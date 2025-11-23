Pronostico Perugia-Vis Pesaro: analisi, dati e ultime novità

La quindicesima giornata del campionato di Serie C girone B propone una sfida particolarmente delicata e interessante: Perugia contro Vis Pesaro, in programma lunedì 24 novembre 2025 allo Stadio Renato Curi. Entrambe le formazioni sono impegnate nella lotta per la salvezza e cercano punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. L’incontro si preannuncia equilibrato, con tensione e grande attenzione tattica, data l’importanza della posta in palio.
Perugia e Vis Pesaro: forma recente e motivazioni a confronto
Il Perugia arriva a questa sfida con una serie di risultati incoraggianti che hanno permesso alla squadra di Tedesco di mantenere vive le speranze di uscire dalla zona rossa. Negli ultimi cinque incontri, i biancorossi hanno dimostrato una certa solidità difensiva, ottenendo quattro pareggi e una vittoria. In particolare, il pari in trasferta contro la Torres (1-1), lo 0-0 interno contro l’Arezzo, il 2-2 sul campo del Pontedera, l’1-1 a Latina e il successo casalingo per 2-0 contro il Livorno sono risultati che segnalano una squadra compatta, difficile da superare ma che fatica a concretizzare le occasioni in attacco.
- 5 partite consecutive senza sconfitte per il Perugia
- Trend Under 2.5 in quattro occasioni su cinque
- Difesa attenta, ma attacco poco prolifico
La Vis Pesaro, allenata da Stellone, attraversa un momento di grande fiducia: la squadra marchigiana è reduce da otto risultati utili consecutivi, frutto di cinque pareggi e tre vittorie. Tra i successi più recenti spiccano lo 0-2 in casa del Pontedera e il 1-0 interno contro la Juventus Next Gen. L’organizzazione difensiva rappresenta un punto di forza, con soli dieci gol subiti in quattordici giornate, terza miglior retroguardia del girone.
- 8 risultati utili consecutivi per la Vis Pesaro
- Terza miglior difesa del campionato (10 reti subite)
- Squadra compatta e abile nelle ripartenze
Dati e precedenti: equilibrio e attenzione difensiva
Analizzando i dati delle due squadre nelle ultime settimane, emerge una chiara propensione all’equilibrio e alla gestione attenta delle fasi di gara. Entrambe mostrano valori di expected goals piuttosto bassi, segno di una strategia improntata sulla cautela e sulla copertura degli spazi. Nelle ultime cinque partite, sia Perugia che Vis Pesaro hanno spesso chiuso la gara con pochi gol, confermando il trend verso risultati Under 2.5.
|Ultimi 5 incontri Perugia
|Ultimi 5 incontri Vis Pesaro
|Torres 1-1 Perugia
|Pontedera 0-2 Vis Pesaro
|Perugia 0-0 Arezzo
|Vis Pesaro 1-0 Juventus Next Gen
|Pontedera 2-2 Perugia
|3 pareggi consecutivi
|Latina 1-1 Perugia
|Difesa solida: 1 solo gol subito
|Perugia 2-0 Livorno
|Imbattuta da 8 gare
Nei precedenti diretti, non si segnalano risultati eclatanti, a testimonianza dell’equità di valori in campo. Inoltre, l’assenza di infortuni o squalifiche di rilievo permette a entrambi gli allenatori di schierare la formazione migliore, mantenendo continuità tattica e mentale.
Pronostico e analisi della sfida: equilibrio e difese protagoniste
L’analisi dei dati e della forma recente suggerisce che Perugia e Vis Pesaro si affrontano in un momento positivo dal punto di vista della stabilità difensiva. I biancorossi possono contare sul fattore campo e su una ritrovata organizzazione, ma la scarsa incisività offensiva lascia aperta la possibilità di un nuovo pareggio. La Vis Pesaro, dal canto suo, appare più brillante nelle transizioni e potrebbe approfittare di eventuali cali di concentrazione degli avversari.
- Entrambe le squadre sono imbattute da diverse partite
- Difese solide e pochi gol subiti
- Pronostico orientato verso una gara chiusa, con pochi gol
L’ipotesi più coerente, secondo l’analisi, è quella di una sfida con meno di tre reti complessive (Under 2.5) e un equilibrio che potrebbe portare anche a un pareggio. Il rendimento recente della Vis Pesaro, soprattutto in trasferta, la rende leggermente favorita per non perdere, ma il Perugia in casa sa farsi valere.
In conclusione, la sfida tra Perugia e Vis Pesaro si preannuncia intensa e giocata sui dettagli, con le difese pronte a essere protagoniste. Gli appassionati interessati possono seguire l’evento sulle principali piattaforme dedicate alla Serie C e restare aggiornati sulle prossime analisi. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!