Pronostico Perugia-Livorno: analisi e focus Serie C

Il posticipo dell’undicesima giornata del Girone B di Serie C tra Perugia e Livorno è in programma il 27 ottobre 2025 alle ore 20:30 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia. Nonostante non sia una sfida di alta classifica, rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le formazioni, impegnate nella lotta per evitare la zona retrocessione e i playoff. L’analisi di questa partita offre l’occasione per capire lo stato di forma delle due squadre e valutare le possibili evoluzioni di questa stagione di Serie C.

Perugia e Livorno: situazione in classifica e stato di forma

Il momento attuale delle due squadre non è dei migliori. Il Perugia si trova in una situazione particolarmente delicata: dopo undici giornate ha raccolto soltanto tre punti, evitando l’ultimo posto grazie alla penalizzazione inflitta al Rimini. Inizio stagione difficile e ben oltre le aspettative negative per i tifosi umbri. Da segnalare che i primi tre punti sono arrivati nelle prime tre gare, tutte concluse con un pareggio. Da allora, la squadra ha subito sette sconfitte consecutive, segnando appena tre gol e rimanendo a secco nelle ultime quattro partite. Un rendimento che evidenzia gravi difficoltà offensive e una fragilità difensiva preoccupante, con quattordici reti subite.

Perugia : 3 punti in classifica

: 3 punti in classifica Ultime 7 gare: tutte perse

Solo 3 gol segnati, 14 subiti

Il Livorno, pur senza brillare, si trova in una posizione leggermente migliore. La squadra toscana ha già incassato sei sconfitte in dieci gare, ma ha raccolto dieci punti grazie a tre vittorie (di cui una in trasferta e due tra le mura amiche). L’ultimo successo, arrivato contro la Sambenedettese, ha permesso di interrompere una serie negativa e di evitare il terzo ko consecutivo. Tuttavia, anche i labronici faticano a trovare la via del gol: in tutto hanno segnato sei reti, come il Perugia.

Livorno : 10 punti in classifica

: 10 punti in classifica 6 gol segnati in 10 gare

Ultima vittoria contro Sambenedettese (2-1)

Precedenti tra Perugia e Livorno e dati statistici

Le statistiche dei precedenti tra Perugia e Livorno suggeriscono una certa supremazia del club umbro negli scontri diretti. L’ultimo incontro risale al 27 gennaio 2020 in Serie B, quando il Perugia si impose di misura (1-0) con giocatori come Vicario, Mazzocchi e Nicolussi Caviglia tra i titolari. Analizzando gli ultimi nove confronti:

Risultato Numero Vittorie Perugia 5 Vittorie Livorno 1 (in casa) Pareggi 3

In tre occasioni, le partite si sono concluse senza reti da entrambe le squadre (“no gol”), mentre quattro match sono terminati con più di due gol (“over 2.5”). Questi dati confermano che, pur essendoci stati alcuni incontri movimentati, non mancano le gare chiuse e con pochi gol.

Analisi del pronostico e possibile andamento dell’incontro

L’analisi fornita dagli esperti indica che ci sono tutti gli elementi per aspettarsi una gara combattuta e poco spettacolare, soprattutto per la paura di perdere che accomuna Perugia e Livorno. Le difficoltà offensive di entrambe le formazioni, unite alla posta in palio elevata per la classifica, potrebbero portare a una partita avara di occasioni da gol. Nonostante il fattore campo possa teoricamente favorire il Perugia, il momento negativo vissuto dai padroni di casa lascia aperta la possibilità di un pareggio o di una vittoria esterna. In sintesi, tra le opzioni considerate più probabili dagli analisti ci sono:

Pareggio o vittoria Livorno (doppia chance X2)

(doppia chance X2) Meno di 2.5 gol totali (under 2.5)

Possibilità che almeno una delle due squadre non segni (no gol)

Alla luce di tutti questi fattori, un risultato come lo 0-0 non è da escludere, confermando l’andamento poco prolifico delle due squadre in questa fase del campionato.

In conclusione, la sfida tra Perugia e Livorno si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre pronte a non scoprirsi troppo per evitare ulteriori passi falsi. Per chi fosse interessato a seguire la partita e valutare eventuali scommesse, l’incontro sarà trasmesso su Now Tv e Sky Sport.

