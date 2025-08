Pronostico Premier League: Tottenham, Solanke e i nuovi bomber

La Premier League è pronta a riaccendere i riflettori con una nuova stagione che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Mancano ormai meno di due settimane al fischio d’inizio e grande attenzione è rivolta non solo alle squadre in lizza per il titolo, ma anche ai calciatori che potrebbero contendersi il titolo di capocannoniere. In questo contesto, il Tottenham sembra intenzionato a rilanciarsi dopo una stagione non all’altezza delle aspettative, mentre altri protagonisti potrebbero emergere come sorprese nei pronostici antepost.

Il nuovo corso del Tottenham con Thomas Frank: equilibrio e ambizione

La stagione che sta per iniziare vede il Tottenham al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori grazie all’arrivo di Thomas Frank in panchina. Dopo un’annata sotto la guida di Ange Postecoglou, caratterizzata da un calcio estremamente offensivo ma poco bilanciato, la società londinese ha scelto di puntare su un tecnico noto per la capacità di gestire efficacemente le risorse a disposizione. L’esperienza di Frank al Brentford parla chiaro: nelle ultime stagioni i “Bees” hanno ottenuto risultati di rilievo in termini di gol segnati, piazzandosi ottavi nel 2022/23 e quinti nel 2024/25 per reti realizzate in Premier League.

Gestione più attenta delle energie della rosa

Riduzione del rischio infortuni, elemento chiave per competere su più fronti

Miglioramento dell’equilibrio tra fase offensiva e difensiva

Questi fattori lasciano supporre che gli Spurs possano essere molto più competitivi rispetto alla passata stagione, nonostante l’impegno aggiuntivo della Champions League.

Solanke e gli altri attaccanti sotto i riflettori: numeri e precedenti

Tra i possibili protagonisti nella corsa al titolo di capocannoniere si fa sempre più il nome di Dominic Solanke. Il centravanti, reduce da una stagione segnata da vari infortuni che ne hanno limitato il rendimento, ha però dato segnali confortanti nel finale di campionato, andando a segno in cinque delle ultime sei partite da titolare. Guardando ai dati statistici, Solanke ha raggiunto una media di 0.45 expected goals (xG) per 90 minuti, dato che si avvicina allo 0.53 registrato nella stagione 2023/24 quando mise a segno ben 19 reti.

Stagione Gol segnati Media xG/90′ 2021/22 (Championship) 29 N/A 2023/24 19 0.53 2024/25 9 0.45

Oltre a Solanke, merita menzione la capacità di Frank di valorizzare gli attaccanti: tra i suoi “pupilli”, Ivan Toney (20 gol nel 2022/23), Yoane Wissa (19 gol nel 2024/25) e Bryan Mbeumo (20 gol nel 2024/25) sono esempi di rendimento costante e prolifico sotto la sua gestione.

Le motivazioni dietro i pronostici antepost sui capocannonieri

Le previsioni degli operatori e degli analisti vedono in Solanke un possibile outsider nella corsa al titolo di miglior marcatore della Premier League. Diversi sono i fattori che contribuiscono a questa valutazione:

Forma ritrovata dopo il periodo di infortuni

Possibile ruolo da rigorista, soprattutto dopo l’addio di Heung-min Son

Capacità di segnare in modo continuo sia in campionato che nelle coppe

Durante la scorsa stagione, Solanke ha trasformato tutti e tre i calci di rigore che gli sono stati affidati fra campionato ed Europa League, segno di affidabilità e freddezza. Questi elementi, uniti a una squadra che punta a essere più equilibrata e solida, rendono il centravanti un’opzione interessante nei pronostici di inizio stagione.

In conclusione, la nuova stagione di Premier League si apre con diversi spunti di riflessione per chi segue con attenzione i pronostici antepost. L’arrivo di Thomas Frank al Tottenham e le potenzialità di calciatori come Solanke rendono la lotta per il titolo di capocannoniere più incerta e stimolante che mai. Per chi desidera informarsi sulle migliori opportunità per seguire gli sviluppi delle scommesse, è sempre utile confrontare le offerte degli operatori più affidabili del settore.

Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!