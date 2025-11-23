Pronostico Perugia-Vis Pesaro: analisi, dati e ultime novità

La quindicesima giornata del campionato di Serie C girone B propone una sfida particolarmente delicata e interessante: Perugia contro Vis Pesaro, in programma lunedì 24 novembre 2025 allo Stadio Renato Curi. Entrambe le formazioni sono impegnate nella lotta per la salvezza e cercano punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. L’incontro si preannuncia equilibrato, con tensione e grande attenzione tattica, data l’importanza della posta in palio.

Perugia e Vis Pesaro: forma recente e motivazioni a confronto

Il Perugia arriva a questa sfida con una serie di risultati incoraggianti che hanno permesso alla squadra di Tedesco di mantenere vive le speranze di uscire dalla zona rossa. Negli ultimi cinque incontri, i biancorossi hanno dimostrato una certa solidità difensiva, ottenendo quattro pareggi e una vittoria. In particolare, il pari in trasferta contro la Torres (1-1), lo 0-0 interno contro l’Arezzo, il 2-2 sul campo del Pontedera, l’1-1 a Latina e il successo casalingo per 2-0 contro il Livorno sono risultati che segnalano una squadra compatta, difficile da superare ma che fatica a concretizzare le occasioni in attacco.

5 partite consecutive senza sconfitte per il Perugia

Trend Under 2.5 in quattro occasioni su cinque

Difesa attenta, ma attacco poco prolifico

La Vis Pesaro, allenata da Stellone, attraversa un momento di grande fiducia: la squadra marchigiana è reduce da otto risultati utili consecutivi, frutto di cinque pareggi e tre vittorie. Tra i successi più recenti spiccano lo 0-2 in casa del Pontedera e il 1-0 interno contro la Juventus Next Gen. L’organizzazione difensiva rappresenta un punto di forza, con soli dieci gol subiti in quattordici giornate, terza miglior retroguardia del girone.

8 risultati utili consecutivi per la Vis Pesaro

Terza miglior difesa del campionato (10 reti subite)

Squadra compatta e abile nelle ripartenze

Dati e precedenti: equilibrio e attenzione difensiva

Analizzando i dati delle due squadre nelle ultime settimane, emerge una chiara propensione all’equilibrio e alla gestione attenta delle fasi di gara. Entrambe mostrano valori di expected goals piuttosto bassi, segno di una strategia improntata sulla cautela e sulla copertura degli spazi. Nelle ultime cinque partite, sia Perugia che Vis Pesaro hanno spesso chiuso la gara con pochi gol, confermando il trend verso risultati Under 2.5.

Ultimi 5 incontri Perugia Ultimi 5 incontri Vis Pesaro Torres 1-1 Perugia Pontedera 0-2 Vis Pesaro Perugia 0-0 Arezzo Vis Pesaro 1-0 Juventus Next Gen Pontedera 2-2 Perugia 3 pareggi consecutivi Latina 1-1 Perugia Difesa solida: 1 solo gol subito Perugia 2-0 Livorno Imbattuta da 8 gare

Nei precedenti diretti, non si segnalano risultati eclatanti, a testimonianza dell’equità di valori in campo. Inoltre, l’assenza di infortuni o squalifiche di rilievo permette a entrambi gli allenatori di schierare la formazione migliore, mantenendo continuità tattica e mentale.

Pronostico e analisi della sfida: equilibrio e difese protagoniste

L’analisi dei dati e della forma recente suggerisce che Perugia e Vis Pesaro si affrontano in un momento positivo dal punto di vista della stabilità difensiva. I biancorossi possono contare sul fattore campo e su una ritrovata organizzazione, ma la scarsa incisività offensiva lascia aperta la possibilità di un nuovo pareggio. La Vis Pesaro, dal canto suo, appare più brillante nelle transizioni e potrebbe approfittare di eventuali cali di concentrazione degli avversari.

Entrambe le squadre sono imbattute da diverse partite

Difese solide e pochi gol subiti

Pronostico orientato verso una gara chiusa, con pochi gol

L’ipotesi più coerente, secondo l’analisi, è quella di una sfida con meno di tre reti complessive (Under 2.5) e un equilibrio che potrebbe portare anche a un pareggio. Il rendimento recente della Vis Pesaro, soprattutto in trasferta, la rende leggermente favorita per non perdere, ma il Perugia in casa sa farsi valere.

In conclusione, la sfida tra Perugia e Vis Pesaro si preannuncia intensa e giocata sui dettagli, con le difese pronte a essere protagoniste. Gli appassionati interessati possono seguire l’evento sulle principali piattaforme dedicate alla Serie C e restare aggiornati sulle prossime analisi. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!