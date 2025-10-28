Pronostico Pescara-Avellino: analisi e previsioni Serie B

Pescara e Avellino si affrontano nella decima giornata di Serie B, in programma martedì alle 20:30. La sfida, che si svolgerà in un momento delicato per entrambe le squadre, rappresenta un importante crocevia per la stagione, con i biancazzurri alla ricerca di una svolta e i campani intenzionati a interrompere il proprio digiuno di gol. L’incontro, trasmesso in streaming su DAZN e su Amazon Prime Video tramite il canale della Lega B, si preannuncia equilibrato e ricco di spunti d’analisi.

Situazione attuale e stato di forma delle due squadre

Entrambe le formazioni arrivano a questa gara senza aver assaporato la vittoria per oltre un mese:

Pescara non conquista i tre punti dal 21 settembre, periodo in cui la squadra ha vissuto una flessione che ha complicato la classifica e aumentato la pressione sull’ambiente.

non conquista i tre punti dal 21 settembre, periodo in cui la squadra ha vissuto una flessione che ha complicato la classifica e aumentato la pressione sull’ambiente. Avellino, invece, non vince dal 27 settembre, ma grazie ad un inizio di stagione più solido può comunque contare su una posizione in graduatoria meno allarmante.

Il Pescara si distingue per una difesa fragile, avendo subito ben 17 reti, il peggior dato del campionato cadetto. Nonostante ciò, in casa riesce spesso a strappare risultati positivi, anche se molto spesso si tratta di pareggi. Dall’altro lato, l’Avellino è reduce da tre giornate senza reti segnate, una situazione che potrebbe cambiare proprio contro una retroguardia così vulnerabile.

Statistiche e precedenti: difese battute e attacchi in cerca di riscatto

Analizzando i numeri delle ultime partite emerge un dato interessante:

Il Pescara ha incassato 17 gol, peggiore difesa della Serie B.

ha incassato 17 gol, peggiore difesa della Serie B. L’ Avellino ha subito 15 reti, confermandosi tra le difese meno solide.

ha subito 15 reti, confermandosi tra le difese meno solide. I campani non vanno a segno da tre turni, ma la fragilità difensiva degli abruzzesi lascia presagire che potrebbero tornare al gol.

La stanchezza dovuta ai turni infrasettimanali, a cui molte squadre di B non sono abituate, può influire sulla tenuta fisica e mentale delle squadre, rendendo la partita ancora più incerta e aperta a qualsiasi risultato. Nelle ultime sfide tra le due compagini, spesso il pareggio è stato protagonista, soprattutto quando il Pescara giocava in casa.

Analisi del pronostico: equilibrio e possibilità di pareggio

L’analisi dei bookmaker e degli esperti suggerisce un incontro molto equilibrato, dove le difficoltà offensive dell’Avellino potrebbero finalmente essere superate grazie alle lacune difensive del Pescara. Tuttavia, la capacità degli abruzzesi di ottenere almeno un punto tra le mura amiche fa pensare che la vittoria esterna sia un’ipotesi complicata. Ecco i punti chiave del pronostico:

La difesa delle due squadre è tra le meno solide del campionato, dunque sono attesi gol da entrambe le parti. La tendenza al pareggio del Pescara in casa e la fatica dell’Avellino nel trovare la via della rete fuori casa fanno pensare che un risultato di parità sia molto probabile. La mancanza di abitudine ai turni infrasettimanali potrebbe portare ad una partita meno brillante e più equilibrata, con le squadre che potrebbero accontentarsi di non perdere.

Le probabili formazioni vedono il Pescara schierato con il 3-5-1-1 e l’Avellino con un 3-5-2, moduli che lasciano spazio a ripartenze e occasioni da entrambe le parti. La previsione più accreditata dagli osservatori è quella di una gara che si concluda in pareggio, con entrambe le squadre a segno.

In conclusione, Pescara–Avellino si annuncia come una sfida equilibrata, nella quale la voglia di riscatto e la necessità di punti saranno determinanti. L’incontro può essere seguito in diretta streaming su DAZN e Amazon Prime Video, offrendo agli appassionati la possibilità di non perdere neanche un minuto di questa delicata sfida di Serie B. Per ulteriori analisi e approfondimenti, continua a seguire la nostra sezione dedicata ai pronostici sportivi!