stagione. La squadra allenata da Luciano Foschi si trova in piena zona playoff, grazie a un percorso caratterizzato da equilibrio tra attacco e difesa. Dall’altra parte, il Lecco si presenta con ambizioni ancora più alte: la compagine guidata da Federico Valente è seconda, subito dietro la capolista Vicenza e a pari punti con il Brescia. Il Lecco ha raccolto la bellezza di 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Particolarmente rilevante il percorso in trasferta dei blucelesti, che non hanno ancora perso lontano dalle mura amiche, con 3 vittorie e 2 pareggi. Questa solidità fuori casa rappresenta uno dei punti di forza principali della squadra ospite, che punta a sfruttare anche in questa occasione la propria compattezza e organizzazione tattica per restare agganciata alla vetta.

Analisi dei risultati recenti e delle statistiche difensive

La forma attuale delle due squadre suggerisce una sfida equilibrata ma ricca di spunti interessanti. Il Lecco, dopo un brillante avvio di stagione, ha recentemente rallentato il passo: nelle ultime tre gare ha ottenuto solo quattro punti, subendo una sconfitta nell’ultima uscita contro il Brescia (1-0). Prima di questo stop, erano arrivati un pareggio contro la Virtus Verona (2-2) e una vittoria in trasferta contro l’Albinoleffe (0-1), risultati che confermano comunque la competitività della squadra. Il Renate invece si è dimostrato solido soprattutto in termini di produzione offensiva e tenuta difensiva: ha segnato 11 gol e ne ha subiti 13, mentre il Lecco vanta 14 reti realizzate e solo 6 subite, posizionandosi come la terza miglior difesa del Girone A. Questi dati suggeriscono che ci si può attendere una partita combattuta, in cui entrambe le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco senza concedere troppo agli avversari.

Precedenti e aspettative per il pronostico della gara

Guardando ai dati e ai precedenti, il Lecco parte con i favori del pronostico, grazie non solo alla migliore posizione in classifica ma anche alla solidità mostrata nelle gare lontano da casa. Le statistiche difensive e il rendimento in trasferta rappresentano due elementi che potrebbero fare la differenza. Tuttavia, il Renate ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, specialmente tra le mura amiche, e non è da escludere che possa trovare le giuste contromisure per limitare il potenziale offensivo dei blucelesti. Secondo l’analisi dei bookmaker, la doppia chance a favore del Lecco viene considerata una soluzione prudente, con la possibilità che la partita si riveli vivace e ricca di gol, visti i numeri offensivi di entrambe le compagini.

In conclusione, Renate–Lecco si preannuncia come una delle gare più interessanti dell’undicesima giornata di Serie C. Il match metterà a confronto due squadre in ottima forma, desiderose di confermare le proprie ambizioni di alta classifica. Per seguire la partita in diretta streaming, è possibile accedere alle principali piattaforme dedicate agli eventi sportivi. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!