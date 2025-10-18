Pronostico Renate-Dolomiti Bellunesi: analisi e previsioni Serie C

La Serie C torna protagonista con la sfida tra Renate e Dolomiti Bellunesi, in programma il 18 ottobre 2025. Un appuntamento atteso per entrambe le formazioni: i nerazzurri vogliono riprendere la corsa playoff, mentre i rosaverdi cercano continuità dopo un’importante vittoria. L’incontro si disputerà allo Stadio Città di Meda e sarà trasmesso in diretta per tutti gli appassionati.

Forma attuale e motivazioni delle due squadre

L’analisi di questo match parte dai momenti che vivono le due compagini. Il Renate ritorna in campo dopo una pausa forzata causata dal rinvio della scorsa giornata, dovuto alle convocazioni dei giovani nell’Inter U23. Questa sosta impone ai nerazzurri di trovare immediatamente il ritmo partita e riconquistare punti preziosi per risalire in classifica, con l’obiettivo di tornare tra le squadre in lotta per i playoff, posizione già raggiunta nella passata stagione. Il tecnico Luciano Foschi punterà su una formazione collaudata, pronta a sfruttare il fattore campo.

Dall’altra parte, la Dolomiti Bellunesi arriva da una vittoria importante contro il Lumezzane, risultato che ha dato morale e fiducia ad una squadra impegnata nella lotta per la salvezza. I rosaverdi sono determinati a dare seguito al successo ottenuto e ad allontanare lo spettro dei playout. L’allenatore Andrea Bonatti sembra intenzionato a confermare l’undici che ha ben figurato nell’ultima uscita, affidandosi alla compattezza difensiva e alla fantasia di Clemenza in attacco.

I precedenti e dati chiave della sfida

Analizzando i dati recenti, il Renate ha dimostrato solidità in casa, anche se la stagione in corso ha riservato risultati altalenanti. Tra i match di spicco si ricorda il pareggio contro il Cittadella (0-0), dove la difesa guidata da Nobile ha saputo resistere agli attacchi avversari. La Dolomiti Bellunesi, invece, ha trovato nuova linfa grazie alla vittoria contro il Lumezzane, interrompendo una serie negativa. Questi elementi suggeriscono che entrambe le squadre abbiano motivazioni forti e che la sfida possa essere decisa da episodi.

Ultimi risultati Renate Dolomiti Bellunesi Ultima partita Pareggio 0-0 vs Cittadella Vittoria 2-0 vs Lumezzane Posizione attuale Zona bassa playoff Lotta salvezza

Pronostico degli esperti e possibili sviluppi del match

Secondo il parere di diversi bookmaker, la sfida tra Renate e Dolomiti Bellunesi si presenta estremamente equilibrata. Gli esperti prevedono una gara ricca di emozioni e con numerose occasioni da rete, dove il fattore campo potrebbe dare un leggero vantaggio ai nerazzurri. Tuttavia, la ritrovata fiducia dei rosaverdi rende l’esito tutt’altro che scontato. Il match potrebbe essere deciso da un episodio, con una delle due squadre che potrebbe spuntarla grazie ad un dettaglio tattico o una giocata individuale. Entrambe le formazioni hanno dimostrato di saper reagire alle difficoltà, quindi ci si attende una partita combattuta fino all’ultimo minuto.

La sfida tra Renate e Dolomiti Bellunesi promette equilibrio e spettacolo. Entrambe le squadre hanno forti motivazioni: i padroni di casa vogliono rilanciarsi nella corsa playoff, mentre gli ospiti cercano di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. Segui tutte le nostre analisi e resta informato sulle prossime giornate di Serie C con i nostri approfondimenti esclusivi!