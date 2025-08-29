Pronostico Real Madrid-Maiorca: analisi, dati e previsioni

La terza giornata della Liga spagnola si appresta a offrire una sfida che vede impegnato il Real Madrid contro il Maiorca, partita in programma sabato alle 21:30 allo storico Bernabeu. Dopo l’avvio positivo della squadra di Xabi Alonso, l’attenzione è tutta rivolta al proseguimento della loro striscia vincente e alla solidità difensiva dimostrata nelle prime uscite stagionali. Questo articolo analizza il contesto della gara, la forma delle due squadre, i precedenti e le previsioni più accreditate secondo gli specialisti del settore.

Un Real Madrid in stato di grazia: la forma attuale delle squadre

Il Real Madrid ha iniziato la nuova stagione di Liga nel migliore dei modi: due partite disputate, altrettante vittorie, quattro reti realizzate e nessuna subita. I blancos, guidati da Xabi Alonso, hanno mostrato una tenuta difensiva solida, anche se gli avversari finora incontrati non erano tra i più ostici del campionato. Tuttavia, la regolarità e la disciplina tattica sono elementi che fanno ben sperare i tifosi madrileni, soprattutto considerando la qualità del reparto offensivo, impreziosito dal talento di Kylian Mbappé, già protagonista con reti decisive.

Due vittorie in due gare per il Real Madrid

Zero gol subiti, segno di una difesa efficace

Attacco di grande livello con giocatori come Mbappé e Vinicius

Di contro, il Maiorca non ha avuto un avvio altrettanto brillante: un solo punto raccolto in due partite e difficoltà evidenti sia in fase offensiva che difensiva. La squadra allenata da Javier Aguirre deve ancora trovare la giusta quadratura e si presenta al Bernabeu con l’obiettivo di limitare i danni e provare a sorprendere una delle favorite per il titolo.

I precedenti e i dati più importanti della sfida

La storia degli scontri tra Real Madrid e Maiorca vede un netto predominio della formazione madrilena, soprattutto nelle gare disputate tra le mura amiche del Bernabeu. Negli ultimi anni, il Real ha spesso avuto la meglio, imponendosi con risultati rotondi e mantenendo la porta inviolata in diverse occasioni. Questo trend conferma la superiorità tecnica e organizzativa dei blancos, che raramente concedono sorprese in queste tipologie di partite.

Ultimi 5 incontri a Madrid Risultato 2022/23 Real Madrid 2-0 Maiorca 2021/22 Real Madrid 6-1 Maiorca 2020/21 Real Madrid 2-0 Maiorca 2019/20 Real Madrid 3-0 Maiorca 2018/19 Real Madrid 4-1 Maiorca

Questi dati evidenziano come il fattore campo rappresenti spesso un vantaggio decisivo per la squadra guidata da Alonso, che riesce a imporre il proprio ritmo e la propria qualità tecnica.

Pronostico degli esperti: la probabile evoluzione della partita

Secondo gli addetti ai lavori, il Real Madrid parte nettamente favorito per il successo in questa sfida contro il Maiorca. La squadra di casa ha dimostrato una solidità difensiva che fa ben sperare per una nuova partita senza subire reti, mentre l’attacco guidato da Mbappé è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi retroguardia. L’obiettivo è chiaro: andare alla sosta con il massimo dei punti.

Il Real Madrid punterà a mantenere inviolata la propria porta

Possibile match con almeno tre reti, visto il potenziale offensivo dei madrileni

Il Maiorca cercherà di difendersi e colpire in contropiede, ma la differenza tecnica appare marcata

Gli esperti prevedono dunque una vittoria dei padroni di casa, con la possibilità concreta che il Maiorca non riesca ad andare a segno. Il risultato più atteso è quello di un successo netto del Real Madrid, magari con più di una rete di scarto e senza subire gol.

La sfida tra Real Madrid e Maiorca si preannuncia dunque a senso unico, con i blancos chiamati a confermare il proprio stato di forma e il Maiorca a cercare una prestazione d’orgoglio. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su DAZN, che detiene i diritti esclusivi della Liga per questa stagione. Consulta i nostri approfondimenti per non perdere tutte le analisi sulle prossime gare del campionato spagnolo!