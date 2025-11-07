Pronostico Pressano-Trieste: sfida cruciale in Serie A Gold

Il mondo della pallamano italiana si prepara a vivere un incontro ricco di significato: sabato 8 novembre alle 18:30, presso il Palavis, andrà in scena la sfida tra Pressano e Trieste per l’ottava giornata della Serie A Gold. Una partita che promette emozioni, non solo per l’importanza della posta in palio, ma anche per il momento particolare che stanno attraversando entrambe le squadre, con la classifica cortissima e la corsa alla Final Eight di Coppa Italia più aperta che mai.

Pressano e Trieste: due percorsi incrociati tra difficoltà e rilanci

La stagione della Pallamano Pressano BTS è stata finora segnata da un andamento altalenante, aggravato da frequenti rinvii, soste dovute agli impegni della nazionale e trasferte impegnative. Dopo un avvio brillante, la formazione trentina guidata da Dumnic si è trovata a fronteggiare due battute d’arresto consecutive: prima la sconfitta a sorpresa sul campo dell’Appiano, poi quella, più prevedibile ma comunque amara, contro Siracusa, attuale capolista. Questo doppio stop ha fatto scivolare i gialloneri a metà classifica, in un gruppo di nove squadre racchiuse in soli tre punti, a testimonianza di un equilibrio senza precedenti nella massima serie.

Pressano arriva al match desideroso di riscatto, contando sull’apporto del pubblico amico e sulla voglia di invertire la rotta.

arriva al match desideroso di riscatto, contando sull’apporto del pubblico amico e sulla voglia di invertire la rotta. Manca però un elemento importante come Nicola Rossi , fuori causa fino a febbraio, ma per il resto la rosa è al completo dopo i recenti acciacchi.

, fuori causa fino a febbraio, ma per il resto la rosa è al completo dopo i recenti acciacchi. La formazione trentina è chiamata a una reazione per non perdere il treno delle posizioni che contano e per restare in corsa verso la Coppa Italia.

Sul fronte opposto, la Pallamano Trieste, squadra più titolata d’Italia, sembra aver trovato finalmente la giusta alchimia. Dopo stagioni turbolente tra promozioni e retrocessioni tra Serie A Gold e Silver, ora i biancorossi guidati dal tecnico Hrvoje Horvat stanno esprimendo un gioco efficace e concreto. I pareggi conquistati su campi difficili come quelli di Sassari e Conversano e le tre vittorie ottenute, hanno portato Trieste al quinto posto, un punto sopra Pressano, rendendo questa sfida uno snodo cruciale per entrambe.

I precedenti e i dati che accendono la rivalità

La storia degli incroci tra Pressano e Trieste è fatta di partite memorabili, soprattutto negli anni tra il 2010 e il 2014, quando il Palavis fu teatro di sfide dal grande pathos. L’attesa per questa nuova edizione è alta, vista anche la situazione di classifica e il buon momento degli ospiti. Trieste si presenta al completo, rafforzata dall’arrivo del francese Esparon, uno dei protagonisti di questa stagione, e dal possibile esordio del pivot algerino Sofiane Bendjilali, nuovo acquisto presentato in settimana. L’esperienza e la solidità della compagine giuliana rappresentano un banco di prova impegnativo per i padroni di casa.

Ultimi 5 incontri Vittorie Pressano Vittorie Trieste Pareggi 2019-2023 2 2 1

Questi numeri confermano l’equilibrio tra le due squadre e alimentano l’attesa per una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

Il pronostico degli esperti: equilibrio e dettagli decisivi

Gli addetti ai lavori concordano nel ritenere questa sfida tra Pressano e Trieste una delle più incerte della giornata. Se da un lato il fattore campo potrebbe aiutare i trentini a ritrovare smalto e fiducia, dall’altro la continuità di risultati e la freschezza atletica degli ospiti fanno pendere l’ago della bilancia verso una partita apertissima.

Un elemento chiave potrebbe essere la capacità di Pressano di reagire alle recenti difficoltà, facendo leva sull’esperienza dei veterani e sulla spinta del pubblico del Palavis .

. D’altro canto, Trieste punterà sulla propria solidità difensiva e sulle invenzioni di Esparon , oltre che sul possibile apporto del nuovo pivot Bendjilali .

punterà sulla propria solidità difensiva e sulle invenzioni di , oltre che sul possibile apporto del nuovo pivot . La gara si preannuncia combattuta e potrebbe essere decisa da episodi o dettagli, come sottolineato anche dal portiere Simone Facchinelli di Pressano: “Sarà una partita combattuta ed equilibrata dove conteranno i dettagli.”

Tutto lascia presagire che la sfida tra Pressano e Trieste offrirà spettacolo e incertezza fino alla sirena finale.

In conclusione, la partita tra Pressano e Trieste si configura come un vero e proprio crocevia per la stagione di entrambe le squadre. Una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni dei gialloneri o consolidare la posizione dei giuliani tra le grandi. Il match sarà visibile in diretta streaming su PallamanoTV, canale ufficiale YouTube della Federhandball.

Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!