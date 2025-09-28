Pronostico Palermo-Venezia: analisi, precedenti e stato di forma

Palermo e Venezia si affronteranno martedì 30 settembre 2025 alle 20:30 presso lo stadio Renzo Barbera, in occasione della sesta giornata della Serie B 2025/26. Una sfida dal sapore particolare, che mette di fronte due squadre con ambizioni importanti e in cerca di conferme per rimanere nelle zone alte della classifica. La partita, attesissima dal pubblico siciliano, si annuncia come uno dei match clou di questo turno di campionato.

Palermo e Venezia: due squadre in cerca di conferme nella corsa promozione

Il contesto di questa sfida vede i padroni di casa del Palermo in grande forma. Dopo cinque turni, i rosanero hanno accumulato 11 punti grazie a tre vittorie e due pareggi, posizionandosi al secondo posto in classifica insieme a Cesena e Frosinone. La squadra guidata da Pippo Inzaghi ha mostrato un gioco solido e una grande compattezza, soprattutto tra le mura amiche, dove il sostegno del pubblico rappresenta un fattore determinante. Nell’ultimo turno di campionato, il Palermo ha pareggiato 1-1 in trasferta proprio contro il Cesena, un risultato che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ma che conferma la competitività della squadra.

Anche se la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Udinese (2-1 il risultato finale) ha leggermente frenato l’entusiasmo, il focus rimane sulla promozione diretta in Serie A. La formazione siciliana ha finora dimostrato una certa continuità di rendimento, e questa sfida rappresenta una tappa importante per misurare le proprie ambizioni.

Dall’altra parte, il Venezia arriva a Palermo dopo una vittoria sofferta in Coppa Italia, ottenuta ai rigori contro il Verona. La squadra veneta, allenata da Giovanni Stroppa, si trova al settimo posto con 8 punti e sta cercando di trovare maggiore stabilità, soprattutto in trasferta. Il successo interno per 2-0 contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato ha dato morale, ma restano alcune incognite legate alle rotazioni di formazione e agli infortuni che stanno condizionando il rendimento degli arancioneroverdi.

I dati e i precedenti più rilevanti tra Palermo e Venezia

Le sfide tra Palermo e Venezia sono sempre state combattute e spesso decisive per il destino delle due squadre nei rispettivi campionati. Negli ultimi incontri, il bilancio è piuttosto equilibrato, con entrambe le formazioni che sono riuscite a imporsi sia in casa che in trasferta. Storicamente, giocare al Renzo Barbera rappresenta una sfida complessa per qualsiasi avversario, e il fattore campo ha spesso inciso sull’esito degli scontri diretti.

ha vinto due volte, il una, mentre due partite si sono concluse in parità. Entrambe le squadre hanno spesso trovato la via del gol negli scontri diretti più recenti, segno di una certa apertura offensiva da parte di entrambe.

Il Palermo nelle ultime stagioni ha costruito la propria forza soprattutto sui risultati casalinghi, mentre il Venezia ha mostrato qualche difficoltà in più lontano dal Penzo.

Questo equilibrio rende la sfida particolarmente interessante e aperta a qualsiasi risultato, anche se i rosanero sembrano avere una marcia in più davanti al proprio pubblico.

Analisi del pronostico: Palermo favorito, ma il Venezia può sorprendere

L’analisi del momento attuale e dei dati raccolti suggerisce una partita vivace, con entrambe le squadre pronte a giocarsi le proprie carte. Il Palermo, forte del sostegno dei tifosi e di una maggiore solidità, sembra partire leggermente favorito rispetto agli avversari. La squadra di Inzaghi ha mostrato una buona organizzazione tattica e una certa capacità di gestire le pressioni delle partite importanti.

Il Venezia, dal canto suo, arriva con il morale rialzato dalle ultime vittorie ma dovrà superare le difficoltà legate agli infortuni e alle rotazioni di formazione. La squadra veneta ha comunque dimostrato di avere carattere e di saper colpire in ripartenza, soprattutto quando ha spazio per sfruttare la velocità dei suoi attaccanti.

ha segnato con regolarità nelle partite casalinghe, mostrando un attacco particolarmente efficace. Il Venezia non è mai rimasto a secco di gol nelle ultime uscite, grazie a una filosofia di gioco propositiva.

non è mai rimasto a secco di gol nelle ultime uscite, grazie a una filosofia di gioco propositiva. La partita potrebbe vedere entrambe le squadre andare a segno, vista la pericolosità offensiva e alcune incertezze difensive evidenziate in questa prima parte di stagione.

In sintesi, i rosanero partono favoriti ma dovranno fare attenzione alle incursioni di un Venezia che non ha nulla da perdere e che cercherà di sfruttare ogni occasione per portare a casa un risultato utile.

Il match tra Palermo e Venezia si preannuncia equilibrato e ricco di emozioni, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per restare agganciate al treno delle migliori. Gli appassionati potranno seguire le scommesse sulle principali piattaforme online specializzate.

