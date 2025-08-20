Pronostico Polissya-Fiorentina: analisi playoff Conference

La Fiorentina, guidata da Stefano Pioli, si appresta a vivere un momento cruciale della propria stagione affrontando il Polissya Zhytomyr nella partita di andata dei playoff per l’accesso al tabellone principale della Conference League. L’incontro si svolgerà giovedì 21 agosto alle ore 20:00 a Presov, in Slovenia, su campo neutro. Questa gara rappresenta una tappa fondamentale per i viola, chiamati a non fallire l’appuntamento per continuare il percorso europeo dopo un’estate caratterizzata da alti e bassi.

La condizione della Fiorentina e la voglia di riscatto europeo

Dopo una preseason dai risultati altalenanti, la Fiorentina si presenta all’appuntamento con il Polissya con la consapevolezza di dover mostrare maggiore continuità e determinazione rispetto alle ultime uscite. Il pareggio per 1-1 contro il Manchester United aveva evidenziato una buona organizzazione di gioco e una spiccata personalità, elementi che però sono venuti meno nell’ultimo test contro la Japan University, terminato con una sconfitta per 2-1. Questo risultato ha aperto numerosi interrogativi sulle scelte di formazione da adottare in vista del confronto europeo.

Sotto la guida di Pioli , la squadra viola è chiamata a confermare quanto di buono espresso nelle stagioni precedenti, quando ha raggiunto due finali di Conference League con Italiano in panchina, pur senza riuscire a sollevare il trofeo.

, la squadra viola è chiamata a confermare quanto di buono espresso nelle stagioni precedenti, quando ha raggiunto due finali di con in panchina, pur senza riuscire a sollevare il trofeo. In questa nuova avventura, uno degli elementi chiave sarà l’attaccante Kean , che ha deciso di restare a Firenze rifiutando ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

, che ha deciso di restare a rifiutando ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Il ritorno della gara è in programma una settimana dopo, tra la prima e la seconda giornata di Serie A, aggiungendo pressione sulla necessità di ottenere un risultato positivo già nella partita di andata.

Polissya: percorso nei preliminari e punti deboli

Il Polissya Zhytomyr arriva a questa sfida dopo aver superato due turni preliminari di Conference League caratterizzati da prestazioni altalenanti. La formazione ucraina ha eliminato il Paksi, vincendo 3-0 in casa (sempre in campo neutro in Slovenia) e perdendo 2-1 in trasferta. Nel turno successivo, dopo una sconfitta interna per 2-1 contro il Santa Coloma, il Polissya è riuscito a ribaltare la situazione con un perentorio 4-1 in trasferta.

Questi risultati dimostrano una grande capacità di reazione, ma anche evidenti limiti difensivi, con una tendenza a concedere molte occasioni agli avversari.

Il cammino europeo del Polissya è stato quindi segnato da alti e bassi, fattore che la Fiorentina dovrà saper sfruttare puntando su qualità ed esperienza.

Avversario Risultato Andata Risultato Ritorno Paksi 3-0 1-2 Santa Coloma 1-2 4-1

Il pronostico degli esperti: attenzione alla concentrazione

Gli analisti considerano la Fiorentina favorita per il passaggio del turno, ma sottolineano l’importanza di approcciare la partita con la massima concentrazione. L’esperienza maturata nelle precedenti edizioni della Conference League e la qualità della rosa allenata da Pioli rappresentano elementi chiave per affrontare al meglio questa sfida.

Il Polissya si è dimostrato avversario temibile, soprattutto in trasferta, ma le fragilità difensive emerse nei turni precedenti potrebbero offrire spazi a giocatori come Kean .

si è dimostrato avversario temibile, soprattutto in trasferta, ma le fragilità difensive emerse nei turni precedenti potrebbero offrire spazi a giocatori come . I viola dovranno essere bravi a non farsi sorprendere e a sfruttare le occasioni da gol, puntando su una gestione attenta dei momenti cruciali della gara.

Un risultato positivo nella partita di andata consentirebbe alla squadra toscana di affrontare il ritorno a Firenze con maggiore tranquillità, evitando inutili rischi.

In sintesi, l’andata tra Polissya e Fiorentina si preannuncia come un confronto ricco di spunti, con la compagine italiana chiamata a confermare il proprio valore sul palcoscenico europeo. Per chi desidera approfondire ulteriormente, è possibile consultare la sezione dedicata ai pronostici e alle analisi delle prossime gare di Serie A e coppe europee. Scopri tutte le nostre analisi e resta aggiornato sugli sviluppi delle principali competizioni calcistiche!