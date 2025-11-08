Pronostico Rayo Vallecano-Real Madrid: analisi e statistiche

Rayo Vallecano e Real Madrid si preparano a dare vita a uno dei derby più attesi della stagione nella dodicesima giornata di LaLiga. L’incontro si disputerà domenica 9 novembre 2025 alle 16:15 presso il caratteristico Campo de Fútbol de Vallecas, uno stadio che promette sempre spettacolo e passione, soprattutto quando si affrontano due squadre della capitale spagnola. In un clima acceso, i padroni di casa cercheranno l’impresa contro la corazzata allenata da Xabi Alonso, attualmente in vetta alla classifica.

Due squadre a confronto: orgoglio e ambizione nella capitale

Il Rayo Vallecano arriva a questa sfida in un momento di relativa fiducia, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite tra campionato ed Europa, anche se la pesante sconfitta per 4-0 subita contro il Villarreal ha leggermente ridimensionato l’entusiasmo. La squadra guidata da Iñigo Pérez ha mostrato solidità e compattezza, specialmente grazie all’apporto di giocatori come Álvaro García e Jorge de Frutos, entrambi in gran forma. Tuttavia, il rendimento casalingo del Rayo non è stato impeccabile: solo cinque punti raccolti in quattro gare davanti al proprio pubblico. La squadra è spinta da una tifoseria calorosa che sogna un risultato di prestigio contro una delle big della Liga.

Ultima vittoria importante contro il Lech Poznan in Europa.

in Europa. Pressing alto e dinamismo tra i punti di forza.

Sogno di interrompere la serie positiva del Real Madrid contro di loro in trasferta.

Dall’altra parte, il Real Madrid si presenta con il morale alto, nonostante la recente eliminazione da Anfield in Champions League. I Blancos guidano la classifica della Liga con dieci vittorie in undici giornate, dimostrando una continuità impressionante. In attacco, il tridente formato da Mbappé, Vinícius e Rodrygo promette scintille, mentre a centrocampo il talento di Jude Bellingham è diventato fondamentale sia dal punto di vista tecnico che mentale. C’è però da fare i conti con la stanchezza accumulata e l’assenza di Tchouaméni, che potrebbe farsi sentire nella gestione della partita.

Numeri, precedenti e statistiche: la storia del derby

Il confronto tra Rayo Vallecano e Real Madrid ha sempre regalato partite avvincenti e ricche di gol. Dal punto di vista storico, i numeri sorridono nettamente ai Blancos: su 34 incontri, 26 vittorie per la squadra della capitale contro le sole 4 del Rayo. Al Vallecas, il copione si ripete con 12 successi dei madridisti in 17 partite, e una differenza reti che testimonia la superiorità ospite. Tuttavia, bisogna sottolineare come negli ultimi anni il Rayo abbia saputo invertire la tendenza: sono tre le partite consecutive in cui i padroni di casa non hanno perso contro il Real, compreso un emozionante pareggio per 3-3 nella passata stagione.

Totale incontri Vittorie Real Madrid Vittorie Rayo Pareggi 34 26 4 4

Il risultato più frequente è 0-1 per il Real Madrid (5 volte).

Il punteggio 2-3 ricorre spesso nelle sfide recenti al Vallecas .

. Il Rayo segna spesso tra il 16’ e il 30’, mentre il Real colpisce soprattutto nel finale di primo tempo.

Saranno protagonisti anche i bomber: Jorge de Frutos (Rayo) e Kylian Mbappé (Real), entrambi in un ottimo momento realizzativo.

Pronostico: equilibrio e spettacolo in vista a Vallecas

Le analisi degli esperti e le statistiche suggeriscono una partita tutt’altro che scontata. Se da una parte il Real Madrid parte favorito grazie a una rosa più profonda e alla maggiore esperienza, dall’altra bisogna considerare l’orgoglio e la motivazione del Rayo Vallecano, specialmente tra le mura amiche. Il pubblico del Vallecas rappresenta spesso il dodicesimo uomo in campo e la squadra di Iñigo Pérez ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari blasonati.

Il Real Madrid ha segnato in tutte le ultime 15 partite. Il Rayo non perde in casa contro il Real da tre sfide consecutive. Entrambe le squadre vantano giocatori in grado di decidere la gara con una giocata individuale.

Alla luce di questi elementi, è lecito attendersi una partita aperta, con entrambe le squadre intenzionate a giocare a viso aperto. Il Real punta a consolidare il primato, mentre il Rayo sogna un’altra impresa contro i giganti della capitale. Il pronostico degli addetti ai lavori, pur sbilanciato sui Blancos, lascia spazio a possibili sorprese in un derby che spesso ha regalato risultati inaspettati.

In conclusione, il derby madrileno tra Rayo Vallecano e Real Madrid si presenta come una delle sfide più affascinanti della giornata di LaLiga, ricca di spunti tattici e con la presenza di tanti protagonisti attesi. Gli appassionati potranno seguire la partita sui principali canali sportivi e, per chi è interessato, valutare le opzioni offerte dalle piattaforme di scommesse autorizzate.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!