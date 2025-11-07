Pronostico Pressano-Trieste: sfida cruciale in Serie A Gold

Il mondo della pallamano italiana si prepara a vivere un incontro ricco di significato: sabato 8 novembre alle 18:30, presso il Palavis, andrà in scena la sfida tra Pressano e Trieste per l’ottava giornata della Serie A Gold. Una partita che promette emozioni, non solo per l’importanza della posta in palio, ma anche per il momento particolare che stanno attraversando entrambe le squadre, con la classifica cortissima e la corsa alla Final Eight di Coppa Italia più aperta che mai.
Pressano e Trieste: due percorsi incrociati tra difficoltà e rilanci
La stagione della Pallamano Pressano BTS è stata finora segnata da un andamento altalenante, aggravato da frequenti rinvii, soste dovute agli impegni della nazionale e trasferte impegnative. Dopo un avvio brillante, la formazione trentina guidata da Dumnic si è trovata a fronteggiare due battute d’arresto consecutive: prima la sconfitta a sorpresa sul campo dell’Appiano, poi quella, più prevedibile ma comunque amara, contro Siracusa, attuale capolista. Questo doppio stop ha fatto scivolare i gialloneri a metà classifica, in un gruppo di nove squadre racchiuse in soli tre punti, a testimonianza di un equilibrio senza precedenti nella massima serie.
- Pressano arriva al match desideroso di riscatto, contando sull’apporto del pubblico amico e sulla voglia di invertire la rotta.
- Manca però un elemento importante come Nicola Rossi, fuori causa fino a febbraio, ma per il resto la rosa è al completo dopo i recenti acciacchi.
- La formazione trentina è chiamata a una reazione per non perdere il treno delle posizioni che contano e per restare in corsa verso la Coppa Italia.
Sul fronte opposto, la Pallamano Trieste, squadra più titolata d’Italia, sembra aver trovato finalmente la giusta alchimia. Dopo stagioni turbolente tra promozioni e retrocessioni tra Serie A Gold e Silver, ora i biancorossi guidati dal tecnico Hrvoje Horvat stanno esprimendo un gioco efficace e concreto. I pareggi conquistati su campi difficili come quelli di Sassari e Conversano e le tre vittorie ottenute, hanno portato Trieste al quinto posto, un punto sopra Pressano, rendendo questa sfida uno snodo cruciale per entrambe.
I precedenti e i dati che accendono la rivalità
La storia degli incroci tra Pressano e Trieste è fatta di partite memorabili, soprattutto negli anni tra il 2010 e il 2014, quando il Palavis fu teatro di sfide dal grande pathos. L’attesa per questa nuova edizione è alta, vista anche la situazione di classifica e il buon momento degli ospiti. Trieste si presenta al completo, rafforzata dall’arrivo del francese Esparon, uno dei protagonisti di questa stagione, e dal possibile esordio del pivot algerino Sofiane Bendjilali, nuovo acquisto presentato in settimana. L’esperienza e la solidità della compagine giuliana rappresentano un banco di prova impegnativo per i padroni di casa.
|Ultimi 5 incontri
|Vittorie Pressano
|Vittorie Trieste
|Pareggi
|2019-2023
|2
|2
|1
Questi numeri confermano l’equilibrio tra le due squadre e alimentano l’attesa per una gara combattuta fino all’ultimo minuto.
Il pronostico degli esperti: equilibrio e dettagli decisivi
Gli addetti ai lavori concordano nel ritenere questa sfida tra Pressano e Trieste una delle più incerte della giornata. Se da un lato il fattore campo potrebbe aiutare i trentini a ritrovare smalto e fiducia, dall’altro la continuità di risultati e la freschezza atletica degli ospiti fanno pendere l’ago della bilancia verso una partita apertissima.
- Un elemento chiave potrebbe essere la capacità di Pressano di reagire alle recenti difficoltà, facendo leva sull’esperienza dei veterani e sulla spinta del pubblico del Palavis.
- D’altro canto, Trieste punterà sulla propria solidità difensiva e sulle invenzioni di Esparon, oltre che sul possibile apporto del nuovo pivot Bendjilali.
- La gara si preannuncia combattuta e potrebbe essere decisa da episodi o dettagli, come sottolineato anche dal portiere Simone Facchinelli di Pressano: “Sarà una partita combattuta ed equilibrata dove conteranno i dettagli.”
Tutto lascia presagire che la sfida tra Pressano e Trieste offrirà spettacolo e incertezza fino alla sirena finale.
In conclusione, la partita tra Pressano e Trieste si configura come un vero e proprio crocevia per la stagione di entrambe le squadre. Una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni dei gialloneri o consolidare la posizione dei giuliani tra le grandi. Il match sarà visibile in diretta streaming su PallamanoTV, canale ufficiale YouTube della Federhandball.
Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!