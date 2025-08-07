Pronostico Reggina Serie D: analisi e prospettive promozione

Reggina si prepara ad affrontare una nuova stagione nel campionato di Serie D, il cui inizio è fissato per il 7 settembre e la conclusione della regular season prevista per il 3 maggio. Il girone I, che accoglie squadre di Sicilia, Calabria e Campania, si preannuncia altamente competitivo, sia per la tradizione calcistica delle partecipanti che per le rivalità storiche che animano questa parte del torneo. Al centro dell’attenzione c’è la squadra amaranto, guidata da mister Bruno Torcini, con un solo chiaro obiettivo: la promozione diretta in Serie C.

Il cammino della Reggina e la situazione societaria attuale

La Reggina affronta la stagione 2024-2025 con una forte voglia di riscatto dopo l’esclusione dalla Serie B avvenuta due stagioni fa a causa di inadempienze finanziarie. La società, ora tornata a operare con il marchio storico “Reggina 1914”, ha saputo ricostruire la propria identità, ripartendo dal dilettantismo ma mantenendo intatte ambizione e progettualità. L’iscrizione in sovrannumero in Serie D – dopo il passaggio come La Fenice Amaranto – ha rappresentato il primo passo verso una nuova era.

Il gruppo I include diverse realtà tradizionali come ACR Messina , Enna e Ragusa , rendendo ogni partita una sfida di grande fascino e intensità.

, e , rendendo ogni partita una sfida di grande fascino e intensità. La stagione appena trascorsa ha visto la Reggina chiudere al secondo posto con 77 punti, frutto di 24 vittorie, 3 sconfitte e 65 reti segnate.

chiudere al secondo posto con 77 punti, frutto di 24 vittorie, 3 sconfitte e 65 reti segnate. L’obiettivo dichiarato dalla dirigenza è la promozione diretta, sottolineata dalla continuità tecnica e dai nuovi innesti strategici.

Mercato, rosa e prospettive: la nuova Reggina di Torcini

La squadra amaranto si affida ancora una volta alla solidità del gruppo principale, integrando elementi di esperienza e giovani promesse per affrontare le insidie del girone I. La sessione di mercato estiva ha visto alcune operazioni importanti:

Gianfranco Giuliodori , terzino classe 2004, dopo una stagione positiva si trasferisce al Cerignola in cerca di maggior minutaggio.

, terzino classe 2004, dopo una stagione positiva si trasferisce al in cerca di maggior minutaggio. Francesco Salandria rinnova il contratto, confermandosi pilastro del centrocampo.

rinnova il contratto, confermandosi pilastro del centrocampo. Arriva Denis Fomete , giovane cresciuto nel Ravenna e già protagonista nel settore giovanile del Modena .

, giovane cresciuto nel e già protagonista nel settore giovanile del . Antonino Pellicanò si unisce all’attacco amaranto, dopo aver vestito le maglie di Fiorentina e Genoa a livello giovanile.

si unisce all’attacco amaranto, dopo aver vestito le maglie di e a livello giovanile. Importante anche l’ingaggio di Adriano Montalto, attaccante di esperienza, chiamato a guidare un reparto offensivo giovane ma già prolifico.

La continuità nella rosa e le scelte tecniche mirate fanno della Reggina una delle squadre più attrezzate del girone, pronta a competere fino all’ultimo per il primo posto e la conseguente promozione.

Dati, precedenti e sfide chiave nel girone I

Il girone I della Serie D si distingue per la presenza di squadre storiche e rivalità accese, che promettono di alimentare una stagione vibrante e imprevedibile. Di seguito alcuni dati rilevanti:

Stagione Punti Vittorie Sconfitte Gol Fatti 2023/24 77 24 3 65

Sfide come il derby con ACR Messina e gli scontri con Enna e Ragusa sono sempre molto sentiti, sia per la posta in palio sia per la storia che li accompagna.

e gli scontri con e sono sempre molto sentiti, sia per la posta in palio sia per la storia che li accompagna. L’equilibrio nei precedenti diretti suggerisce che anche piccoli dettagli potranno fare la differenza.

Pronostico e aspettative per la promozione della Reggina

Tenendo conto della solidità mostrata nella passata stagione, dell’esperienza acquisita e degli innesti mirati in estate, la Reggina si presenta come una delle principali favorite alla vittoria del girone I di Serie D. I bookmaker e gli addetti ai lavori considerano la formazione amaranto come candidata naturale per la promozione, grazie a:

Un organico ben collaudato, rinforzato nei reparti chiave.

La guida di Bruno Torcini , tecnico giovane ma già apprezzato per idee chiare e capacità di gestione dello spogliatoio.

, tecnico giovane ma già apprezzato per idee chiare e capacità di gestione dello spogliatoio. La voglia di riscatto di una piazza affamata di calcio professionistico.

La stagione sarà lunga e impegnativa, ma la Reggina dispone di tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo promozione, a patto di mantenere costanza e concentrazione soprattutto negli scontri diretti.

In conclusione, il percorso della Reggina verso la promozione diretta in Serie C si prospetta avvincente e ricco di insidie, ma la compattezza della rosa e l’ambizione societaria rappresentano solidi punti di partenza. Gli appassionati potranno seguire tutte le novità e gli sviluppi relativi ai pronostici sulle partite amaranto attraverso i principali canali di informazione sportiva. Consulta i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato sulle analisi e i pronostici delle competizioni più interessanti!