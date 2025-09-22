Pronostico Nizza-Roma: analisi, dati e previsioni Europa League

Il prossimo appuntamento con l’Europa League vedrà in campo due squadre dal profilo internazionale: Nizza e Roma. Il match si terrà mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21:00 presso l’Allianz Riviera, inaugurando così la prima giornata della fase a gironi. Si tratta di una sfida che promette emozioni, con entrambe le formazioni determinate a riscattarsi dopo risultati altalenanti nei rispettivi campionati e a lanciare un segnale forte in campo europeo.

Stato di forma di Nizza e Roma: come arrivano al debutto europeo

Il Nizza giunge a questa partita in un momento complicato. La squadra guidata da Franck Haise ha subito una pesante sconfitta contro lo Stade Brest nell’ultimo turno di Ligue 1, incassando quattro reti e mostrando evidenti difficoltà difensive. Analizzando le ultime cinque partite disputate tra campionato e coppe, si registrano solo due vittorie e ben tre sconfitte, un andamento che ne mette in luce la fragilità e la discontinuità. Sul fronte continentale, il bilancio appare ancor più preoccupante: il Nizza non vince da cinque incontri di Europa League, con due pareggi e tre sconfitte consecutive. La squadra transalpina resta comunque temibile soprattutto per la rapidità nelle ripartenze, ma soffre quando il ritmo si alza e la pressione avversaria aumenta.

Dall’altra parte, la Roma si presenta in Costa Azzurra con il morale alto, grazie alla recente vittoria nel derby contro la Lazio. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, sono reduci da una serie di risultati positivi, segnando sempre almeno un gol nelle ultime tre vittorie, dove hanno saputo imporsi con il minimo scarto. L’unica battuta d’arresto recente è arrivata contro il Torino, ma il gruppo sembra in buona salute e con la giusta dose di entusiasmo per affrontare al meglio l’impegno europeo. Da segnalare, tuttavia, alcune assenze importanti in rosa: Dybala e Bailey saranno indisponibili, mentre Wesley è in dubbio. Nonostante ciò, il tecnico può contare su alternative affidabili e sull’apporto di giocatori come Hermoso e Artem Dovbyk.

Precedenti e dati: numeri e statistiche prima della gara

I precedenti tra Nizza e Roma nelle competizioni continentali non sono numerosi, ma entrambe le squadre hanno una discreta esperienza in campo europeo. Il Nizza, pur avendo disputato diverse edizioni dell’Europa League, non è riuscito nelle ultime stagioni a superare la fase a gironi, spesso penalizzato da una difesa poco solida. La Roma, invece, si è guadagnata negli ultimi anni una reputazione di squadra competitiva e regolare nelle coppe internazionali, specialmente nelle prime partite della fase a gironi, dove ha spesso collezionato risultati positivi.

Ultime 5 partite Nizza in Europa: 0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte

in Europa: 0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte Ultime 4 partite Roma (tutte le competizioni): 3 vittorie, 1 sconfitta

(tutte le competizioni): 3 vittorie, 1 sconfitta Assenze chiave per la Roma: Dybala, Bailey

Questi dati suggeriscono che la formazione italiana possiede una maggiore solidità e una migliore attitudine a gestire le pressioni delle grandi notti europee, pur dovendo fare i conti con qualche difficoltà di organico.

Il pronostico degli esperti: equilibrio, ma la Roma parte favorita

Secondo le analisi degli addetti ai lavori, la Roma parte con un leggero vantaggio rispetto ai padroni di casa. L’esperienza accumulata dalla squadra capitolina nelle recenti campagne europee e il buon momento di forma fanno pendere l’ago della bilancia verso gli uomini di Gasperini. Il Nizza dovrà invece affidarsi al fattore campo e cercare di sfruttare eventuali cali di concentrazione degli avversari, specialmente nella prima fase di gara.

Tra i fattori chiave per la previsione di una partita combattuta troviamo:

La possibile presenza di almeno una rete già nel primo tempo, considerando la propensione delle due squadre a partire forte

La tendenza del Nizza a subire gol, ma anche la sua capacità di colpire in ripartenza

a subire gol, ma anche la sua capacità di colpire in ripartenza La solidità difensiva della Roma, che tuttavia dovrà fare attenzione alle assenze e alla stanchezza accumulata dopo il derby

Nel complesso, ci si attende una gara aperta e ricca di emozioni, dove entrambe le squadre hanno le potenzialità per segnare. Tuttavia, grazie alla maggiore esperienza europea e alla solidità dimostrata di recente, la Roma sembra avere qualcosa in più per ottenere un risultato positivo.

In sintesi, Nizza-Roma si annuncia come una sfida avvincente e dall’esito tutt’altro che scontato. Entrambe le squadre sono chiamate a dare il massimo per iniziare al meglio il percorso in Europa League. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW TV. Segui i nostri prossimi approfondimenti per restare aggiornato sulle analisi delle partite più importanti e non perderti nessuna novità dalla scena calcistica europea!