Pronostico Pescara-Frosinone: analisi, dati e previsioni Serie B

La Serie B propone questa settimana una delle partite più attese e particolari del calendario: Pescara contro Frosinone. L’incontro, valido per la sedicesima giornata, è in programma domenica 14 dicembre alle ore 17:15. Si tratta di un autentico testacoda: la capolista Frosinone farà visita a un Pescara che cerca disperatamente punti per risollevarsi dal fondo della classifica. Analizziamo il contesto, i dati più rilevanti e le previsioni della vigilia per comprendere meglio le attese della sfida.

Testacoda in Serie B: stati di forma e contesto delle squadre

La sfida fra Pescara e Frosinone si caratterizza per un netto divario tra le due formazioni. I ciociari, guidati da Alvini, occupano la prima posizione in classifica, a pari merito con il Monza, e vantano il miglior attacco del campionato. Il Pescara, invece, si trova ultimo, a tre punti dalla Sampdoria, e detiene la peggior difesa della categoria. I biancazzurri non vincono dallo scorso 21 settembre, quando superarono l’Empoli con un netto 4-0: da allora, la squadra abruzzese ha raccolto solo delusioni, trovandosi ad affrontare una difficile rincorsa salvezza.

Pescara : ultimi in classifica, peggior difesa, un solo successo stagionale

: ultimi in classifica, peggior difesa, un solo successo stagionale Frosinone: primi a pari merito, miglior attacco, formazione solida e camaleontica

Le difficoltà del Pescara sono acuite da alcune assenze pesanti: Olzer è squalificato, mentre Tsadjout e Squizzato sono in dubbio. Sono fuori anche Pellacani, Merola e Oliveri. Il tecnico Gorgone sembra intenzionato a schierare un 3-5-2 con Meazzi favorito su Caligara e Tonin titolare. Nel Frosinone, il modulo di riferimento sarà il 4-3-3, adattabile in corso d’opera senza necessità di sostituzioni. Attenzione anche agli ex Masciangelo e Vergani, oltre alla presenza in rosa di Filippo Grosso, figlio e nipote d’arte.

Precedenti e dati statistici significativi per la sfida

La storia recente degli incroci fra queste due squadre racconta partite spesso combattute, ma il gap attuale in classifica suggerisce una situazione favorevole ai ciociari. L’arbitro designato per la sfida è Paride Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri e Andrea Zessa. Al VAR ci sarà Marco Serra. I precedenti di Tremolada con il Pescara sono positivi: la squadra abruzzese ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime quattro partite dirette da lui. Con il Frosinone, invece, c’è un solo precedente, una sconfitta per 0-3 contro il Sud Tirol.

Ultimi precedenti di Tremolada con il Pescara Risultato Pescara – Avellino 1-0 Juve Stabia – Pescara 1-2 Crotone – Pescara 1-0 Foggia – Pescara 2-2

Questi dati non bastano però per invertire il pronostico che vede il Frosinone nettamente favorito, ma il calcio di Serie B ha spesso regalato sorprese, specie nelle sfide tra squadre con obiettivi e motivazioni differenti.

Analisi del pronostico: cosa aspettarsi dal match

Nonostante la disparità in classifica e nei dati stagionali, il pronostico non può essere considerato del tutto scontato. Il Pescara è chiamato a reagire dopo un periodo estremamente negativo e davanti al proprio pubblico potrebbe trovare una motivazione extra per mettere in difficoltà la capolista. Tuttavia, la solidità e la varietà di soluzioni offensive del Frosinone rappresentano un ostacolo di primissimo piano.

Il Frosinone ha dimostrato fin qui di saper interpretare le partite in maniera intelligente, cambiando assetto tattico anche a gara in corso.

ha dimostrato fin qui di saper interpretare le partite in maniera intelligente, cambiando assetto tattico anche a gara in corso. Il Pescara deve fare i conti con una rosa rimaneggiata e la necessità di trovare nuove energie per uscire dalla crisi.

deve fare i conti con una rosa rimaneggiata e la necessità di trovare nuove energie per uscire dalla crisi. I precedenti recenti dell’arbitro con le due squadre suggeriscono una certa imprevedibilità, ma il valore assoluto dei ciociari resta superiore.

In sintesi, il pronostico degli addetti ai lavori pende verso un successo della capolista, ma non mancano i motivi di interesse e le variabili che potrebbero rendere la partita combattuta e incerta almeno nella sua prima fase.

La sfida tra Pescara e Frosinone rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni: i padroni di casa cercano punti per la salvezza, mentre gli ospiti puntano a consolidare il primato. Per chi vuole seguire la partita, l’appuntamento è su Dazn e LaBChannel su Amazon Prime. Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!